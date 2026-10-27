Kinyílt Budapest egyik legszebb palotájának kapuja: 130 éves az Iparművészeti Múzeum – különleges helyekre is beengedték a látogatókat – képgaléria

A pincétől a padlásig bejárhatták az Iparművészeti Múzeumot

Az évforduló alkalmából a látogatók délelőtt egy ingyenes, 11 állomásból álló útvonalon fedezhették fel az épületet. Délután pedig exkluzív vezetett séta indult, amelynek résztvevői a pincétől egészen a padlásig járhatták be a múzeumpalotát.

A program különlegességét az adta, hogy olyan helyiségekbe is betekintést engedett, amelyek a hagyományos múzeumlátogatások során nem érhetők el.

A séta az épület történetét és egykori szerepét is bemutatta, miközben a résztvevők közelebbről megismerhették a palota építészeti értékeit. Az ünnepi rendezvény egyik látványos helyszíne a múzeum Üvegcsarnoka volt, ahol Lili Labus énekművész és Oláh Patrik Junior Prima díjas zeneszerző, hegedűművész adott koncertet. Az előadást különleges hangulatvilágítás kísérte.

Az esemény azért is számított ritka lehetőségnek, mert a múzeum főépülete jelenleg felújítás előtt áll, így a látogatók csak szigorú biztonsági előírások mellett léphettek be. A 130 éves palota évfordulója így nemcsak az épület gazdag múltjára irányította rá a figyelmet, hanem arra a különleges építészeti örökségre is, amelynek megőrzése a következő évtizedek egyik fontos feladata.