Megérkezett az IMF ítélete a magyar gazdaságról, ezeket a reformokat javasolják a Tisza-kormánynak: az euró bevezetése nem lesz elég – "Most van itt a megfelelő pillanat"
Közzétette a Nemzetközi Valutaalap a Magyarországról készült elsődleges megállapításait. Ezek az IMF-delegáció kéthetes látogatásának konklúziói, amelyek főképp a gazdasági folyamatok értékeléséről szólnak.
A jelentés döntéshozatalra az IMF Ügyvezető Igazgatósága elé terjesztik. Az IMF delegációja 2026. szeptember 23. és október 6. között tartózkodott Budapesten, hogy lefolytassa a magyar hatóságokkal a 2026-os IV. cikkely szerinti konzultációt. Csatlakozott Jerome Vandenbussche, az IMF 2026-os Pénzügyi Szektor Értékelési Programjának (FSAP) misszióvezetője is.
A látogatás végén az IMF csoportja egy részletes nyilatkozatot adott ki, erről számolunk most be.
Megérkezett az IMF ítélete a magyar gazdaságról
A Valutaalap szerint a magyar gazdaságot egyszerre több tényező nyomja:
- a gyenge beruházási kedv,
- a bérek és a termelékenység közötti növekvő olló,
- a tartósan kihívást jelentő globális környezet,
- valamint a népesség elöregedése.
Az idei költségvetési hiány várhatóan a GDP 7–7,5 százaléka között alakul, az államadósság pedig emelkedik. Ezek a kihívások átfogó reformcsomagot sürgetnek – különösen a költségvetési politikák terén, de szükség van a termelékenységet és az innovációt erősítő szerkezeti változtatásokra is – vélekedik a nemzetközi szervezet.
Szerinte most Magyarországnak egyedülálló lehetősége van arra, hogy új lendületet adjon gazdaságának. Az új kormány elkötelezte magát a mélyebb európai integráció mellett, és gyorsan lépett a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A gazdasági növekedés fokozatosan életre kap, az infláció pedig a jegybanki célsáv alatt van. A piacok pozitívan reagáltak.
A kormány által megfogalmazott cél, az euró bevezetése megfelelő igazodási pontot (horgonyt) nyújthat, ám ez nem helyettesíti az átfogó reformokat.
Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy bevezesse a közös valutát, az eurót, mivel gazdasági ciklusa szorosan együtt mozog az euróövezetével. A tagság tartós előnyökkel járhat: megszüntetné a árfolyamkockázatot, csökkentené a háztartások, a vállalatok és az állam hitelegyütteseinek költségeit, emellett mélyítené a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat.
Ugyanakkor azzal is jár, hogy le kell mondani az önálló monetáris politikáról és a sokkok elnyelését segítő rugalmas árfolyamról.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az euróbevezetés előnyei döntően attól függenek, mennyire felkészült a gazdaság a csatlakozáskor. A munkaerő- és termékpiacoknak rugalmasabbá kell válniuk az euróövezeti átmenet során, ami segíti a gazdaság sokkellenálló képességét. A közpénzügyeket is jelentősen meg kell erősíteni az olyan hosszú távú nyomások kezelésére, mint a népesség elöregedése és a klímaváltozás.
Kiemelték, hogy a költségvetési kiigazításnak hitelesnek és növekedésbarátnak kell lennie,
míg a monetáris politikának mindaddig megfelelően óvatosnak kell maradnia, amíg a dezinfláció tartóssá nem válik. A pénzügyi szektor felügyeletének és a makroprudenciális politikáknak kezelniük kell a kialakulóban lévő kockázatokat, míg a strukturális reformoknak a termelékenységet, a beruházásokat és az innovációt kell ösztönözniük.
Bízva várjuk a kormány hamarosan bejelentendő középtávú költségvetési programját, és készen állunk a segítségnyújtásra elemzéseinkkel, szakpolitikai javaslatainkkal, valamint technikai segítségnyújtással – húzták alá.
Ezek a magyar gazdaság kilátásai az IMF szerint
A növekedés várhatóan fokozatosan erősödik középtávon. A jelenlegi szakpolitikák mellett a GDP-bővülés
- 2026-ban mintegy 2 százalék körül alakulhat,
- és középtávon 2,5 százalék körüli szintre emelkedhet,
ahogy a korábban befagyasztott 16 milliárd eurónyi (a GDP 7 százalékát kitevő) uniós forrás kifizetése megkezdődik. Ez fellendíti az energiabiztonsági, infrastruktúra- és humántőke-fejlesztési állami beruházásokat, miközben az autó- és akkumulátorgyárak is növelik a termelést.
