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Kinyílt Budapest egyik legszebb palotájának kapuja: 130 éves az Iparművészeti Múzeum – különleges helyekre is beengedték a látogatókat – képgaléria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ritka alkalom kínálkozott a hétvégén Budapesten: ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épülete. A látogatók olyan tereket is felfedezhettek, amelyek hosszú ideje rejtve maradtak a kíváncsi szemek elől. Az évfordulós esemény különleges pillanatait fotós kollégánk is megörökítette.
Zováthi Domokos
2026.10.27, 17:37
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Október 25-én ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját az Iparművészeti Múzeum ikonikus, Lechner Ödön által tervezett épülete. A különleges alkalomból vezetett épületsétákkal, koncertekkel és fényfestéssel várták az érdeklődőket.

ipar
Az Iparművészeti Múzeum főépülete jelenleg felújítás előtt áll, így a látogatók csak szigorú biztonsági előírások mellett léphettek be / Fotó: Vémi Zoltán

Az Üllői úti múzeumpalota története egészen 1896-ig nyúlik vissza. Abban az évben, október 25-én tartották az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola ünnepélyes zárókőletételét, amelyen Ferenc József császár is részt vett. A magyar szecessziós építészet egyik legismertebb alkotásának számító épület különleges formavilágával, gazdag díszítésével és monumentális belső tereivel Budapest meghatározó építészeti emléke.

Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épülete október 25-én volt 130 éves. 1896-ban ezen a napon tartották az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola zárókőletételi ceremóniáját, amelyen Ferenc József császár is részt vett.
Az Iparművészeti Múzeum főépülete az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva tart, ezért 2017. szeptember 4-től nem látogatható.
Az Iparművészeti Múzem palotája, a magyar szecessziós építészet remekműve, 1893 és 1896 között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint.
Magyaros ornamentikával gazdagon díszített külső-belső kerámiaburkolatát és tetőzetét a világhírű pécsi Zsolnay-gyár állította elő.
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
A monumentális üvegcsarnok.
A múzeum híres Üvegcsarnoka is súlyos találatokat kapott az 1956-os forradalom és szabadságharc harcai során. A nagycsarnok üvegfödémje széthullott, a tetőszerkezet és az üvegezés súlyosan megrongálódott. A harcok és a pusztítások következtében az üveg- és kerámiagyűjtemény jelentős része, valamint a könyvtári-folyóirat állomány nagyjából fele tönkrement.
A múzeum egyik leglátványosabb elem a színes üvegkupola.
A múzeum egyik leglátványosabb elem a színes üvegkupola.
A múzeum egyik leglátványosabb elem a színes üvegkupola.
Iparművészeti Múzeum
A tetőt és a kupolát szikrázó, zöld és sárga árnyalatú, gazdagon díszített pirogránit kerámiatéglák borítják. A kerámiákat a pécsi Zsolnay-gyár készítette.
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
a londoni és a bécsi után ez a világon harmadikként alapított iparművészeti múzeum. Létrehozásának fő célja az volt, hogy a magyar műipar fejlesztése s a közízlés nemesbítése céljából példaértékű műgyűjteményt hozzanak létre, s a muzeális gyűjtemény mellett könyvtár és iskola is működjék benne.
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
A Lechner családi címer Zsolnay-kerámiából készült változata megjelenik az Iparművészeti Múzeum épületén is.
130 éves a felújításra váró Iparművészeti Múzeum
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
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Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épülete október 25-én volt 130 éves. 1896-ban ezen a napon tartották az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola zárókőletételi ceremóniáját, amelyen Ferenc József császár is részt vett.

A pincétől a padlásig bejárhatták az Iparművészeti Múzeumot

Az évforduló alkalmából a látogatók délelőtt egy ingyenes, 11 állomásból álló útvonalon fedezhették fel az épületet. Délután pedig exkluzív vezetett séta indult, amelynek résztvevői a pincétől egészen a padlásig járhatták be a múzeumpalotát.

A program különlegességét az adta, hogy olyan helyiségekbe is betekintést engedett, amelyek a hagyományos múzeumlátogatások során nem érhetők el. 

A séta az épület történetét és egykori szerepét is bemutatta, miközben a résztvevők közelebbről megismerhették a palota építészeti értékeit. Az ünnepi rendezvény egyik látványos helyszíne a múzeum Üvegcsarnoka volt, ahol Lili Labus énekművész és Oláh Patrik Junior Prima díjas zeneszerző, hegedűművész adott koncertet. Az előadást különleges hangulatvilágítás kísérte.

Az esemény azért is számított ritka lehetőségnek, mert a múzeum főépülete jelenleg felújítás előtt áll, így a látogatók csak szigorú biztonsági előírások mellett léphettek be. A 130 éves palota évfordulója így nemcsak az épület gazdag múltjára irányította rá a figyelmet, hanem arra a különleges építészeti örökségre is, amelynek megőrzése a következő évtizedek egyik fontos feladata.

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évforduló
Iparművészeti Múzeum
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