Lehull a lepel: most kiderül, ténylegesen mire képes a magyar ipar – árgus szemekkel figyeli a piac a kulcsfontosságú adatot
A héten több fontos makrogazdasági adat is érkezik, amelyek látleletet adnak a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Az egyik legérdekesebb ezek közül az ipari termelés augusztusi adatsora, amelyet kedden reggel publikál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az ipar az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ágazat, Magyarországon a gazdasági teljesítmény mintegy 20-25 százalékát adja. Az ipari termelés alakulása pedig hatással van a GDP-re, a foglalkoztatásra, valamint az ipari termelői árakra, ezzel közvetetten az infláció alakulására is.
2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A volumennövekedést elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak teljesítményének bővülése okozta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nagyobb volt a 2026. júniusinál – derült ki a KSH gyorstájékoztatójából.
A növekedés elsőre pozitívnak tűnik, a hosszú távú trendeket tekintve azonban kevésbé egyértelmű a helyzet. Június egy gyengébb hónap volt, így a júliusi adat lényegében megegyezik a májusival. Március óta ugyan egy javuló trend figyelhető meg, de ez jórészt a gyenge bázisra vezethető vissza: 2024-ben, de főleg 2025-ben igencsak mély gödörbe került a magyar ipar. A júliusi termelési volumen a 2021-es év átlagának 97,8 százalékát éri csak el, és jócskán elmarad a 2022-ben és 2023-ban tapasztalt értékektől. Az ugyanakkor mindenképpen biztató, hogy a hazai ipari termelés hosszú hónapok visszaesése után 3,5 százalékkal nőtt a második negyedévben, és arra is megnőtt az esély, hogy pluszban zárja az idei évet.
BIG PICTURE: Nemcsak rajtunk múlik a magyar ipar
Magyarország gazdasági mutatóinak alakulása kapcsán mindig érdemes a nagyobb képet is nézni. Hazánk 2004 óta az Európai Unió tagja, így az európai trendek sokszor előbb-utóbb nálunk is megjelennek. Az EU legerősebb gazdasága Németország, azonban az elmúlt időszakban az ipara gyengélkedik, és ez főleg a járműiparára vezethető vissza. A nagy múltú autógyárai az elektromos átállás során mindeddig nem tudtak kellően erős pozíciót kiharcolni maguknak a globális piacokon. Eközben a legnagyobb kínai riválisok sokkal gyorsabban tették meg a fontos lépéseket, ráadásul jóval olcsóbb modellekkel hódítanak a piacon. A kínai piacot szinte teljesen leuralták, és Ázsia után immár Európában is folyamatosan erősítik jelenlétüket.
A közép-európai országok, és ezzel együtt Magyarország gazdasága történelmileg is nagyban függ Németországtól. Nincs ez másként most sem, ugyanis a győri Audi, a kecskeméti Mercedes éa a debreceni BMW egyaránt a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozik. Ráadásul a nagy autógyárak termelésének alakulása a beszállítók és a fuvarozók működésére is jelentős hatással bír. Ez utóbbinak ékes bizonyítéka, hogy tovább mélyült a magyar közúti fuvarozók profitválsága 2026 második negyedévében.
A német válság megoldása azonban még várat magára. Sőt, szeptember 21-én Németország-szerte több tízezer munkavállaló vonult utcára, hogy a munkahelyek és az üzemek védelmét követelje. A demonstrációra azt követően kerül sor, hogy a Volkswagen profitkilátásairól szóló jelentése újabb sokkoló bizonyítékát szolgáltatta annak, milyen mély válságba került az ország autóipara. A Volkswagen, a Mercedes-Benz Group, a BMW, az Audi, a Porsche és a nagy autóipari beszállítók dolgozói országszerte több mint 280 rendezvényen vettek részt. A nagy befolyású IG Metall szakszervezet azt sürgeti, hogy a vállalatok védjék meg az üzemeket és a munkahelyeket, miközben Friedrich Merz kormányát arra szólítja fel, hogy csökkentse az energiaköltségeket, és védje meg a hazai termelést az olcsó importtal szemben.
A magyar gyárak előnye lehet az olcsóbb munkaerő
Egészen különös helyzet alakult ki az európai autóiparban – mondta szeptember végén a Világgazdaság Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakember emlékeztetett, hogy miközben a német gyártók saját hazai üzemeikben egyre keményebb költségcsökkentésre kényszerülnek, magyarországi gyáraik közül több látványosan erősödik. A Mercedes kecskeméti üzemének potenciális éves kapacitása akár 400 ezer autóra nőhet, a BMW debreceni gyárában pedig szeptemberben elindult a harmadik műszak, így már a nap 24 órájában zajlik a termelés.
Az Eurostaton alapuló Destatis-adatok szerint 2025-ben a feldolgozóipar egy munkaórára jutó teljes munkaköltsége Németországban 49,5 euró, Magyarországon 15,6 euró volt. A magyar munkaköltség tehát alig több mint 31 százaléka a németországinak, vagyis közel 69 százalékkal alacsonyabb. Pásztor szerint azonban hiba lenne a magyar előnyt kizárólag az olcsóbb munkaerővel magyarázni. Az alacsonyabb költségek ugyanis modern, zöldmezős technológiával párosulnak.
„A frissen bejelentett európai autóipari elbocsátások nyomán a magyar ipar is komoly átalakulásokkal néz szembe. Az európai autógyártók globális térvesztése, a csökkenő kereslet tartós alkalmazkodást tesz szükségessé. Ebből a helyzetből a magasabb hozzáadott értékű ipari és szolgáltatószektorbeli beruházások bevonzása jelentheti az egyik kiutat. Ám ez sokkal inkább a 2020-as évek legvégének lesz majd égető kérdése. Ami pedig a 2026. évet illeti, az átmeneti zavarok ellenére is pozitív évet zárhat az ipar, éves átlagban elérve a 3-4 százalék körüli növekedést. Három év ipari recesszió után így az ipar ismét pozitívan járulhat hozzá a GDP növekedéséhez, még a geopolitikai és energiapiaci turbulenciák ellenére is” – osztotta meg lapunkkal az idei évre vonatkozó előrejelzését Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza.