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Szép csendben belenyúlt a Tisza-kormány a banki átutalások díjába, így változnak a szabályok 2027-től: több pénzt akar beszedni a tranzakciós illetékből

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Nem verte nagy dobra a kormány, de megemeli 2027-től az illetékmentes banki átutalások összeghatárát. Az illeték jelenlegi százalékos mértékén nem változtat, viszont nem szeretne kevesebb pénzt beszedni ebből, így a kormány ennek tranzakciónkénti maximális összegét is növeli a tervek szerint.
VG
2026.10.22, 06:50
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A Tisza-párt a választási kampányában, majd a kormányra lépést követő hónapokban nem beszélt arról, mik a tervei a mindennapi pénzügyeket legjobban megsarcoló tranzakciós illetékkel. Az átutalásokat, készpénzfelvételeket, valutaváltásokat, kártyás vásárlásokat sújtó terhet ugyan a bankoknak kell megfizetni, de ezt jellemzően ráterhelik a lakossági és céges ügyfelekre – emlékeztetnek a BiztosDöntés.hu szakértői.

bankkártya, átutalás, tranzakciós illeték
Így változik 2027-ben a tranzakciós illeték/Fotó: NurPhoto via AFP

Ennyi tranzakciós illetéket fizetünk most

A költségvetés éhsége miatt ráadásul a 2012-ben bevezetett tranzakciós illetékkel 2024 augusztusától a korábbinál is jobban lefölözték a pénzforgalmat. Az 50 százalékos illetékemelés óta már 0,45 százalékot (maximum 20 ezer forintot) kell fizetni egy átutalás után. Ezt részben a magánszemélyek tudják csak megúszni, mert nekik tranzakciónként 50 ezer forintig ingyenes az átutalás. 

A készpénzfelvételre kivetett illeték a kivett összeg 0,9 százaléka. Ennek terhét viszont a lakossági ügyfelek 2026 februárjától már havi 300 ezer forintig megúszhatják, mert ennyit ingyenesen felvehetnek az ATM-ekből.

A tranzakciós illeték megemelését követően ki is terjesztették ezt a sarcot: kiegészítő tranzakciós illetéket vetettek ki a pénznemváltással járó ügyletekre, ennek mértéke is 0,45 százalék (tranzakciónként maximum 20 ezer forint). Így ha valaki például a devizát vált vagy forintszámlájáról euróban fizeti ki a külföldi szállását, akkor dupla illetéket kap a nyakába. Ezeket a tranzakciós terheket legjobban a bankkártyás vásárlással lehet elkerülni, mert annak csak 500 vagy 800 forintos éves átalány illetéke van a kártya típusától függően.

  • Az emelés óta már az értékpapírügyletek után is meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ami a vételár 0,45 százaléka, maximum 20 ezer forint. 
  • Kivéve a magyar állampapírokat, mert ezeket ingyen lehet adni-venni.

Így változik 2027-ben a tranzakciós illeték

A 2027-es költségvetési tervek többkörös ismertetésének végére kiderült, hogy a kormány a tranzakciós illetéken is változtatni akar. Arról ugyan egyelőre nincs szó, hogy bármelyik illeték százalékos mértéket csökkentené, de a mindennapi, nem kiemelkedő összegű átutalások, tranzakciók mégis olcsóbbá válnak legalább.

A kormány tervei szerint az átutalásoknál az illetékmentes értékhatárt 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelik. Ezzel akarják a digitális fizetésekre ösztönözni az embereket. Az illetékmentes összeghatár megháromszorozása kétségtelenül azt eredményezi majd, hogy az átlagosnak mondható átutalások túlnyomó része már ez alatt lesz, csak a többnyire nem mindennapos költések lógnak ki majd ebből.

A kormány viszont nem kevesebbet, hanem többet akar beszedni a tranzakciós illetékből jövőre, ezért az illeték átutalásonkénti felső határát a jelenlegi 20 ezer forintról 30 ezer forintra emeli. Ezzel a 4,44 millió forint feletti átutalások drágulnak meg. A maximális, 30 ezer forintos illetékterhet 6,66 milliótól kell majd fizetni. 

A BiztosDöntés.hu szerint ezzel a többletteher nagy részét a cégekre hárítják, hiszen náluk jellemző az, hogy egy-egy utalás eléri vagy meghaladja ezeket az összegeket.

A részletes szabályok azonban egyelőre nem ismertek, így csak a törvénytervezet közzététele vagy a törvényjavaslat parlamenti benyújtása után tudható meg, pontosan mennyivel nőnek és csökkennek egyszerre a pénzügyi tranzakciók illetékterhei 2027-ben.

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bank
banki átutalás
tranzakciós illeték
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