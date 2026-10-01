Most tényleg kiderült, mennyi pénz hiányzik igazából a magyar költségvetésből: durván meglátszik a Tisza-kormány spórolása

Látványosan romlott az első félévben a magyar államháztartás egyenlege, a bevételek növekedését messze meghaladta a kiadások emelkedése, így a GDP-arányos deficit 6,2 százalékra ugrott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint a kormányzati szektorban a hiány 2809,5 milliárd forintot tett ki, 1582 milliárd forinttal többet az egy évvel korábbinál.

A hiány növekedése elsősorban a kiadások gyors emelkedésével magyarázható. / Fotó: Shutterstock AI Generator

Jelentősen megugrott a hiány 2025-höz képest

A második negyedév önmagában kedvezőbb képet mutatott az első féléves aránynál, ám az egy évvel korábbi adathoz képest jelentős volt a romlás.

Április és június között 758,2 milliárd forintos hiány keletkezett, ami a GDP 3,3 százalékának felelt meg. Az egyenleg 820 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,6 százalékponttal lett kedvezőtlenebb 2025 második negyedévéhez képest.

A hiány növekedése elsősorban a kiadások gyors emelkedésével magyarázható. A kormányzati szektor bevételei az első fél évben 19 018,1 milliárd forintot értek el, ami 539 milliárd forintos, 2,9 százalékos növekedés éves alapon, a kiadások ezzel szemben 2121 milliárd forinttal, 10,8 százalékkal 21 827,6 milliárd forintra emelkedtek.

A legnagyobb növekedést a kifizetett munkavállalói jövedelmeknél mérte a KSH: ezekre 1044 milliárd forinttal, 23,1 százalékkal költött többet a kormányzati szektor, mint 2025 első felében.

A pénzbeni társadalmi juttatások 609 milliárd forinttal, 12,7 százalékkal emelkedtek, az egyéb kiadások pedig 607 milliárd forinttal, vagyis 15,6 százalékkal nőttek.

A kamatkiadások 44 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal lettek magasabbak,

a folyó termelőfelhasználás pedig 129 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal nőtt.

A beruházási kiadások ezzel ellentétesen mozogtak, ugyanis a bruttó állóeszköz-felhalmozás 311 milliárd forinttal, 21,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A bevételi oldalon ugyanakkor több jelentős tétel is emelkedett; a tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások 473 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal bővültek, a jövedelemadó-bevételek 313 milliárd forinttal, 9,7 százalékkal nőttek.