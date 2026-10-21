Veszélyes, ez derült ki a népszerű játékról: „az új Labubu” ezrekbe kerül és árt a gyereknek

Több mint kétezer squishy dumpling játékot ellenőriztek az elmúlt hetekben a kormányhivatalok, és az eredmények lesújtóak. A termékek 89 százaléka nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, míg a laboratóriumi körülmények között vizsgált játékok mindegyike tartalmazott olyan összetevőt, amely az egészségre súlyosan káros lehet – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdai közleményéből. A fogyasztóvédelmi hatóság az érintett játékokat a forgalomból kivonta.

A squishy dumpling játék nagyon népszerű, de sok a problémás darab a boltokban / Fotó: Shutterstock

Az NKFH tájékoztatása szerint a kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 darab terméket ellenőriztek, amelyek 89 százalékában (2058 darab) állapítottak meg valamilyen kifogást. A mintavételekre bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, áruházláncokból, játékboltokból és webáruházakból egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100 százalékot.

Kisebb hiányosságoktó veszélyes hibákig

A játékok jelentős részéről teljesen hiányoztak az egyedi azonosító jelölések (például a modellszám, vagy a típusszám), valamint a gyártói és az importőri adatok. A CE-jelölés ellenére a vizsgált termékek 70 százalékánál sem EK-megfelelőségi nyilatkozat, sem műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre. Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszer szagú volt. A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult: a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását. A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.

A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, amely egy ázsiai gőzgombócot idéz. Az ehhez hasonló termékek megvétele kapcsán kiemelten fontos a szülői tudatosság. A veszélyes játék kapcsán az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag. Ha a gyártás során nem megfelelő a kigázosítási vagy szellőztetési fázis, a maradék oldószerek, monomerek és más vegyületek a termék belsejében maradhatnak, majd használat közben fokozatosan a levegőbe kerülhetnek.