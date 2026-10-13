Várólisták: Hegedűs Zsolt bejelentette, nem minden kórház kap plusz pénzt

Azok a kórházak juthatnak plusz forrásokhoz, amelyek jól teljesítenek a várólistacsökkentő programban − mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Egészség-Gazdaságtani Társaság hétfői konferenciáján.

Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter / Fotó: Hatlaczki Balázs

A tárcavezető arról is beszélt, minőséget fognak mérni az új várólistacsökkentési program kapcsán, sőt kiderült, hogy azt is figyelnék mennyit dolgoznak az orvosok és az ápolók.

Hegedűs Zsolt teljesítményhez kötné a finanszírozást

A miniszter elmondta, hogy először öt, később tíz százalékos plusz finanszírozást kaphatnak azok a kórházak, akik elérik a kitűzött minőségi mutatókat.

Takács Péter korábbi egészségügyért felelős államtitkár rámutatott, hogy

a Magyar Orvosi Kamara és maga Hegedűs Zsolt is tiltakozott az egészségügyi dolgozók teljesítményének mérése ellen, amikor annak bevezetését az előző kormány mérlegelte.

A konferencián az ellátások központosítása is szóba került: Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) országos kórház-főigazgatója, hangsúlyozta, hogy az évi 200 szülésszám alatti szülészeteket nem szabad fenntartani. A jövőbeni bezárásokra véleménye szerint az nyújthat megoldást, hogy a vajúdó nőket a legközelebbi centrumba szállítják.

Korábban Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára egy interjú alkalmával beszélt arról, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű emberi erőforrás, így lehetetlen annyi ellátóhelyet nyitva tartani, amennyi most van.

Az országleltár vége vélhetőleg az lesz, hogy nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani

− mondta, majd hozzátette, hogy szakdolgozó- és orvoshiány az üzem- és betegbiztonság szempontjából is veszélyes lehet, ezért bizonyos ellátásokat centrumokba kell szervezni.

Plusz forrás az egészségügynek

Magyar Péter nemrégiben jelentette be, hogy jövőre 500 milliárd forinttal nő az egészségügyre allokált költségvetési forrás. Hozzávetésképpen érdemes megjegyezni, hogy 2025-ről 2026-ra az előző kormány 3638,8 milliárd forintról 3919,3 milliárd forintra emelte a teljes egészségügyi ágazatra meghatározott költségvetési forrás mértékét, ami 7,7 százalékos növekedésnek felel meg. Ezzel megállapítható tehát, hogy az elmúlt évek pozitív irányú trendje folytatódhat.