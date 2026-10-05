Akár egyik hónapról a másikra is jelentősen megdrágulhat az internet- vagy mobil-előfizetés Magyarországon, és ez bizonyos feltételek mellett teljesen jogszerű lehet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerint a szolgáltatók egyoldalúan módosíthatják a díjakat és az előfizetői szerződés feltételeit, ha erről legalább 30 nappal korábban értesítik az ügyfelet.

Hidegzuhany: erre senki nem számított, brutálisan megdrágulhat az internet Magyarországon – hiába ígért mást Magyar Telekom, a Yettel és a One / Fotó: NaMong Productions92 / Shutterstock

A Blikk beszámolója szerint a 24.hu olyan esetekről számolt be, amelyek messze meghaladják az elmúlt hónapok általános drágulását. A lap egyik olvasójának 50 százalékkal, egy másik ügyfélnek pedig 140 százalékkal emelkedett az internetszolgáltatás havi díja. Ez jóval nagyobb ugrás annál, mint amit a nagy szolgáltatók az inflációkövető díjkorrekció keretében végrehajtottak.

A Magyar Telekom, a Yettel és a One júliustól 4,4 százalékkal emelte szolgáltatásainak díját.

A 140 százalékos emelést tapasztaló ügyfélnél 2019 óta először változott a csomag ára.

Az 50 százalékos növekedésnél pedig nem klasszikus áremelés történt, hanem megszűnt egy korábbi kedvezmény, amelynek létezése az ügyfél számára nem feltétlenül volt egyértelmű.

Egyoldalúan is átírható a szerződés

Az NMHH szerint a szolgáltatók saját maguk határozzák meg a díjcsomagjaikat és azok árait, ezért ezeket módosíthatják is. A változás azonban csak akkor léphet életbe szabályosan, ha az előfizetőt legalább 30 nappal korábban tájékoztatják. Az értesítés érkezhet levélben, e-mailben vagy sms-ben, de gyakori, hogy egyszerűen a havi számlán jelenik meg. A pontos módszert az előfizetői szerződés rögzíti.

Ez azért lehet kellemetlen az ügyfelek számára, mert egy fontos díjmódosítás könnyen elkerülheti a figyelmüket, ha például a számla végén szerepel, miközben maga az internet- vagy mobilcsomag változatlanul működik tovább. Ha az előfizető nem fogadja el az új feltételeket, az értesítéstől számított 45 napon belül felmondhatja a szerződését. Ez akkor is lehetséges, ha határozott időre kötötte azt, és a hűségidő még nem járt le.

Nem csak áremeléssel drágulhat az internet

A havi díj akkor is jelentősen nőhet, ha a szolgáltató nem közvetlenül emeli meg az adott csomag árát. Elég lehet hozzá egy korábbi kedvezmény megszüntetése vagy egy régi díjcsomag kivezetése. Ilyenkor az ügyfél könnyen olyan helyzetbe kerülhet, hogy csak magasabb havidíjú konstrukcióra tud váltani.