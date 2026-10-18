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Mínusz két Celsius-fok és eső is jöhet: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten

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Esőre és komoly hajnali hidegre számíthatunk az előttünk álló napokban. A rendkívül száraz, aszályos nyár után minden csapadék jól jön.
VG
2026.10.18, 13:56
Frissítve: 2026.10.18, 13:59
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Az Időkép előrejelzése szerint hétfő reggel az ország nagy részén napos idő várható, de főleg a Dunántúlon és az Északi-középhegység völgyeiben pára-, ködfoltok képződhetnek. 

Mínusz két Celsius-fok és eső is jöhet: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten
Mínusz két Celsius-fok és eső is jöhet: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten  Fotó: Joachim Stingl / Shutterstock

Napközben kezdetben sok lesz a napsütés, majd délután észak felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, de az ország délnyugati harmadán marad a derült, napos idő. Nyugaton és keleten, északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. Kora reggel -2 és 9, napközben 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden aztán változóan felhős-napos időre van kilátás, de főként az ország középső harmadán erősen felhős tájakkal is találkozhatunk. Csapadékra nem kell számítani. A Dunántúlon élénk, erős lesz a déli-délkeleti szél. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Kora reggel -1 és +9 fok között alakul a hőmérséklet. A délutáni órákban 15-20 fokot mutathatnak a hőmérők, írják előrejelzésükben. 

Szerdán lehet számítani hosszabb napos időszakokra, viszont délután délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk és elszórtan már kisebb eső, zápor kialakulhat. Estétől növekszik a csapadékhajlam. Élénk, sokfelé erős lesz a déli-délkeleti szél. Erősödik a nappali felmelegedés, 18 és 24 fok közötti maximumok várhatók.

Nagy szükség volt már a csapadékra

Az eső különösen jókor érkezik, hiszen Magyarország rendkívül száraz időszakon van túl. A HungaroMet adataira hivatkozó Időkép szerint 2026 első kilenc hónapja 1901 óta a legszárazabb volt.

Januártól szeptember végéig országos átlagban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott, ami 47 százalékkal maradt el az 1991–2020 közötti időszak átlagától.

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