Az infláció az idén átlagosan jóval a jegybank jelenlegi 3 százalékos célja alatt marad, de 2027-ben várhatóan visszatér a 3 százalékos szint közelébe. Ez főként az élelmiszerárak kivételesen kedvező környezetének megszűnésének, a dohánytermékek jövedéki adójának 2026 novemberi emelésének, valamint a globális energiaárak ingadozásának tudható be.
A változatlan intézkedések mellett számolt költségvetési hiány középtávon várhatóan meghaladja majd a maastrichti kritériumokat, az államadósság-ráta pedig tovább emelkedik. A magasabb energiaárak az idén várhatóan kismértékű hiányba taszítják a külső egyensúlyt, mielőtt az az energiaárak várható rendeződésével és a kiviteli kapacitások bővülésével újra többletbe fordulna.
Az EU-források felszabadítása segíthet a növekedés ösztönzésében, valamint a külső és költségvetési finanszírozási nyomás enyhítésében. A szigorúbb irányítási normák és az átláthatóbb közbeszerzések bevezetésével az új kormány előkészítette a korábban befagyasztott uniós támogatás és hitel felszabadításához.
Ebből a szükséges energiabiztonsági, infrastruktúra- és humántőke-fejlesztési beruházások finanszírozhatók. Megfelelő felhasználás esetén ezek a források – a versenyszféra egyenlőbb feltételeivel együtt – segíthetnek a potenciális növekedés emelésében, miközben mérsékelhetik a költségvetésre és a külső egyensúlyra nehezedő nyomást.
A kilátásokat övező kockázatok azonban inkább negatív irányba mutatnak. A közel-keleti háború elhúzódása vagy eszkalációja feljebb nyomhatja az energiaárakat, ami lefogja a növekedést, terheli a költségvetést és a külső egyensúlyt. A gyengébb európai kereslet vagy az új kereskedelmi akadályok ártanának Magyarország exportorientált feldolgozóiparának.
Az infláció a vártnál magasabb és tartósabb is lehet, ha a bérek továbbra is gyorsabban nőnek a termelékenységnél, ami rontja a versenyképességet. A forint utóbbi időben látott erősödése és a hozamok éles csökkenése visszájára fordulhat, ha a reformok nem váltják be a piaci várakozásokat.
Ugyanakkor egy hiteles költségvetési kiigazítási csomag tovább javíthatná a piaci hangulatot.
Az elmúlt két évtizedben Magyarország több kormányzási dimenzióban is tért veszített. Ezért üdvözlendők az EU-forrásokhoz kapcsolódó kormányzási feltételek teljesítésére tett folyamatos erőfeszítések. Magyarország közelmúltbeli csatlakozása az Európai Ügyészséghez (EPPO) erősíteni fogja a korrupcióellenes akciótervet.
Az adórendszer átalakítását akarja látni az IMF Magyarországon
A Valutaalap szerint most van itt a megfelelő pillanat. A magyar gazdaság komoly strukturális kihívásokkal néz szembe. Az elmúlt évtized nagy részében Magyarország a feldolgozóiparba – különösen az autóiparba – irányuló külföldi működőtőke vonzásával növekedett, amit bőséges állami ösztönzők támogattak. Ez a modell most élesebb globális versennyel, gyorsan elöregedő munkaerővel és a termelékenységnél gyorsabban emelkedő bérekkel szembesül.
Háromévnyi stagnálás közeli állapot után a beruházások továbbra is gyengék. Ezzel párhuzamosan az egyre inkább beavatkozó szakpolitikák tompították a versenyt és az innovációs kedvet. Ide tartoznak az IMF szerint
- a jelentős költségvetési terhet jelentő fogyasztói árplafonok,
- a vállalkozásoknak és lakásvásárlóknak nyújtott kamattámogatott hitelek,
- valamint a szektorspecifikus különadók.
Egyértelműen leírták, hogy a növekedés újraindításához új hajtóműre van szükség: egy dinamikus magánszektorra, egy hatékonyabb államra és egy képzettebb munkaerőre.
Magyarországnak egyedülállóan kedvező lehetőségkapu nyílt meg a gazdaság újjáélesztésére. Az új kormány programja – az EU többi részével való integráció elmélyítése, a kormányzási/irányítási struktúra erősítése és a közpénzek helyreállítása – jelentős bizalmat szült. A forint erősödött, az állam finanszírozási költségei pedig csökkentek.
