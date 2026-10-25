Jelentős forgalmi korlátozásokkal jár a gödöllői HÉV-vonal felújítása, amelynek keretében a MÁV közel 750 méteren cseréli ki az elhasználódott vasúti pályát. A munkálatok miatt november 6-ig az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbuszok közlekednek, a H8-as és H9-es HÉV pedig rövidebb útvonalon jár. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a beavatkozások már nem halogathatók, céljuk a sebességkorlátozások csökkentése és a megbízhatóbb közlekedés biztosítása.

Nagy felújításba kezdett a MÁV a gödöllői HÉV-en: közel egy kilométeren építik újjá a vasúti pályát, fontos változások jönnek / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Folytatódnak a HÉV-hálózat régóta esedékes felújításai: október 17-én újabb pályakorszerűsítés kezdődött a gödöllői HÉV-vonalon, Mátyásföld alsó és Cinkota között. A MÁV összesen közel 750 méternyi vasúti pályát újít meg, a munkálatok pedig november 6-ig jelentős változásokat okoznak az utasforgalomban – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A beruházás során

kicserélik az elhasználódott síneket,

betonaljakat és a zúzottkőágyazatot,

valamint elvégzik a felsővezeték-rendszer szükséges karbantartását is.

Ennek részeként megújulnak a felsővezeték szigetelői és felfüggesztései. A munkálatok célja, hogy javuljon a pálya műszaki állapota, és megszüntethessék vagy mérsékelhessék az elhasználódás miatt korábban bevezetett sebességkorlátozásokat. „Ezek a munkák már nem halogathatók, a felújítást ugyanakkor csak a közlekedés ideiglenes korlátozásával lehet biztonságosan elvégezni” – hangsúlyozta Vitézy Dávid.

November 6-ig pótlóbuszok közlekednek a HÉV helyett

A felújítás ideje alatt a H8-as és a H9-es HÉV közlekedése is jelentősen megváltozik. November 6-ig a H8-as HÉV kizárólag Cinkota és Gödöllő, a H9-es pedig Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs vezér tere és Cinkota közötti szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Ez azt jelenti, hogy az érintett utasoknak a megszokottnál hosszabb utazási idővel és átszállással kell számolniuk. A pótlás nemcsak a gödöllői, hanem a csömöri vonalon utazókat is érinti, hiszen mindkét járat az Örs vezér tere helyett Cinkotáról indul. További változás, hogy a hétköznap délutáni csúcsidőszakban a megszokottnál ritkább HÉV-közlekedésre kell készülni.