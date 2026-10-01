Erről valamiért nem beszélt Kármán András és Kapitány István: szép csendben Magyarországra érkezett az IMF, nagyon érdekelte őket az államadósság – vészjósló kérdést tettek fel

„Ismét Magyarországon járt a Nemzetközi Valutalap! Október második felében hozhatják nyilvánosságra a Magyarországra vonatkozó szakpolitikai ajánlásaikat. IMF-tagállamként Magyarország rendszeres konzultációkat köteles folytatni a Valutaalap illetékes szakterületével. Az őszi konzultáció sorozatra szeptember 23. és október 6. között kerül sor" – kezdi Facebook-bejegyzését Bencsik János.

Az IMF ajánlásai október második felében válhatnak nyilvánossá/Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Az IMF kérdezett is

Bencsik bejegyzésében így folytatta: „Ennek keretében, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökeként hétfőn fogadtam Srikant Seshadri misszióvezető urat és munkatársait, akik elsősorban az államadósság mértékének jövőbeni alakulásáról, a Kormány által tervezett kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések irányáról és tartalmáról, valamint az ipari termelékenység hatékonyságának alakulásáról érdeklődtek.

Válaszomban pozitívumként rögzítettem a költségvetés átláthatóságának javuló állapotát, negatívumként pedig az államadósság jelentős megnövelését. A Kormány fiskális politikájáról ennél markánsabb véleményt majd a 2027-es költségvetést megalapozó jogszabály, az adótörvények és végül a következő évi költségvetés-tervezetének benyújtását követően lehet majd megfogalmazni."

„Ami már most is látszik: a Kormány a korábbi alanyi jogon biztosított kedvezmények rendszerét az egyedi elbíráláson alapuló támogatásokká kívánja átalakítani. Az állami bevételek mértékét adóemelésekkel – lex MOL, dohánytermékek jövedelmi adójának megemelése – igyekezett megnövelni és a továbbiakban a KATA adómértékének megemelését és a vagyonadó bevezetését tervezi.

A reálgazdaságban romló tendencia indult el nyár közepe óta:

romló foglalkoztatási helyzet,

hanyatló turizmus,

negatívba váltó külkereskedelmi mérleg,

megemelkedett energia-költségek.

A munkavállalói nemzedékváltás egyik negatív velejárója a termelékenység romlása!

Végül elhangzott egy ártatlannak tűnő, de nemzetstratégiai súllyal rendelkező kérdés is az IMF részéről: tervezi-e a Kormány a termékpiacokon meglévő állami szerepvállalás újragondolását? Válaszomat rövidre zárva jeleztem, hogy a Kormány nevében nem tudok nyilatkozni, viszont a parlamenti ellenzék az állami vállalatok esetleges privatizációját nem fogja támogatni!" – zárta bejegyzését Bencsik János.