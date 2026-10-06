Elég a megalázásból: végül megszólaltak a jogvédők is – súlyosan sértheti az emberi méltóságot a vezetőszár, nem indokolt a bilincselés

Schiffer András ügyvéd, volt parlamenti képviselő az elmúlt hetekben számos nyilatkozatában hangsúlyozta, nem indokolja semmi, hogy ilyen súlyos kényszerintézkedéseket alkalmazzanak, mint amit láthatott a közvélemény a Nemzeti Kulturális Alap ügyében eljárás alá vont politikusokkal és hivatalnokokkal szemben. Utalt arra is, hogy ideje lenne, hogy a nagynevű jogvédő társaságok megszólaljanak, és végre megtört a jég, a Magyar Helsinki Bizottság kedden közlemény adott ki. A jogvédők leszögezik, nem indokolt a bilincselés és nem lehet a családjuktól elzárni a fogvatartottakat.

A jogvédők megtörték a csendet: a bilincselés indokolatlan/ Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Schiffer szeptember végén Örsi Gergely ügyéről beszélve valóban „kínzásnak” nevezte azt, amit a volt polgármesterrel tesznek, és azt hangsúlyozta, hogy az elszámoltatás csak az ártatlanság vélelmének és az azonos jogállami mércének a betartásával fogadható el. Ehhez képest különös súlya van annak, hogy most a Magyar Helsinki Bizottság is megszólalt. A jogvédő szervezet ugyan nem minősíti az egyes büntetőügyeket és a konkrét letartóztatásokat, de világosan kimondja azt, hogy a megalapozott gyanú önmagában nem teszi jogszerűvé a letartóztatást, az indokolatlan bilincselés és vezetőszár pedig súlyosan sértheti az emberi méltóságot.

A közleményben azt írják, a Magyar Helsinki Bizottság 1989-es alapítása óta sok ezer ügyben követte figyelemmel a jogállami rendészet elveinek tiszteletben tartását. Munkánk során az általunk képviselt ügyekben kizárólag az élő hazai alkotmányos hagyományt és a nemzetközi emberi jogi sztenderdeket kértük számon minden magyar kormányon, illetve az állami hatóságokon, függetlenül attól, hogy éppen milyen színű politikai erő volt többségben a parlamentben.

Némi távolságtartással, de keményen fogalmaznak a jogvédők

A jogvédő szervezet álláspontját világosság teszi, amikor úgy fogalmaznak: „Nem tisztünk és feladatunk az egyes ügyek elemzése, nem foglalhatunk a partvonalról állást abban sem, hogy egyes eljárásokban milyen bizonyítékok alapján születik döntés a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről. Azonban ahogy az elmúlt 16 évben, de előtte is, a minden körülmények között szem előtt tartott hagyományainkhoz híven, ma is kötelességünk felhívni a figyelmet a liberális jogállam értékeire.