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Most tényleg kiderült, mennyi pénz hiányzik igazából a magyar költségvetésből: durván meglátszik a Tisza-kormány spórolása

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Több mint kétezer milliárd forinttal nőttek az állam kiadásai egyetlen év alatt, ezt a bevételek emelkedése messze nem tudta követni. A kormányzati szektor első féléves hiánya így 2809,5 milliárd forintot, a GDP 6,2 százalékát érte el, ami 3,3 százalékpontos romlás éves alapon.
VG
2026.10.01, 08:35
Frissítve: 2026.10.01, 09:48

Látványosan romlott az első félévben a magyar államháztartás egyenlege, a bevételek növekedését messze meghaladta a kiadások emelkedése, így a GDP-arányos deficit 6,2 százalékra ugrott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint a kormányzati szektorban a hiány 2809,5 milliárd forintot tett ki, 1582 milliárd forinttal többet az egy évvel korábbinál.

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A hiány növekedése elsősorban a kiadások gyors emelkedésével magyarázható. / Fotó: Shutterstock AI Generator

Jelentősen megugrott a hiány 2025-höz képest

A második negyedév önmagában kedvezőbb képet mutatott az első féléves aránynál, ám az egy évvel korábbi adathoz képest jelentős volt a romlás.

Április és június között 758,2 milliárd forintos hiány keletkezett, ami a GDP 3,3 százalékának felelt meg. Az egyenleg 820 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,6 százalékponttal lett kedvezőtlenebb 2025 második negyedévéhez képest.

A hiány növekedése elsősorban a kiadások gyors emelkedésével magyarázható. A kormányzati szektor bevételei az első fél évben 19 018,1 milliárd forintot értek el, ami 539 milliárd forintos, 2,9 százalékos növekedés éves alapon, a kiadások ezzel szemben 2121 milliárd forinttal, 10,8 százalékkal 21 827,6 milliárd forintra emelkedtek.

A legnagyobb növekedést a kifizetett munkavállalói jövedelmeknél mérte a KSH: ezekre 1044 milliárd forinttal, 23,1 százalékkal költött többet a kormányzati szektor, mint 2025 első felében. 

A pénzbeni társadalmi juttatások 609 milliárd forinttal, 12,7 százalékkal emelkedtek, az egyéb kiadások pedig 607 milliárd forinttal, vagyis 15,6 százalékkal nőttek.

  • A kamatkiadások 44 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal lettek magasabbak, 
  • a folyó termelőfelhasználás pedig 129 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal nőtt.

A beruházási kiadások ezzel ellentétesen mozogtak, ugyanis a bruttó állóeszköz-felhalmozás 311 milliárd forinttal, 21,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A bevételi oldalon ugyanakkor több jelentős tétel is emelkedett; a tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások 473 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal bővültek, a jövedelemadó-bevételek 313 milliárd forinttal, 9,7 százalékkal nőttek.

Az áfából 163 milliárd forinttal, 4,1 százalékkal több bevétel érkezett, a termeléshez kapcsolódó adók pedig 150 milliárd forinttal, 2,1 százalékkal emelkedtek, az egyéb bevételek azonban 399 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal estek vissza.

A második negyedévben tovább romlott az egyenleg

A második negyedévben már a teljes bevételi oldal is gyengült: az államháztartás bevételei 359 milliárd forinttal, 3,6 százalékkal csökkentek éves összevetésben, miközben a kiadások további 462 milliárd forinttal, 4,6 százalékkal emelkedtek.

Az egyes alszektorok között jelentős különbség volt. Az első fél évben a központi kormányzat 3106,5 milliárd forintos hiányt halmozott fel, a társadalombiztosítási alapok deficitje 16,1 milliárd forint volt. A helyi önkormányzatok viszont 313,1 milliárd forintos többletet értek el, ezzel mérsékelve a teljes kormányzati szektor hiányát.

A második negyedévben már mindhárom alszektor mínuszban zárt. 

  • A központi kormányzat hiánya 676,9 milliárd, 
  • az önkormányzatoké 50,5 milliárd, 
  • a társadalombiztosítási alapoké pedig 30,8 milliárd forint volt.

A most közölt adatok jelentős romlást jeleznek 2025 egészéhez viszonyítva is. Tavaly a kormányzati szektor éves hiánya 4145 milliárd forint, a GDP 4,7 százaléka volt, az államadósság 2025 végén 64 923 milliárd forinton, a GDP 74,4 százalékán állt.

Viharfelhők tornyosulnak a magyar gazdaság felett, megoldások helyett kávét és tisztítótüzet kínál a kormány

A szerdai nap folyamán a KSH nyilvánosságra hozta a friss turisztikai forgalomról, külkereskedelmi egyenlegről és ipari termelői árakról szóló adatsorát is. S míg a Tisza-kormány percről percre közvetíti a tisztítótűz minden mozzanatát, a háttérben nagyon súlyos gazdasági folyamatokról tanúskodnak a számok.

A magyar gazdaság ezer sebből vérzik, és ha valamikor, akkor szerda reggel nyilvánvalóvá vált, hogy ezek azonnali kormányzati válaszokat igényelnek. 

Az ipari termelői árak emelkedése felgyorsult a nyár utolsó hónapjában. A belföldi értékesítés árai 5, az exportértékesítés árai 4,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva.

Ennél is aggasztóbb, ami a magyar turizmusban történt augusztusban, a nyári főszezon csúcsidőszakában. Az ágazat eredménye ugyanis brutális mértékben maradt el a 2025-ös bázishoz képest. A turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal csökkent egyetlen év leforgása alatt.

Végül a KSH adatai szerint a megelőző negyedévben a külkereskedelmi áruforgalom is összeesett és 481 millió euró deficittel zárt augusztusban, azaz 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

A nem túl kedvező folyamatok ellenére – ahogyan arról korábban a Világgazdaság beszámolt –, Kármán András pénzügyminiszter szerdán azt tartotta fontosnak és említésre méltónak, hogy megkezdték kiutalni az 5000 forintos dízeltámogatást, míg Kapitány István kávézásra invitált 40 kommentelőt.

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