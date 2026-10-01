Bejelentették, Magyarországot választotta az amerikai multi: Európa legnagyobb gyárát hozza létre a 9000 ezer fős kisváros mellett – Hollandiából költöznek át ide
Magyarországra helyezi hollandiai gyártási tevékenységét a Belden, amely a HelloParks Páty PT5 csarnokában alakítja ki új európai központját. A hálózati infrastruktúrákat és csatlakozási megoldásokat gyártó amerikai vállalat a 42 ezer négyzetméteres épület teljes területére bérleti szerződést kötött a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztővel, a Cushman & Wakefield tanácsadó közreműködésével. A pátyi létesítmény a Belden legnagyobb európai kábelgyára lesz, ahol a termelés várhatóan 2028 elején indul el – írja az MMOnline.
A HelloParks legnagyobb bérlőjévé válik
A megállapodás több mint 40 ezer négyzetméter ipari és raktárterületre, valamint 2000 négyzetméter irodahelyiségre terjed ki, ezzel a társaság a HelloParks legnagyobb bérlőjévé válik. A hollandiai és magyarországi tevékenységek összevonásával a hazai egység a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a vállalat globális termelési hálózatában.
„Az új pátyi gyártóközpontban egyesítjük hollandiai és magyarországi kapacitásainkat. Olyan, kíváló adottságú helyszínt kerestünk, ahol az épület műszaki kialakítása és a bérleti konstrukció egyaránt a gyártási folyamatainkhoz és hosszú távú terveinkhez igazítható. A HelloParks csapatával szoros és konstruktív együttműködésben készítettük elő a projektet, az összevonás pedig nagyobb termelési volument és hatékonyabb működést tesz lehetővé számunkra”
– mondta Guilherme Hoppe, a Belden EMEA-régióért felelős gyártási alelnöke.
A több mint 120 éves múltra visszatekintő, St. Louis-i központú Belden ipari és vállalati hálózati infrastruktúrákhoz gyárt adatátviteli kábeleket, emellett hálózati és csatlakozási megoldásokat kínál ügyfeleinek. A társaság európai, közel-keleti és afrikai régiós központja a hollandiai Venlóban működik, Magyarországon pedig jelenleg a budapesti Duna-Kábel Kft.-n keresztül van jelen.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a Belden egy ilyen jelentőségű európai gyártóközpont helyszínéül a HelloParksot választotta. A megállapodás fontos visszaigazolása annak, hogy egy nagy léptékű, összetett gyártóüzem számára a bérleti konstrukció is valós alternatíva lehet a saját telephely fejlesztésével szemben. Ehhez egyszerre van szükség rugalmasan alakítható épületre és olyan fejlesztői-üzemeltetői háttérre, amely hosszú távon is felelősséget vállal a működésért. A PT5 esetében mindkettőt biztosítani tudjuk”
– hangsúlyozta Pozderka István, a HelloParks társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója.
A PT5 teljes műszaki kialakítását a kábelgyártás követelményeihez igazítják
Az egész épületet kiszolgáló frisslevegő-utánpótló rendszer épül ki, kiegészítik a fűtésszabályozást, az ipari padlóban pedig a gyártóberendezésekhez szükséges gépalapokat helyeznek el. A fejlesztés részeként irodai és közösségi területeket is kialakítanak.
„A tárgyalások során a Belden gyártási folyamatát bontottuk le konkrét tér- és műszaki igényekre. A kivitelezési és üzemeltetési szakembereket már az egyeztetésekbe bevontuk, így a bérleti feltételeket és az átalakítások műszaki tartalmát párhuzamosan készíthettük elő. Ez különösen fontos egy ekkora, termelési, raktározási és irodai funkciókat egyaránt ellátó telephelynél”
– mondta Sallay Bernadett, a HelloParks senior üzletfejlesztési menedzsere.
A 87 hektáron létrehozott HelloParks Páty Budapest nyugati agglomerációjában, közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekszik. A 2026 első negyedévében átadott PT5 raktárcsarnok már a negyedik elkészült épület a megaparkban, amely már a 184 ezer négyzetméter raktár és ipari területet kínál partnereinek. Az ipari park bérlői között olyan további nemzetközi nagyvállalatok találhatók, mint:
- a dm-Drogerie Markt,
- a DHL,
- a Gebrüder Weiss
- és a Transdanubia.
A PT5 a megapark többi épületéhez hasonlóan a BREEAM New Construction fenntartható építési minősítő rendszer legmagasabb, Outstanding szintjének megfelelően készült, és megfelel az EU Taxonómia elvárásainak. Az épület hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerrel, tetőre telepített napelemekkel, valamint intelligens épületfelügyelettel támogatja az energiahatékony működést.