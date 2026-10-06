Máris meglódította az autógyártás a magyar ipart, pedig a BYD még nem is termel – de az összkép fájdalmas

Javult valamelyest augusztusban a magyar ipar teljesítménye, a termelés 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés a nyár utolsó hónapjában is nagyrészt a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, ellenben a feldolgozóipar legtöbb területén továbbra is csökkent a termelés.

Továbbra is a járműgyártás húzza a magyar ipart. / Fotó: ART KRIS / Shutterstock

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés

Az ipar egészét a járműgyártás és az elektronikai ágazat húzta, ám a feldolgozóipar számos más területén továbbra is visszaesett a termelés.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett első becslése szerint 2026 augusztusában 8,7 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest.

A munkanaphatástól megtisztított mutató ugyancsak 8,7 százalékos éves növekedést jelzett, vagyis a naptárhatás ezúttal nem módosította érdemben az adatot.

Havi összevetésben is folytatódott a bővülés: a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint az ipari kibocsátás 1 százalékkal haladta meg a júliusi szintet.

Az erős összesített adat mögött ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes ágazatok teljesítményében. A KSH közlése szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés az előző év azonos hónapjához képest. Visszaesést mértek többek között a villamos berendezések gyártásában, valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek előállításában is.

Az ipari termelés látványos augusztusi növekedését elsősorban a feldolgozóipar két legnagyobb súlyú területe hozta össze: a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása egyaránt növelte kibocsátását.

Az augusztusi teljesítmény az év egészének mérlegét így valamelyest javította. 2026 első nyolc hónapjában 3,4 százalékkal volt nagyobb az ipari termelés volumene, mint 2025 azonos időszakában.

Egyre több a vészjósló előjel

Ahogyan azt a Világgazdaság korábban megírta: júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

A növekedést elsősorban az előző honapban is a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak teljesítményének bővülése okozta, míg a feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható csakúgy, mint augusztusban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nagyobb volt a 2026. júniusinál.