Szeptemberben tovább emelkedtek a magyar ipari termelői árak, az éves drágulás üteme már megközelítette a 7 százalékot a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az energiaiparban különösen jelentős áremelkedést mértek, miközben a feldolgozóiparban jóval mérsékeltebb volt a változás.

Ipari termelői árak: riasztó adatot közölt a KSH, egyre gyorsabban emelkednek az árak – az energiaiparban egészen elképesztő a drágulás / Fotó: HAON

2026 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 6,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, augusztushoz képest pedig 1,6 százalékkal emelkedtek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából. Szeptemberben tovább emelkedtek a magyar ipari termelői árak, az éves drágulás üteme már megközelítette a 7 százalékot a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Az energiaiparban különösen jelentős áremelkedést mértek, miközben a feldolgozóiparban jóval mérsékeltebb volt a változás.

2026 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 6,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, augusztushoz képest pedig 1,6 százalékkal emelkedtek

– derült ki a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett gyorsjelentésből. A belföldi értékesítési árak éves összevetésben 7,2 százalékkal, az exportértékesítési árak pedig 6,7 százalékkal nőttek. Havi alapon a belföldi árak 1,5, az exportárak 1,6 százalékkal emelkedtek. A drágulás üteme tovább gyorsult: augusztusban még 4,8 százalékos éves áremelkedést mutatott a KSH adatsora, szeptemberben már 6,9 százalékosat.

Az energiaiparban volt a legnagyobb drágulás

A belföldi értékesítésben 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelői árai 5,7 százalékkal emelkedtek egy év alatt, míg a 30 százalékos súlyú energiaiparban 9,7 százalékos drágulást regisztráltak.

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 11 százalékkal nőttek az árak.

A beruházási javakat gyártó ágazatokban mindössze 0,5 százalékos emelkedést mértek, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban viszont 0,9 százalékkal csökkentek az árak.

Az exportértékesítésben még nagyobb különbségek mutatkoztak. A feldolgozóipar árai 2,2 százalékkal emelkedtek, miközben az energiaiparban 56,8 százalékos áremelkedést mért a KSH, amit a nemzetközi piaci folyamatokkal magyarázott. Az év első kilenc hónapjában az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal voltak magasabbak, mint 2025 azonos időszakában. A belföldi értékesítési árak 1,8, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek.