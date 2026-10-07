Ezt az elemzők sem várták, mindenkit megleptek az inflációs adatok: ekkora volt a drágulás Magyarországon
2026. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz képest az árak 0,2 százalékkal emelkedtek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint. Egy hónappal ezelőtt, augusztusban 1,3 százalék volt az infláció.
Egy év leforgása alatt, vagyis 2025. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6 százalékkal).
Ezen belül:
- a burgonyáé 7,8 százalékkal,
- az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,6-6,6 százalékkal,
- az étolajé 6,4 százalékkal,
- az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,8 százalékkal,
- az iskolai étkezésé 5,7 százalékkal,
- a büféáruké 5,4 százalékkal,
- a cukoré és a mézé 2,7 százalékkal nőtt.
A termékcsoporton belül
- a húskonzerv ára 26,7 százalékkal,
- a vaj, vajkrémé 15,6 százalékkal,
- a friss hazai és déligyümölcsé 14,4 százalékkal,
- a sertéshúsé 11,0 százalékkal,
- a sajté 10,2 százalékkal,
- a cukoré 8,2 százalékkal,
- a tejé 8,1 százalékkal,
- a bolti kávéé 7,4 százalékkal,
- a száraztésztáé és tejterméké (sajt nélkül) 6,7-6,7 százalékkal,
- a csokoládé és kakaó ára 6,2 százalékkal,
- a tojásé 5,4 százalékkal,
- a baromfihúsé 5,3 százalékkal,
- a friss zöldségé 4,1 százalékkal mérséklődött.
A szolgáltatások 4,9 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6 százalékkal, a teherszállítás 14,9 százalékkal, a taxi 11,5 százalékkal, a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal, a testápolási szolgáltatások 8,4 százalékkal, a járműjavítás, -karbantartás 8,3 százalékkal, a belföldi üdülés 7,8 százalékkal, a háztartási berendezés javítása 7,7 százalékkal, a lakásjavítás, -karbantartás 7,3 százalékkal, a telefon, internet, illetve a sport, múzeumi belépők 7,0-7,0 százalékkal.
A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2 százalékkal.
A háztartási energiáért 4,0 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 11,0 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,3 százalékkal többet.
A tartós fogyasztási cikkek ára 1,2 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,0, a konyha- és egyéb bútorok 4,2, a szobabútorok 1,9, a használt személygépkocsik 1,3 százalékkal többe, míg a televízió 4,8, a porszívógép, klíma 3,5, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,2, a motorkerékpárok 1,5 százalékkal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,3 százalékkal, a járműüzemanyagok 6,9 százalékkal drágultak.
Augusztushoz képest emelkedtek az árak
Egy hónap alatt, 2026. augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal növekedtek.
Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,3 százalékkal), ezen belül a friss zöldség 2,5, a sertéshús 2,1, a jégkrém 1,6, az étolaj 1,5, a dió, mák, mogyoró 1,4, a marhahús 0,9, a száraz hüvelyesek 0,8, az eszpresszókávé 0,6, a tojás és a sajt 0,5-0,5, a párizsi felvágott, kolbász 0,2 százalékkal többe, míg a friss hazai és déligyümölcs 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1, a halkonzerv és a tea 1,9-1,9, a gyümölcs-, zöldséglé 1,6, a csokoládé, kakaó 1,3, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,1, a vaj, vajkrém 0,9 százalékkal kevesebbe kerültek.
A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal csökkent, ezen belül az oktatási szolgáltatás 2,5, ruhajavítás, -kölcsönzés 1,3 százalékkal többe, míg az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 11,9, a belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4,0, a sport, múzeumi belépők 1,9 százalékkal kerültek kevesebbe. A háztartási energia ára 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a tűzifáé 2,7 százalékkal, míg a vezetékes gázé és az elektromos energiáé stagnált (Tájékoztató). A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal növekedett, ezen belül a dohányáruké stagnált, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 5,9 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 1,3 százalékkal kerültek többe.
Az elemzői konszenzusnál is kedvezőbb az inflációs adat
„Az elmúlt hónapokban az infláció rendre kellemes meglepetést okozott és a várakozások alatt alakult, sőt az inflációs célsáv 2 százalékos alja alatt maradt. Ezzel – szokatlan módon – a magyar infláció érdemben elmaradt az eurózóna pénzromlásától, hiszen míg augusztusban a magyar infláció 1,3 százalék volt, addig az eurózóna pénzromlása 3,2 százalék. Ez a tendencia fennmaradhatott szeptemberben is, azonban becslésem szerint az infláció az előző havi szintjéről felfelé mozdulhatott el, 1,7 százalékig. Ezt a gyorsulást legnagyobb részben egyetlen tényező magyarázza, az üzemanyagárak emelkedése. Ez számításaim szerint havi alapon több, mint 0,3 százalékponttal húzta felfelé az inflációt szeptemberben” – ismertette pár nappal korábbi előrjelzésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő ezető közgazdásza.
Az elemző az augusztushoz viszonyított havi változás 0,4 százalékra, a szeptemberi maginflációt 2,0 százalékra jósolta. Regős Gábor szerint az éves infláció 2026-ban 1,8 százalékos lehet. A 2027-es éves inflációs pedig 2,6 százalékosra prognosztizálja.
Lemondóan magyarázzák a boltok a bizonyítványt: a magyarokon már az árrésstop sem segít
Kiábrándítónak nevezte az augusztusi kiskereskedelmi adatokat az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), miközben az elemzők is megtorpanást látnak. Az élelmiszerüzletek különösen gyengén teljesítettek, miközben az élelmiszerárak éves alapon már csökkennek.
Az OKSZ főtitkára, Balázs Ildikó nemrég a Világgazdaságnak azt mondta, hogy az árrésstop és a különadó kivezetése „erősítené azt a versenyt, amit a fogyasztókért folytatunk. Nekünk pedig az a legfontosabb, hogy a fogyasztás növelése felé tegyünk meg minden olyan lépést és intézkedést, amivel a vásárlók még elégedettebbek lesznek, és még többet vásárolnak.”
Az OKSZ álláspontja hosszú ideje egyértelmű: a szervezet érvelése szerint a szabályozás kivezetése után a vállalatok szélesebb körben alkalmazhatnának akciókat, ami ellensúlyozhatná az esetleges áremeléseket. Ezzel az OKSZ nincs egyedül, például az MBH Bank ágazati elemzése már nyáron kivezethetőnek tartotta az intézkedést.