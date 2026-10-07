Ezt az elemzők sem várták, mindenkit megleptek az inflációs adatok: ekkora volt a drágulás Magyarországon

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,2 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,0, a konyha- és egyéb bútorok 4,2, a szobabútorok 1,9, a használt személygépkocsik 1,3 százalékkal többe, míg a televízió 4,8, a porszívógép, klíma 3,5, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,2, a motorkerékpárok 1,5 százalékkal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,3 százalékkal, a járműüzemanyagok 6,9 százalékkal drágultak.

Augusztushoz képest emelkedtek az árak

Egy hónap alatt, 2026. augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal növekedtek.

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,3 százalékkal), ezen belül a friss zöldség 2,5, a sertéshús 2,1, a jégkrém 1,6, az étolaj 1,5, a dió, mák, mogyoró 1,4, a marhahús 0,9, a száraz hüvelyesek 0,8, az eszpresszókávé 0,6, a tojás és a sajt 0,5-0,5, a párizsi felvágott, kolbász 0,2 százalékkal többe, míg a friss hazai és déligyümölcs 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1, a halkonzerv és a tea 1,9-1,9, a gyümölcs-, zöldséglé 1,6, a csokoládé, kakaó 1,3, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,1, a vaj, vajkrém 0,9 százalékkal kevesebbe kerültek.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal csökkent, ezen belül az oktatási szolgáltatás 2,5, ruhajavítás, -kölcsönzés 1,3 százalékkal többe, míg az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 11,9, a belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4,0, a sport, múzeumi belépők 1,9 százalékkal kerültek kevesebbe. A háztartási energia ára 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a tűzifáé 2,7 százalékkal, míg a vezetékes gázé és az elektromos energiáé stagnált (Tájékoztató). A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal növekedett, ezen belül a dohányáruké stagnált, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 5,9 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 1,3 százalékkal kerültek többe.

Az elemzői konszenzusnál is kedvezőbb az inflációs adat

„Az elmúlt hónapokban az infláció rendre kellemes meglepetést okozott és a várakozások alatt alakult, sőt az inflációs célsáv 2 százalékos alja alatt maradt. Ezzel – szokatlan módon – a magyar infláció érdemben elmaradt az eurózóna pénzromlásától, hiszen míg augusztusban a magyar infláció 1,3 százalék volt, addig az eurózóna pénzromlása 3,2 százalék. Ez a tendencia fennmaradhatott szeptemberben is, azonban becslésem szerint az infláció az előző havi szintjéről felfelé mozdulhatott el, 1,7 százalékig. Ezt a gyorsulást legnagyobb részben egyetlen tényező magyarázza, az üzemanyagárak emelkedése. Ez számításaim szerint havi alapon több, mint 0,3 százalékponttal húzta felfelé az inflációt szeptemberben” – ismertette pár nappal korábbi előrjelzésében Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő ezető közgazdásza.