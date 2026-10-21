Veszélyes, ez derült ki a népszerű játékról: „az új Labubu” ezrekbe kerül és árt a gyereknek
Több mint kétezer squishy dumpling játékot ellenőriztek az elmúlt hetekben a kormányhivatalok, és az eredmények lesújtóak. A termékek 89 százaléka nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, míg a laboratóriumi körülmények között vizsgált játékok mindegyike tartalmazott olyan összetevőt, amely az egészségre súlyosan káros lehet – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdai közleményéből. A fogyasztóvédelmi hatóság az érintett játékokat a forgalomból kivonta.
Az NKFH tájékoztatása szerint a kormányhivatalok munkatársai 114 kereskedelmi egységben összesen 2325 darab terméket ellenőriztek, amelyek 89 százalékában (2058 darab) állapítottak meg valamilyen kifogást. A mintavételekre bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, áruházláncokból, játékboltokból és webáruházakból egyaránt sor került. A kisebb üzletekben talált termékeknél a kifogásolási arány megközelítette a 100 százalékot.
Kisebb hiányosságoktó veszélyes hibákig
A játékok jelentős részéről teljesen hiányoztak az egyedi azonosító jelölések (például a modellszám, vagy a típusszám), valamint a gyártói és az importőri adatok. A CE-jelölés ellenére a vizsgált termékek 70 százalékánál sem EK-megfelelőségi nyilatkozat, sem műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre. Az ellenőrzött játékok közel fele erős, szúrós vegyszer szagú volt. A NAV Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi vizsgálatok során valamennyi bevizsgált minta nem megfelelőnek bizonyult: a játékok olyan veszélyes anyagokat tartalmaztak, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az NKFH szakmai irányításával végzett országos ellenőrzés eredményeként a kormányhivatalok összesen 108 piacfelügyeleti eljárást indítottak, amelyek során megtiltották a nem megfelelő termékek forgalmazását. A hatósági fellépés célja, hogy a veszélyes játékok ne jelenthessenek további kockázatot a gyermekek egészségére és biztonságára.
A squishy dumpling egy puha, nyomkodható stresszoldó játék, amely egy ázsiai gőzgombócot idéz. Az ehhez hasonló termékek megvétele kapcsán kiemelten fontos a szülői tudatosság. A veszélyes játék kapcsán az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az erős, benzinre, hígítóra vagy általános vegyszerszagra emlékeztető szag. Ha a gyártás során nem megfelelő a kigázosítási vagy szellőztetési fázis, a maradék oldószerek, monomerek és más vegyületek a termék belsejében maradhatnak, majd használat közben fokozatosan a levegőbe kerülhetnek.
A másik jelentős veszély a szakadás és a belső anyagok kiszabadulása. Ha a játék fala elvékonyodik, megreped vagy kidurran, a belső gél a gyermek bőrére, kezére, szemébe vagy a környező felületekre kerülhet, ami irritációt, hámlást vagy akár vegyi égéshez hasonló tüneteket is okozhat. Egyes ilyen játékok felületén úgynevezett flocking por lehet, amely a kellemes, matt, púderes tapintást adja. Ez a por sok esetben mikroműanyag jellegű textilszál-őrlemény, amely használat közben a levegőbe kerülhet, így a gyermek belélegezheti. Ez torokirritációt, köhögést, érzékeny vagy asztmás gyermekeknél pedig komolyabb panaszokat is kiválthat.
A fogyasztóvédelmi szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb szempont vásárlás előtt, hogy a terméken vagy a csomagolásán szerepeljen a CE-jelölés. Emellett legyen feltüntetve a gyártó vagy az európai importőr neve és címe, valamint a szükséges figyelmeztetés, például a korosztályi ajánlás és adott esetben a fulladásveszélyre utaló felirat. Ha ezek hiányoznak, már feltételezhető, hogy a termék nem az uniós szabályoknak megfelelően került forgalomba. Kiemelték, hogy a CE-jelölés önmagában nem jelent független hatósági minősítést vagy biztonsági garanciát, ezért a vásárlóknak a termék egyéb jelöléseire, a gyártói adatokra és az esetleges figyelmeztető jelekre is érdemes figyelniük.
Az NKFH szerint különösen gyanús, ha a csomagolás hiányos, nehezen értelmezhető, vagy semmilyen visszakövethető gyártói információt nem tartalmaz. Ugyanilyen fontos a szagpróba: ha kibontáskor erős vegyszerszag érezhető, jobb nem használatba venni, hanem visszavinni a terméket és szükség esetén jelezni az illetékes kormányhivatalnak.
Ezért imádják a Squishy Dumpling játékokat
A Baon.hu Bács-Kiskun megyei hírportál összesítése szerint a Squishy Dumpling egy puha, összenyomható figura, amely első ránézésre egyszerű játéknak tűnik, mégis rövid idő alatt hatalmas rajongótábort szerzett. A közösségi médiában egyre több videó készül róla, sokan pedig nem egyetlen darabot vásárolnak, hanem teljes gyűjteményeket alakítanak ki. Népszerűsége már meghaladta a Labubuét.
A játék ára nagyban függ attól, hogy hol vásárolják meg. Játékboltokban jellemzően 3000 forint körüli összegért találkozhatunk vele, míg az átlagos piaci ár nagyjából 2500 forint körül mozog. A másodlagos piacokon, például a Vinteden már kedvezőbb ajánlatokkal is lehet találkozni. Nem hivatalos eladóktól akár 1000–1500 forintért is beszerezhető egy-egy darab, ami jól mutatja, hogy a kezdeti felhajtás mellett már megjelent az árverseny is.
A Squishy Dumpling sikerének egyik legfontosabb oka a gyűjtés élménye. A figurák többféle színben és méretben kaphatók, ezért sok gyerek nem áll meg egyetlen darabnál. Minél több változat jelenik meg, annál inkább kialakul a vágy egy teljes kollekció összeállítására.