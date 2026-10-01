Bejelentették, Magyarországot választotta az amerikai multi: Európa legnagyobb gyárát hozza létre a 9000 ezer fős kisváros mellett – Hollandiából költöznek át ide

Magyarországra helyezi hollandiai gyártási tevékenységét a Belden, amely a HelloParks Páty PT5 csarnokában alakítja ki új európai központját. A hálózati infrastruktúrákat és csatlakozási megoldásokat gyártó amerikai vállalat a 42 ezer négyzetméteres épület teljes területére bérleti szerződést kötött a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztővel, a Cushman & Wakefield tanácsadó közreműködésével. A pátyi létesítmény a Belden legnagyobb európai kábelgyára lesz, ahol a termelés várhatóan 2028 elején indul el – írja az MMOnline.

A Belden a HelloParks Páty PT5 csarnokában alakítja ki új európai központját/Fotó: Raktarkereso.hu

A HelloParks legnagyobb bérlőjévé válik

A megállapodás több mint 40 ezer négyzetméter ipari és raktárterületre, valamint 2000 négyzetméter irodahelyiségre terjed ki, ezzel a társaság a HelloParks legnagyobb bérlőjévé válik. A hollandiai és magyarországi tevékenységek összevonásával a hazai egység a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a vállalat globális termelési hálózatában.

„Az új pátyi gyártóközpontban egyesítjük hollandiai és magyarországi kapacitásainkat. Olyan, kíváló adottságú helyszínt kerestünk, ahol az épület műszaki kialakítása és a bérleti konstrukció egyaránt a gyártási folyamatainkhoz és hosszú távú terveinkhez igazítható. A HelloParks csapatával szoros és konstruktív együttműködésben készítettük elő a projektet, az összevonás pedig nagyobb termelési volument és hatékonyabb működést tesz lehetővé számunkra”

– mondta Guilherme Hoppe, a Belden EMEA-régióért felelős gyártási alelnöke.

A több mint 120 éves múltra visszatekintő, St. Louis-i központú Belden ipari és vállalati hálózati infrastruktúrákhoz gyárt adatátviteli kábeleket, emellett hálózati és csatlakozási megoldásokat kínál ügyfeleinek. A társaság európai, közel-keleti és afrikai régiós központja a hollandiai Venlóban működik, Magyarországon pedig jelenleg a budapesti Duna-Kábel Kft.-n keresztül van jelen.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Belden egy ilyen jelentőségű európai gyártóközpont helyszínéül a HelloParksot választotta. A megállapodás fontos visszaigazolása annak, hogy egy nagy léptékű, összetett gyártóüzem számára a bérleti konstrukció is valós alternatíva lehet a saját telephely fejlesztésével szemben. Ehhez egyszerre van szükség rugalmasan alakítható épületre és olyan fejlesztői-üzemeltetői háttérre, amely hosszú távon is felelősséget vállal a működésért. A PT5 esetében mindkettőt biztosítani tudjuk”

– hangsúlyozta Pozderka István, a HelloParks társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója.