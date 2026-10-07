Kemény üzenetet küldött az IMF Magyarországnak, megkapták a magukét a kevésbé termelékeny cégek – „kisebb állam, nagyobb verseny kell”

A régió az elmúlt húsz évben látványosan közeledett az uniós fejlettségi szinthez. Az egy főre jutó reáljövedelem a 2004-es, uniós átlaghoz viszonyított mintegy 50 százalékról 2025-re közel 70 százalékra emelkedett. A növekedésben kulcsszerepet játszott az uniós csatlakozás, a külföldi működőtőke és az európai értékláncokba való bekapcsolódás. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága az IMF szerint, hogy a reformok kifizetődnek. Ha a régió országai a legjobban teljesítő reformerekhez képest fennálló lemaradásuk felét ledolgoznák, az önmagában mintegy 6,4 százalékkal javíthatná a termelékenységet. A korábbi modell azonban veszít az erejéből.

Az IMF egyik vezető munkatársa Magyarország gazdasági helyzetét is értékelte egy budapesti gazdasági fórumon

Fotó: Anadolu via AFP

IMF: Már nem elég az olcsó munkaerő

Ahogy a térség közelebb kerül a technológiai élvonalhoz, egyre kevésbé lehet egyszerűen a máshol már létező technológiák átvételére támaszkodni. Saját készségekre, ötletekre és márkákra lesz szükség.

A régió vállalatai ugyanakkor továbbra is kevesebbet költenek kutatás-fejlesztésre, digitalizációra, adatokra, szoftverekre és munkavállalóik képzésére, mint a fejlettebb gazdaságok cégei. Emiatt az innovációban is hátrányban vannak.

„A konvergencia következő szakasza nemcsak több tőkét, hanem jobb tőkét is jelent” – fogalmazott Kostial.

Az IMF három pillérre építené az új növekedési modellt:

Az első a makrogazdasági stabilitás helyreállítása. Fegyelmezettebb költségvetési politikára, a rendkívüli támogatások fokozatos kivezetésére és a költségvetési tartalékok újjáépítésére van szükség. Emellett a béremelkedésnek hosszabb távon ismét összhangba kell kerülnie a termelékenység növekedésével.

A második a termelékenység javítása. Ehhez jobb oktatás, korszerűbb készségek és olyan üzleti környezet kell, amelyben a hatékony, innovatív vállalatok növekedni tudnak. Ez azt is jelenti, hogy a kevésbé termelékeny vállalatokat nem szabad tartósan megvédeni a versenytől. A tőkének és a munkaerőnek azokhoz a cégekhez kell áramolnia, amelyek hatékonyabban használják fel ezeket az erőforrásokat. Az állami és uniós forrásoknak is lehet szerepük, de nem önmagában az elköltött pénz mennyisége számít. A beruházásoknak a magánberuházásokat is ösztönözniük és új növekedési lehetőségeket teremteniük kell.

A harmadik pillér a mélyebb európai integráció. Az IMF szerint jelentős akadályok maradtak az unión belüli kereskedelemben: ezek az áruk esetében mintegy 44, a szolgáltatásoknál akár 110 százalékos vámnak megfelelő korlátot jelentenek.

„Ez elvileg egy egységes piac, de még nem valódi egységes piac” – mondta Kostial.