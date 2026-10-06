Súlyos állítás: Magyarország újabb hitelt vehet fel külföldről, nem jönnek elég gyorsan az uniós pénzek – kivel tárgyalhatott Kármán András?

A 2027-es költségvetés mellett egy esetleges IMF-hitelfelvételről is tárgyalhatott a Tisza-kormány az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülésen a Magyar Nemzet információi szerint. A finanszírozásért cserébe felmerülhetett a nyugdíjrendszer átalakítása, a nyugdíjkorhatár emelése és a rezsicsökkentés megszüntetése is.

IMF-hitelre lehet szüksége az államnak az uniós forrásokból megvalósuló beruházások előfinanszírozásához / Fotó: AFP

A kormány hivatalos tájékoztatása szerint a háromnapos tanácskozáson a jövő évi büdzsé mellett a gazdaság növekedési pályára állítása, az uniós források felhasználása, az energiabiztonság és az energiaforrások diverzifikációja is kiemelt téma volt.

A Magyar Nemzet szerint azonban az uniós források lehívása jelentős előfinanszírozási igényt teremt, hiszen az uniós pénzek számos esetben csak a projektek előrehaladása után érkeznek meg.

A beruházásokat addig más forrásból kell finanszírozni, ezért a kabinet külső hitel bevonásával is számolhat.

Információik szerint Kármán András pénzügyminiszter több lehetséges finanszírozási szereplővel is egyeztetett. A tárgyalások között nemzetközi intézményekkel, köztük a Nemzetközi Valutaalappal, valamint az Európai Unióval kapcsolatos egyeztetések is szerepeltek.

A hitelnek azonban ára lehet. A Magyar Nemzet értesülései szerint a finanszírozási tárgyalások során olyan költségvetési és strukturális intézkedések is felmerültek, mint

a nyugdíjrendszer átalakítása;

a nyugdíjkorhatár emelése;

illetve a rezsicsökkentésnek a megszüntetése.

Fontos, hogy ezek egyelőre nem tekinthetők meghozott kormányzati döntéseknek, és nem ismert, hogy hivatalosan megállapított hitelfeltételekről lenne szó. A lap információi szerint ezek a lehetőségek a finanszírozási tárgyalások során kerülhettek szóba.

Már előre az IMF-feltételek teljesítésén gondolkodnak?

A Nemzetközi Valutaalap korábbi Magyarország-jelentéseiben valóban javasolta a nyugdíj- és egészségügyi kiadásokból fakadó költségvetési nyomás kezelését, a nyugdíjrendszer esetében pedig a nyugdíjkorhatár emelését is a lehetséges intézkedések között említette. Az IMF emellett a lakossági energiaár-támogatások fokozatos kivezetését és célzottabb támogatási rendszerrel való felváltását is javasolta.