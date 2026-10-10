Nemrég Magyarországon járt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációja. Ha már itt jártak, be is mutatták a javaslataikat a Tisza-kormánynak. Október elején pedig közzé is tette a Magyarországról készült elsődleges megállapításait a szervezet, amelyek az IMF-delegáció kéthetes látogatásának konklúziói, és főképp a gazdasági folyamatok értékeléséről szólnak.

Élesen bírálta az IMF kívánságlistáját a Fidesz politikusa / Fotó: AFP

Ez az IMF nagy trükkje: a Fidesz politikusa elmagyarázta, hogyan csaphatja be a Tisza-kormányt a Nemzetközi Valutaalap

A Nemzetközi Valutaalap szerint a magyar gazdaságot egyszerre több tényező nyomja:

a gyenge beruházási kedv,

a bérek és a termelékenység közötti növekvő olló,

a tartósan kihívást jelentő globális környezet,

valamint a népesség elöregedése.

Úgy gondolják, hogy az idei költségvetési hiány várhatóan a GDP 7–7,5 százaléka között alakul, az államadósság pedig emelkedik. Ezek a kihívások átfogó reformcsomagot sürgetnek – különösen a költségvetési politikák terén, de szükség van a termelékenységet és az innovációt erősítő szerkezeti változtatásokra is – vélekedik a nemzetközi szervezet.

Az IMF szerint most Magyarországnak egyedülálló lehetősége van arra, hogy új lendületet adjon gazdaságának. Az új kormány elkötelezte magát a mélyebb európai integráció mellett, és gyorsan lépett a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A gazdasági növekedés fokozatosan életre kap, az infláció pedig a jegybanki célsáv alatt van. A piacok pozitívan reagáltak. A kormány által megfogalmazott cél, az euró bevezetése megfelelő igazodási pontot (horgonyt) nyújthat, ám ez nem helyettesíti az átfogó reformokat.

A gazdaságpolitikus szerint anyagi vérzivatart hoz, ha a Tisza-kormány behódol a Nemzetközi Valutaalapnak

A Magyar Nemzet megkérdezte Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét, hogy milyen következményei lennének annak, ha az IMF által bemutatott javaslatok valóra is válnának.

„Amiket most megismerhettünk az IMF tollából, nagy újdonságértéke nincsen. Méghozzá azért nincs, mert hasonlókról hallottunk már az Európai Unió országajánlásában és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) javaslataiban” – kezdte a képviselő. Emlékeztetett arra, hogy a valutaalap korábban is hasonlókat fogalmazott meg, most viszont egészen konkrétan, szinte diktátumként tárta fel az elképzeléseket.

Szalai Piroska szerint az IMF mindent megtenne azért, hogy Magyarországnak újra hitelt nyújtson. Olyat, ami olcsóbb, mint amennyibe a lakossági állampapírok kerülnek az országnak. Ez azonba csalóka, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy így nem forintban nőne az adósságunk, másrészt kőkemény követelményeket kellene teljesíteni.

„Erre láttunk példát 2009-ben, amikor hatalmas megszorítás zúdult a lakosság, valamint a kis- és közepes vállalkozások nyakába. Ez most sem lenne másként. Mindaz, ami most kiderült, nagyon hasonló ahhoz a dokumentumhoz, amely a választások idején szivárgott ki. Azt a tervezetet a Tisza Párt nem ismerte el magáénak, de nem tudható, hogy a cáfolat valóban az igazságot takarta-e – mondta a politikus. Szalai Piroska ezt követően minden egyes pontról elmondta a véleményét” – folytatta a politikus.