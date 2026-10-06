Súlyos állítás: Magyarország újabb hitelt vehet fel külföldről, nem jönnek elég gyorsan az uniós pénzek – kivel tárgyalhatott Kármán András?
A 2027-es költségvetés mellett egy esetleges IMF-hitelfelvételről is tárgyalhatott a Tisza-kormány az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülésen a Magyar Nemzet információi szerint. A finanszírozásért cserébe felmerülhetett a nyugdíjrendszer átalakítása, a nyugdíjkorhatár emelése és a rezsicsökkentés megszüntetése is.
A kormány hivatalos tájékoztatása szerint a háromnapos tanácskozáson a jövő évi büdzsé mellett a gazdaság növekedési pályára állítása, az uniós források felhasználása, az energiabiztonság és az energiaforrások diverzifikációja is kiemelt téma volt.
A Magyar Nemzet szerint azonban az uniós források lehívása jelentős előfinanszírozási igényt teremt, hiszen az uniós pénzek számos esetben csak a projektek előrehaladása után érkeznek meg.
A beruházásokat addig más forrásból kell finanszírozni, ezért a kabinet külső hitel bevonásával is számolhat.
Információik szerint Kármán András pénzügyminiszter több lehetséges finanszírozási szereplővel is egyeztetett. A tárgyalások között nemzetközi intézményekkel, köztük a Nemzetközi Valutaalappal, valamint az Európai Unióval kapcsolatos egyeztetések is szerepeltek.
A hitelnek azonban ára lehet. A Magyar Nemzet értesülései szerint a finanszírozási tárgyalások során olyan költségvetési és strukturális intézkedések is felmerültek, mint
- a nyugdíjrendszer átalakítása;
- a nyugdíjkorhatár emelése;
- illetve a rezsicsökkentésnek a megszüntetése.
Fontos, hogy ezek egyelőre nem tekinthetők meghozott kormányzati döntéseknek, és nem ismert, hogy hivatalosan megállapított hitelfeltételekről lenne szó. A lap információi szerint ezek a lehetőségek a finanszírozási tárgyalások során kerülhettek szóba.
Már előre az IMF-feltételek teljesítésén gondolkodnak?
A Nemzetközi Valutaalap korábbi Magyarország-jelentéseiben valóban javasolta a nyugdíj- és egészségügyi kiadásokból fakadó költségvetési nyomás kezelését, a nyugdíjrendszer esetében pedig a nyugdíjkorhatár emelését is a lehetséges intézkedések között említette. Az IMF emellett a lakossági energiaár-támogatások fokozatos kivezetését és célzottabb támogatási rendszerrel való felváltását is javasolta.
A rezsicsökkentés költsége ráadásul jelentős: a 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el erre a célra.
Közben éppen a nyugdíjpolitika a 2027-es költségvetés egyik fontos eleme lehet. Kármán András korábbi közlése szerint a kormány nyugdíjreformot is beépítene a büdzsébe, amelynek része lenne a nyugdíjminimum jelentős emelése és a kisnyugdíjak sávos emelése.
Az uniós pénzek előfinanszírozása már idén is komoly összegeket követelt.
Az Államadósság-kezelő Központ a közelmúltban módosította a finanszírozási tervét, miután a kormány jelentősen megemelte a 2026-os hiánycélt. Az idei tervezett nettó kibocsátási terv 5445 milliárd forintról 8717 milliárd forintra emelkedett.
Vagyis az állam több mint 3000 milliárd forinttal több hitelt vesz fel az idén. Ennek egyik oka az uniós források, köztük az RRF-pénzek hazahozatalához szükséges előfinanszírozás.
György László egyetemi docens korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrás egyszeri tétel, amelyből szerinte a múltbeli tapasztalatok alapján 1500 milliárd forint marad itthon, 4500 milliárd pedig részben a fejlett uniós országokba, részben Délkelet-Ázsiába áramlik vissza.
Vagyis az uniós pénz háromnegyede csak beköszön és megy is tovább
- írta közösségi oldalán.
György László az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai között a különadók kivezetését, a rezsivédelem megszüntetését, az ár-, az árrés- és a kamatstop eltörlését, valamint a nyugdíjrendszer átalakítását emelte ki. Az OECD idei országjelentése szintén a nyugdíjrendszer reformját és a nyugdíjkorhatár emelését, valamint a rezsicsökkentés kivezetését javasolja.
A kormány hivatalosan egyelőre nem közölte, hogy döntött-e hitelfelvételről, és ha igen, milyen összegű finanszírozásról, illetve milyen feltételek mellett. A Világgazdaság még a délelőtt folyamán írásban kért reakciót a Pénzügyminisztériumtól, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.
Áll a bál Brüsszelben: levelet írtak a fukar országok Ursula von der Leyennek – Magyarországnak is nagyon fájhat az új uniós költségvetés, ha bejön a németek terve
Az EU nettó befizetői „több százmilliárd eurós” költségvetési vágást követelnek. Egyre bizonytalanabb a következő uniós költségvetés helyzete.