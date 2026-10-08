Megérkezett az IMF ítélete a magyar gazdaságról, ezeket a reformokat javasolják a Tisza-kormánynak: az euró bevezetése nem lesz elég – "Most van itt a megfelelő pillanat"

Közzétette a Nemzetközi Valutaalap a Magyarországról készült elsődleges megállapításait. Ezek az IMF-delegáció kéthetes látogatásának konklúziói, amelyek főképp a gazdasági folyamatok értékeléséről szólnak.

Megérkezett az IMF ítélete a magyar gazdaságról, ezeket a reformokat javasolják a Tisza-kormánynak: az euró bevezetése nem lesz elég – "Most van itt a megf / Fotó: AFP

A jelentés döntéshozatalra az IMF Ügyvezető Igazgatósága elé terjesztik. Az IMF delegációja 2026. szeptember 23. és október 6. között tartózkodott Budapesten, hogy lefolytassa a magyar hatóságokkal a 2026-os IV. cikkely szerinti konzultációt. Csatlakozott Jerome Vandenbussche, az IMF 2026-os Pénzügyi Szektor Értékelési Programjának (FSAP) misszióvezetője is.

A látogatás végén az IMF csoportja egy részletes nyilatkozatot adott ki, erről számolunk most be.

Megérkezett az IMF ítélete a magyar gazdaságról

A Valutaalap szerint a magyar gazdaságot egyszerre több tényező nyomja:

a gyenge beruházási kedv,

a bérek és a termelékenység közötti növekvő olló,

a tartósan kihívást jelentő globális környezet,

valamint a népesség elöregedése.

Az idei költségvetési hiány várhatóan a GDP 7–7,5 százaléka között alakul, az államadósság pedig emelkedik. Ezek a kihívások átfogó reformcsomagot sürgetnek – különösen a költségvetési politikák terén, de szükség van a termelékenységet és az innovációt erősítő szerkezeti változtatásokra is – vélekedik a nemzetközi szervezet.

Szerinte most Magyarországnak egyedülálló lehetősége van arra, hogy új lendületet adjon gazdaságának. Az új kormány elkötelezte magát a mélyebb európai integráció mellett, és gyorsan lépett a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A gazdasági növekedés fokozatosan életre kap, az infláció pedig a jegybanki célsáv alatt van. A piacok pozitívan reagáltak.

A kormány által megfogalmazott cél, az euró bevezetése megfelelő igazodási pontot (horgonyt) nyújthat, ám ez nem helyettesíti az átfogó reformokat.

Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy bevezesse a közös valutát, az eurót, mivel gazdasági ciklusa szorosan együtt mozog az euróövezetével. A tagság tartós előnyökkel járhat: megszüntetné a árfolyamkockázatot, csökkentené a háztartások, a vállalatok és az állam hitelegyütteseinek költségeit, emellett mélyítené a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat.