Deviza
EUR/HUF366,3 +0,33% USD/HUF327,65 +0,98% GBP/HUF432,71 +0,52% CHF/HUF393,7 +0,98% PLN/HUF83,64 +0,12% RON/HUF68,42 +0,21% CZK/HUF14,99 +0,2% EUR/HUF366,3 +0,33% USD/HUF327,65 +0,98% GBP/HUF432,71 +0,52% CHF/HUF393,7 +0,98% PLN/HUF83,64 +0,12% RON/HUF68,42 +0,21% CZK/HUF14,99 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 536,74 -1,49% MTELEKOM2 544 -1,1% MOL5 050 -0,1% OTP39 960 -3,78% RICHTER12 480 +0,88% OPUS262 -2,29% ANY6 220 -1,29% AUTOWALLIS122 +1,64% WABERERS4 300 -0,47% BUMIX9 158,63 -0,23% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 107,74 -2,17% BUX141 536,74 -1,49% MTELEKOM2 544 -1,1% MOL5 050 -0,1% OTP39 960 -3,78% RICHTER12 480 +0,88% OPUS262 -2,29% ANY6 220 -1,29% AUTOWALLIS122 +1,64% WABERERS4 300 -0,47% BUMIX9 158,63 -0,23% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 107,74 -2,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kemény üzenetet küldött az IMF Magyarországnak, megkapták a magukét a kevésbé termelékeny cégek – „kisebb állam, nagyobb verseny kell”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közép- és Kelet-Európa az elmúlt két évtizedben valódi sikertörténetet produkált, a korábbi növekedési modell azonban kifulladóban van. Az olcsó munkaerőre, a külföldi tőkére és az exportvezérelt iparosításra már nem lehet ugyanúgy építeni, a következő felzárkózási szakaszhoz makrogazdasági stabilitásra, gyorsabb termelékenységnövekedésre és mélyebb európai integrációra lesz szükség – mondta Kristina Kostial, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Európai Főosztályának igazgatóhelyettese a Budapest Economic Forumon.
VG
2026.10.07, 12:38
Szóljon hozzá!

A régió az elmúlt húsz évben látványosan közeledett az uniós fejlettségi szinthez. Az egy főre jutó reáljövedelem a 2004-es, uniós átlaghoz viszonyított mintegy 50 százalékról 2025-re közel 70 százalékra emelkedett. A növekedésben kulcsszerepet játszott az uniós csatlakozás, a külföldi működőtőke és az európai értékláncokba való bekapcsolódás. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága az IMF szerint, hogy a reformok kifizetődnek. Ha a régió országai a legjobban teljesítő reformerekhez képest fennálló lemaradásuk felét ledolgoznák, az önmagában mintegy 6,4 százalékkal javíthatná a termelékenységet. A korábbi modell azonban veszít az erejéből. 

International Monetary Fund (IMF)
Az IMF egyik vezető munkatársa Magyarország gazdasági helyzetét is értékelte egy budapesti gazdasági fórumon
Fotó: Anadolu via AFP

IMF: Már nem elég az olcsó munkaerő

Ahogy a térség közelebb kerül a technológiai élvonalhoz, egyre kevésbé lehet egyszerűen a máshol már létező technológiák átvételére támaszkodni. Saját készségekre, ötletekre és márkákra lesz szükség.

A régió vállalatai ugyanakkor továbbra is kevesebbet költenek kutatás-fejlesztésre, digitalizációra, adatokra, szoftverekre és munkavállalóik képzésére, mint a fejlettebb gazdaságok cégei. Emiatt az innovációban is hátrányban vannak.

„A konvergencia következő szakasza nemcsak több tőkét, hanem jobb tőkét is jelent” – fogalmazott Kostial.

Az IMF három pillérre építené az új növekedési modellt:

  • Az első a makrogazdasági stabilitás helyreállítása. Fegyelmezettebb költségvetési politikára, a rendkívüli támogatások fokozatos kivezetésére és a költségvetési tartalékok újjáépítésére van szükség. Emellett a béremelkedésnek hosszabb távon ismét összhangba kell kerülnie a termelékenység növekedésével.
  • A második a termelékenység javítása. Ehhez jobb oktatás, korszerűbb készségek és olyan üzleti környezet kell, amelyben a hatékony, innovatív vállalatok növekedni tudnak. Ez azt is jelenti, hogy a kevésbé termelékeny vállalatokat nem szabad tartósan megvédeni a versenytől. A tőkének és a munkaerőnek azokhoz a cégekhez kell áramolnia, amelyek hatékonyabban használják fel ezeket az erőforrásokat. Az állami és uniós forrásoknak is lehet szerepük, de nem önmagában az elköltött pénz mennyisége számít. A beruházásoknak a magánberuházásokat is ösztönözniük és új növekedési lehetőségeket teremteniük kell.
  • A harmadik pillér a mélyebb európai integráció. Az IMF szerint jelentős akadályok maradtak az unión belüli kereskedelemben: ezek az áruk esetében mintegy 44, a szolgáltatásoknál akár 110 százalékos vámnak megfelelő korlátot jelentenek.

„Ez elvileg egy egységes piac, de még nem valódi egységes piac” – mondta Kostial.

Magyarországnak is kisebb állami lábnyom kell

Magyarország az IMF képviselője szerint egyszerre példázza a régió lehetőségeit és problémáit. Erős ipari bázissal, jelentős vállalkozói aktivitással és az európai értékláncokba való mély beágyazottsággal rendelkezik. Ugyanakkor a növekedési lendület gyengült, a bérek gyorsabban emelkedtek a termelékenységnél, a költségvetési hiány pedig magas.

Magyarország számára ezért szintén a hárompilléres program végrehajtása a feladat.

Az első a költségvetési konszolidáció. Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése jelentős költségvetési kiigazítást igényel, miközben az IMF szerint védeni kell a kritikus beruházásokat és a leginkább rászoruló társadalmi csoportokat.

A második a termelékenység növelése, amihez kiszámíthatóbb üzleti környezetre és jobb képzettségű munkaerőre van szükség.

Kostial külön kiemelte az állam szerepét is.

„A közszektornak meglehetősen nagy a lábnyoma, ezt csökkenteni kell” – mondta. Szerinte ezzel nagyobb tér nyílhatna a magánszektor beruházásai és innovációja előtt.

A harmadik feladat Magyarország számára is az európai integráció mélyítése: aktív részvétel az uniós egységes piac reformjában és az elérhető uniós források hatékonyabb felhasználása az IMF szerint.

A Magyarország előtt álló feladatokról Kármán András pénzügyminiszter is beszélt a konferencián, erről ide kattintva olvashat.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1464 cikk

 

Szóljon hozzá!
IMF
cég
munkaerő
költségvetés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu