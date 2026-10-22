Szép csendben belenyúlt a Tisza-kormány a banki átutalások díjába, így változnak a szabályok 2027-től: több pénzt akar beszedni a tranzakciós illetékből

A Tisza-párt a választási kampányában, majd a kormányra lépést követő hónapokban nem beszélt arról, mik a tervei a mindennapi pénzügyeket legjobban megsarcoló tranzakciós illetékkel. Az átutalásokat, készpénzfelvételeket, valutaváltásokat, kártyás vásárlásokat sújtó terhet ugyan a bankoknak kell megfizetni, de ezt jellemzően ráterhelik a lakossági és céges ügyfelekre – emlékeztetnek a BiztosDöntés.hu szakértői.

Így változik 2027-ben a tranzakciós illeték/Fotó: NurPhoto via AFP

Ennyi tranzakciós illetéket fizetünk most

A költségvetés éhsége miatt ráadásul a 2012-ben bevezetett tranzakciós illetékkel 2024 augusztusától a korábbinál is jobban lefölözték a pénzforgalmat. Az 50 százalékos illetékemelés óta már 0,45 százalékot (maximum 20 ezer forintot) kell fizetni egy átutalás után. Ezt részben a magánszemélyek tudják csak megúszni, mert nekik tranzakciónként 50 ezer forintig ingyenes az átutalás.

A készpénzfelvételre kivetett illeték a kivett összeg 0,9 százaléka. Ennek terhét viszont a lakossági ügyfelek 2026 februárjától már havi 300 ezer forintig megúszhatják, mert ennyit ingyenesen felvehetnek az ATM-ekből.

A tranzakciós illeték megemelését követően ki is terjesztették ezt a sarcot: kiegészítő tranzakciós illetéket vetettek ki a pénznemváltással járó ügyletekre, ennek mértéke is 0,45 százalék (tranzakciónként maximum 20 ezer forint). Így ha valaki például a devizát vált vagy forintszámlájáról euróban fizeti ki a külföldi szállását, akkor dupla illetéket kap a nyakába. Ezeket a tranzakciós terheket legjobban a bankkártyás vásárlással lehet elkerülni, mert annak csak 500 vagy 800 forintos éves átalány illetéke van a kártya típusától függően.

Az emelés óta már az értékpapírügyletek után is meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ami a vételár 0,45 százaléka, maximum 20 ezer forint.

Kivéve a magyar állampapírokat, mert ezeket ingyen lehet adni-venni.

Így változik 2027-ben a tranzakciós illeték

A 2027-es költségvetési tervek többkörös ismertetésének végére kiderült, hogy a kormány a tranzakciós illetéken is változtatni akar. Arról ugyan egyelőre nincs szó, hogy bármelyik illeték százalékos mértéket csökkentené, de a mindennapi, nem kiemelkedő összegű átutalások, tranzakciók mégis olcsóbbá válnak legalább.