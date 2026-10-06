Sehol a világon nem történt olyan a vízzel, mint Magyarországon: nálunk a legrosszabb a helyzet, ez pontosan látszik a térképeken – már nem elég az eső

Az egész világon Közép- és Kelet-Európában, azon belül is Magyarországon tűnik a legaggasztóbbnak a talajvíz helyzete − írta egy Facebook-bejegyzésben Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a WMO globális vízkészleteiről szóló jelentésre hivatkozva.

Aggasztó a magyar helyzet / Fotó: AFP

Rendkívül alacsony a felszín alatti vizek szintje

A dokumentum a 2025-ös év adatait elemzi, amelyekből kiderült, hogy Közép- és Kelet-Európában a talajvíz szintje világviszonylatban rendkívül alacsonynak számít. A felszín alatti vizek szintje hazánkban már korábban is a megszokott értékek alatt volt, azonban a tavalyi év folyamán a helyzet tovább romlott.

Régiónkat rendkívül megviselik az aszályos nyarak, mivel a folyók vízhozama ilyenkor jócskán elmarad a szokásostól. Magyarországon a talajvíz szintje is jelentősen elmarad az 1991 és 2020 között normálisnak tekintett állapottól, a probléma pedig évről-évre aggasztóbb.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság talajvíz térképén követni lehet az aktuális szinteket és a historikus adatok is elérhetők. Békés vármegyében például a nyáron másfél–két méterrel, egyes mérési pontokon pedig még ennél is nagyobb mértékben maradt el a talajvíz szintje az 1991 és 2020 közötti átlagtól.

Egyre kritikusabb a helyzet

Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Az ország átlaghőmérséklete emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. Az éves csapadékmennyiség mellett annak időbeli eloszlása is átalakult: csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezzel együtt az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.

A lehullott csapadék éves mennyisége 1901 és 2025 között jelentős időbeli ingadozást mutatott: a legszárazabb és legcsapadékosabb év között két- és félszeres volt a mennyiségbeli különbség. A lineáris trend viszont csak enyhe csökkenést jelzett: az időszak elejére jellemző mintegy 627 milliméteres érték 2025-re 596 milliméterre mérséklődött.

Az aszályos időt erősítő trend viszont az, hogy jelentősen nőtt a hőséggel érintett napok száma.

Ennek megfelelően az aszályok előfordulása és intenzitása növekszik, ami elsősorban az Alföldön jelent komoly kihívást. A változó éghajlat hatásai egyre markánsabban jelennek meg a mezőgazdaságban. Az aszály a legnagyobb károkat okozó természeti veszélyforrás, miközben a jégeső, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és a viharkárok jelentősége is nő.