A célszint alatti inflációval, a szilárd mutatókkal rendelkező bankrendszerrel és az uniós források visszatérésével megteremtődnek az optimista jövő feltételei. Ez a lehetőségkapu várhatóan nem marad sokáig nyitva, ha a piacok által megelőlegezett bizalmat nem használják ki maradéktalanul. Átfogó, hiteles és megfelelően előreütemezett reformcsomagra van szükség most ahhoz, hogy ezek a kedvező feltételek erősebb beruházásokká, jobb termelékenységgé és tartós növekedéssé érjenek.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres és tartós költségvetési kiigazításnak négy elengedhetetlen jellemzővel kell rendelkeznie.
- legyen növekedésbarát,
- hiteles,
- megfelelően előreütemezett,
- és építsen be elegendő tartalékot a váratlan meglepetések kivédésére.
Üdvözlendő a hatóságok törekvése a pazarlás visszaszorítására, valamint az egészségügy és az oktatás prioritássá tételére, de adóreformra is szükség van. Teljesen egyetértünk a hatóságokkal abban, hogy a túlárazott beszerzések és a pazarló működési kiadások visszaszorítása kiemelt prioritás kell legyen.
Az adórendszerben mindazonáltal alapvető reformokra van szükség ahhoz, hogy növekedésbarátabbá, igazságosabbá és a bevételek beszedésében hatékonyabbá váljon.
Az ilyen változtatások a költségvetési hiány csökkentését is segítenék, különösen akkor, ha a tervezett kiadáscsökkentések nem valósulnak meg maradéktalanul a várt időkereten belül, vagy ha megvalósulnak ugyan, de nem ellensúlyozzák teljesen a kormány új kiadási kezdeményezéseit – hívták fel a figyelmet.
Elemzésük szerint a bevételi és kiadási kiigazítások ötvözete 2027-re 5 százalékra vagy az alá csökkenthetné a hiányt, amit a maastrichti kritériumok teljesítése felé tett hiteles és jelentős lépésnek tekintenek, 2029-re pedig 3 százalékra mérsékelhetné azt.
Egy ilyen vegyes csomag kevésbé fogná vissza a GDP-t és kisebb terhet róna az alacsonyabb jövedelmű háztartásokra, mint a pusztán kiadási vagy pusztán bevételi oldalról megvalósított hiánycsökkentés.
Ezeket a reformokat javasolja a Tisza-kormánynak az IMF
A következőket javasolják:
- Bevételgyűjtés (adóbevételek mobilizálása): a magyar adórendszer a legkevésbé progresszív az OECD-ben, és a szükségesnél kevesebb adóbevételt termel, miközben az egykulcsos személyi jövedelemadó és a társasági adó mértéke a legalacsonyabbak között van a régióban. Egy progresszívebb személyi jövedelemadó-skála – beleértve az alsó szegmensének adókedvezményét –, valamint a regresszív családi támogatásokat felváltó adókedvezmények növelnék a bevételeket és munkaerőpiaci aktivitást is. A tőkejövedelmek magasabb adóztatása elősegítené a nagyobb igazságosságot, míg a magasabb társasági adókulcs a beruházások teljes leírhatóságával javítaná a hatékonyságot és erősítené a beruházási kedvet. Idővel ez feleslegessé tenné a szektorspecifikus különadókat is.
- Kevesebb áfa- és adókedvezmény: a főként a magasabb jövedelmű háztartásokat segítő mentességek és kedvezményes kulcsok szűkítése növelné a hatékonyságot és az igazságosságot, míg a célzott transzferek megvédhetnék a rászoruló háztartásokat.
- A támogatások és az adminisztratív kiadások csökkentése: a támogatott energiafogyasztási küszöbök, tehát a rezsicsökkentés csökkentése és a rászorultsági alapon nyújtott készpénzes támogatások bővítése mérsékelné a költségvetési terheket, és hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönözne. A megmaradt hiteltámogatási programokat – köztük például az Otthonstart – fel kell számolni, mivel torzítják a hitelkiosztást és rontják a monetáris politika hatékonyságát. Egy átfogó kiadási felülvizsgálat azonosíthatná a beszerzési és adminisztratív megtakarításokat, míg a közszférabeli bérkiadások fékentartása helyet szabadítana fel az infrastruktúrára, egészségügyre és oktatásra fordítható kiadások növelésének.
- A jövőbe tekintve, a nyugdíj- és egészségügyi kiadások a becslések szerint a GDP csaknem 4 százalékpontjával emelkednek 2050-ig. E nyomás megfékezéséhez a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kell kötni, fokozatosan meg kell szüntetni a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőségeket, újra kell kalibrálni a nyugdíjellátásokat, és javítani kell az egészségügyi kiadások hatékonyságát.
