Bejelentették az Index új vezérigazgatóját: Hont András veszi át az irányítást – több vezető is távozik az Indamediától

Hont András veszi át az Index.hu Informatikai Zrt. vezérigazgatói feladatait – jelentette be csütörtöki közleményében az Indamedia Csoport. A változásra azt követően kerül sor, hogy Starcz Ákos lemondott a társaság vezérigazgatói posztjáról, és a jövőben a médiacsoport holding szintű vezetésében folytatja munkáját.

Az Index szerkesztőségének szakmai irányítása változatlan marad / Fotó: AFP

A közlemény szerint az Index főszerkesztője továbbra is Gedei Norbert marad. Hont András jelenleg az ÖT nevű médiavállalkozás vezetője. Korábban, 2021 és 2024 között az Átlátszó oknyomozó portál főmunkatársaként dolgozott, emellett saját műsort vezetett a Spirit FM-en. Ezt megelőzően közel tíz éven keresztül a HVG hetilap és a hvg.hu újságírója, illetve rovatvezetője volt.

Az Index és az ÖT között már jelenleg is létezik tartalmi együttműködés, amely a tulajdonos tájékoztatása szerint a vezetőváltás után is folytatódik. Az ÖT a tartalomfejlesztésben és a közösségimédia-jelenlét alakításában működik közre.

Nem csak az Index élén történik változás

Az átalakítások hátterében Ziegler Gábor korábbi távozása áll. Az Indamedia ezt követően felülvizsgálta irányítási struktúráját.

Starcz Ákos az Indamedia Executive Board tagjaként folytatja munkáját. Új feladatai közé tartozik a médiaportfólió koordinálása, valamint az egyes üzletágak, különösen a rendezvényüzletág közötti együttműködések irányítása.

Operatív vezérigazgató-helyettesként Mező László csatlakozik a cégcsoporthoz. A szakember korábban közel 11 évig vezette a MediaCom, majd az EssenceMediacom magyarországi működését, később pedig nyolc közép-kelet-európai országért felelt regionális vezetőként.

Az Indamediánál a teljes értékesítési terület, valamint az üzletfejlesztési és informatikai területek tartoznak majd a felelősségi körébe.

Az informatikai vezetésben szintén személyi változás történik: Réti Tamás lesz a cégcsoportszintű IT- és fejlesztési vezető. Korábban a BHS-csoport IT-igazgatójaként dolgozott.

Távozik a Kiskegyed főszerkesztője is

A vezetőváltások a cégcsoport női magazinjait is érintik. Az Indamedia bejelentette, hogy Bokor Klára, a Kiskegyed főszerkesztője távozik az IndaNext Hungary Kft.-től.