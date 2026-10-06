Kapitány Istvánt megdicsérte a főnöke, de valami nem stimmel: hasít az ipar, közben sorban zárnak be a gyárak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatsora szerint a vártnál kedvezőbben alakultak az augusztusi termelési adatok. A hazai ipar helyzete azonban továbbra sem ad okot túlzott derűlátásra: a növekedést néhány nagy szereplő teljesítménye adta, több ágazat továbbra is gyengélkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter aligha dőlhet még hátra, ha a főnökétől félreérthetetlen dicséretet kapott is a Facebookon.

Augusztusban is a járműgyártás, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása húzta a magyar ipart. / Fotó: syifa.std / Shutterstock

A feldolgozóipari alágak többségében augusztusban is csökkent a termelés

Augusztusban 8,7 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 1 százalékkal emelkedett a kibocsátás – közölte a KSH. A látványos főadat azonban csalóka: a feldolgozóipari alágak többségében ugyanis továbbra is csökkent a termelés. Visszaesést mért a statisztikai hivatal többek között

a villamos berendezések,

valamint az élelmiszerek,

italok és

dohánytermékek

gyártásában, illetve az akkumulátorgyártás sem tudott növekedési pályára állni. Ennek megfelelően a bővülést lényegében két nagy súlyú terület, a járműgyártás, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása hozta össze.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azonban hangsúlyozta, hogy

mindkét területet egyedi nagyberuházások húzzák.

Előbbit a Mercedes és a BMW fejlesztései, utóbbit pedig a Foxconn komáromi üzeme.

Az augusztusi főadat ugyanakkor azért is okozhatott meglepetést, mert több tényező is az ipari kibocsátás emelkedése ellen dolgozott.

A Duna alacsony vízállása miatt korlátozni kellett a Paksi Atomerőmű termelését, a turbulens energiapiaci helyzet pedig a vállalatokat is fogyasztásuk visszafogására kényszerítette.

Mindeközben a külső kereslet továbbra is gyenge maradt, itt pedig különösen Németország helyzete jelenhet kockázatot. Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerénél az ipari rendelésállomány éves összevetésben ugyan 2,7 százalékkal emelkedett, ám havi alapon több mint 10 százalékkal zuhant.

A bizalom már visszatért, de a reálgazdaság ebből keveset érzékel

Az augusztusi ipari teljesítmény azért is lóg ki az elmúlt időszak statisztikái közül, mert más területekről jóval kedvezőtlenebb számok érkeztek. A kormányváltás után ugyan rekordokat döntöttek a bizalmi indexek, ám pusztán a felfokozott várakozásokból kevésbé tud profitálni a reálgazdaság.