Egy ponton úgy fogalmaztak, hogy a torzító árplafonok és energiatámogatások kivezetése kihívást jelent majd, de
ennek ellenére meg kell történnie.
Azt is írták, hogy az Otthon Start Programon keresztüli bőséges állami támogatások a lakossági jelzáloghitelek éles felfutását idézték elő. Ez lehetővé tette a háztartások számára, hogy nagyobb eladósodottságot vállaljanak az elmúlt tizenkét hónapban, ami növelte a lakáspiac felülértékeltségét.
A magyar vállalatokra vonatkozó elemzésük rávilágít, hogy szerintük az állami tulajdonú vállalatok tartósan kevésbé nyereségesek és kevésbé termelékenyek, mint az azonos iparágban működő magánvállalatok. Az állami vállalatok jelentős jelenléte kiszorítja a magánvállalkozásokat, és gyengítheti a magánjellegű versenytársak teljesítményét.
Azt is rögzítették, hogy a támogatott vállalati hitelek nem növelték a termelékenységet, és kevesebb beruházást finanszíroztak, mint a piaci hitelek. Mivel a támogatott hitelfelvevők általában pénzügyileg stabilak, és a legtöbb támogatott hiteltörlesztés néhány éven belül lejár, javasolják ezen támogatások kivezetését, mivel ez valószínűleg nem okoz fennakadásokat.
Ugyancsak valószínűtlen, hogy jelentős hatással lenne a foglalkoztatásra, miközben évente akár 300 milliárd forint (a GDP nagyjából 0,3 százaléka) megtakarítást jelenthet a kormánynak.
Elemzésünk azt mutatja, hogy egy olyan reformcsomag, amely magában foglalja a költségvetési konszolidációt, a monetáris politikai kiigazítást és a fent leírt strukturális reformokat, ha most hajtják végre,
2030-ra akár 2 százalékkal is növelhetné a reál-GDP-t
– húzták alá.
Végül kitértek rá, hogy az energiabiztonság erősítése ugyancsak növelné Magyarország versenyképességét. Magyarország jelentősen kitett a magas és ingadozó energiaáraknak, és ezek a költségek egyenetlenül oszlanak meg. A vállalatok szembesülnek a magas ellátási és hálózati költségekkel, míg az erősen támogatott lakossági árak eltántorítanak a hatékony energiafelhasználástól.
Az energiaszektor reformjainak az ellátás diverzifikálását, valamint az alacsony költségű infrastruktúrába és termelésbe irányuló magánberuházásokat kell előnyben részesíteni. Az EU villamosenergia-piacára való mélyebb integráció továbbra is létfontosságú Magyarország energiabiztonsága szempontjából.
Nagyon megdicsérte az IMF Varga Mihályt és a Magyar Nemzeti Bankot
Üdvözölték az MNB legutóbbi döntését a kamatvágások szüneteltetéséről. Az infláció az idén a várakozások alatt alakult, ami lehetővé tette az MNB számára, hogy az irányadó kamatot összesen 100 bázisponttal 5,5 százalékra csökkentse. Becslésük szerint az irányadó kamatláb most közel áll a semleges szinthez. A szolgáltatások inflációja azonban továbbra is magas, és a bérek továbbra is a termelékenységet meghaladó mértékben növekednek.
Véleményük szerint ezért a további kamatvágásokkal meg kell várni a tartós dezinfláció egyértelműbb bizonyítékait. A rendkívül bizonytalan globális környezetben az MNB-nek agilisnak és felkészültnek kell maradnia a szigorításra, ha az energiaárak jelentősen megugranak – másodlagos hatásokat okozva a fogyasztói kosárban –, ha a főbb jegybankok tovább szigorítanak, vagy ha a forint tartósan gyengülne.
Az MNB döntése, miszerint az inflációs célt 3-ról 2,5 százalékra csökkenti 2028 januárjától, kulcsfontosságú lépés az euróbevezetés felé.
Ez közelebb hozza a célt a régiós versenytársak szintjéhez. Meglátásuk szerint az alacsonyabb cél szigorúbb monetáris politikai beállítottságot tesz szükségessé, különösen mivel az infláció várhatóan átmenetileg 3 százalék fölé emelkedik 2027-ben, mielőtt az új cél életbe lépne.
A jegybank helyesen, jó előre bejelentette a cél módosítását, hogy időt hagyjon a gazdaságnak az alkalmazkodásra. A hiteles költségvetési konszolidáció és a termelékenységgel összhangban lévő bérnövekedés elengedhetetlen az alacsonyabb cél sikeres eléréséhez.