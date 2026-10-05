Lehull a lepel: most kiderül, ténylegesen mire képes a magyar ipar – árgus szemekkel figyeli a piac a kulcsfontosságú adatot

A héten több fontos makrogazdasági adat is érkezik, amelyek látleletet adnak a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. Az egyik legérdekesebb ezek közül az ipari termelés augusztusi adatsora, amelyet kedden reggel publikál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A héten közli az augusztusi ipari termelési adatokat a KSH / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Az ipar az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ágazat, Magyarországon a gazdasági teljesítmény mintegy 20-25 százalékát adja. Az ipari termelés alakulása pedig hatással van a GDP-re, a foglalkoztatásra, valamint az ipari termelői árakra, ezzel közvetetten az infláció alakulására is.

2026 júliusában az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A volumennövekedést elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása alágak teljesítményének bővülése okozta, miközben a feldolgozóipari alágak többségében csökkenés volt tapasztalható. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,7 százalékkal nagyobb volt a 2026. júniusinál – derült ki a KSH gyorstájékoztatójából.

A növekedés elsőre pozitívnak tűnik, a hosszú távú trendeket tekintve azonban kevésbé egyértelmű a helyzet. Június egy gyengébb hónap volt, így a júliusi adat lényegében megegyezik a májusival. Március óta ugyan egy javuló trend figyelhető meg, de ez jórészt a gyenge bázisra vezethető vissza: 2024-ben, de főleg 2025-ben igencsak mély gödörbe került a magyar ipar. A júliusi termelési volumen a 2021-es év átlagának 97,8 százalékát éri csak el, és jócskán elmarad a 2022-ben és 2023-ban tapasztalt értékektől. Az ugyanakkor mindenképpen biztató, hogy a hazai ipari termelés hosszú hónapok visszaesése után 3,5 százalékkal nőtt a második negyedévben, és arra is megnőtt az esély, hogy pluszban zárja az idei évet.

BIG PICTURE: Nemcsak rajtunk múlik a magyar ipar

Magyarország gazdasági mutatóinak alakulása kapcsán mindig érdemes a nagyobb képet is nézni. Hazánk 2004 óta az Európai Unió tagja, így az európai trendek sokszor előbb-utóbb nálunk is megjelennek. Az EU legerősebb gazdasága Németország, azonban az elmúlt időszakban az ipara gyengélkedik, és ez főleg a járműiparára vezethető vissza. A nagy múltú autógyárai az elektromos átállás során mindeddig nem tudtak kellően erős pozíciót kiharcolni maguknak a globális piacokon. Eközben a legnagyobb kínai riválisok sokkal gyorsabban tették meg a fontos lépéseket, ráadásul jóval olcsóbb modellekkel hódítanak a piacon. A kínai piacot szinte teljesen leuralták, és Ázsia után immár Európában is folyamatosan erősítik jelenlétüket.