Nagy bejelentést tett az IKEA: ez hazánkat is érinti – ez változik meg november közepétől
Eva Malá Beluská veszi át az IKEA Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős regionális ügyvezetői és fenntarthatóságért felelős igazgatói pozícióját 2026. november 15-től. A szakember Erika Intiso helyére érkezik, aki az Ingka Csoport globális fenntarthatósági vezetőjeként folytatja pályafutását.
A svéd bútoráruházlánc szerdai közleménye szerint az új pozíciójában Eva Malá Beluská az IKEA növekedésének ösztönzéséért és a vállalat piaci jelenlétének erősítéséért felel majd mindhárom országban. Egyik legfontosabb feladata lesz, hogy az IKEA kínálata megfizethető, könnyen elérhető, valamint a vásárlók igényeihez illeszkedő maradjon, miközben a fenntarthatóságot a működés minden területébe beépíti, és továbbra is támogató, erős vállalati kultúrát biztosít a munkatársak számára.
„Hatalmas megtiszteltetés és egyben inspiráló felelősség számomra, hogy betölthetem ezt a pozíciót. Ez a régió meghatározta a karrieremet, és itt ismerhettem meg a legtehetségesebb, leginspirálóbb kollégákat, akikkel valaha együtt dolgoztam. Ahogy eddig, a jövőben is legfőbb céljaink közé tartozik, hogy az IKEA versenyképességét a gyorsan változó kiskereskedelmi környezetben is fejlesszük. Kiemelt prioritásom a fenntartható növekedés elősegítése, és hogy továbbra is szebb hétköznapokat teremthessünk az emberek többsége számára. Izgatottan várom, hogy fantasztikus csapatunkkal közösen építkezzünk meglévő erős alapjainkra, közel maradjunk a vásárlóink igényeihez, és még sikeresebbé tegyük a vállalatot” – mondta Eva Malá Beluská.
A közlemény szerint az új vezető kiterjedt és sokrétű tapasztalattal rendelkezik az IKEA teljes értékláncából. Karrierjét 2004-ben kezdte üzletfejlesztőként a vállalat beszerzési részlegén. Az évek során számos kulcsfontosságú vezetői pozícióban dolgozott, többek között üzletfejlesztési vezetőként, fenntarthatósági vezetőként, valamint az IKEA beszerzési terület ügyvezető igazgatójaként. 2020 januárjában az IKEA retail üzletágában folytatta munkáját, mint a régió üzletfejlesztési és transzformációs, majd az Emberek és kultúra, Kommunikáció és Fenntarthatóság területek vezetője.
Elődje, Erika Intiso, a régió eddigi sikeres vezetője és a helyi fenntarthatósági törekvések elkötelezett képviselője 2026. november 15-től az Ingka Csoport globális fenntarthatósági igazgatói pozícióját tölti be.
Ez hirtelen jött: fillérekért adja termékeit a magyarok kedvenc bútorboltja – több mint 700 terméknek zuhan az ára tartósan az IKEA-ban
Az IKEA bejelentette, hogy Magyarországon szeptember 1-jétől több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan. A kezdeményezés elsősorban Európára összpontosít. Szeptember 1-jétől több termékek is kedvezőbb áron lesznek elérhetők. Áruk átlagosan 15–25 százalékkal csökken. A pontos kínálat és az árcsökkentés mértéke országonként eltérhet.
Magyarországon több mint 700 bútor és lakberendezési termék ára csökken tartósan: 327 bútor és 418 lakberendezési kiegészítő lesz elérhető átlagosan 21,5 százalékkal kedvezőbb áron.
A most bejelentett árcsökkentés a 2023-ban indult kezdeményezés folytatása, amellyel az IKEA a megélhetési terhek enyhítését segíti, és támogatja a szebb hétköznapok megteremtését.