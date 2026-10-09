Erre nem számított Vitézy Dávid: azonnal válaszoltak a Tisza-kormánynak a kamionosok a dízeltámogatásra – „Végtelenül csalódottak vagyunk, nem azt kértük”

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésük szerint csalódottan fogadta a kormány október 9-én bejelentett intézkedéscsomagját. A szervezet szerint a literenkénti 25 forintos jövedékiadó-könnyítés ugyan segítséget jelent, de nem elegendő az ágazatot sújtó költségproblémák kezelésére.

Jövedékiadó-könnyítés: nem pont így gondolták a kamionosok, mint ami a kormánydöntés (illusztráció)

Fotó: AFP

A fuvarozók nem pont így kérték a jövedékiadó-könnyítést

„A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének állásfoglalása a mai Kormányinfón napvilágot látott intézkedéscsomagra:

Végtelenül csalódottak vagyunk.

Üdvözöljük, hogy a Kormány végre érdemben meghallgatja a fuvarozók hangját, az irány jó, de a ma bejelentett intézkedés nem oldja meg az alapproblémát.

Álláspontunk szerint gazdasági válság elején van az országunk. Olyan intézkedésekre van szüksége a gazdaságunknak, mely valóban beindítaná azt, ösztönözné a beruházásokat, élénkítené a keresletet.

Az MFFE azt kérte, hogy 128 Ft/liter jövedéki adó kedvezménnyel, illetve 10%-os útdíj visszatérítéssel segítse a Kormány ideiglenesen, 2026 végéig a magyar fuvarozókat.

Tudjuk, hogy minden segítségnek ára van a költségvetésben, de ha a magas költségszint tartósan beépül a gazdaságba, annak is a költségvetés látja kárát.

A Kormány kommunikációja most 6,3 milliárd forint támogatásról szól.

DE MI NEM AZT KÉRTÜK, HOGY ADJON, HANEM AZT, HOGY MOST NE VEGYEN EL!

A tények makacs dolgok. Tény, hogy a szektor nem tud fuvardíjat emelni, mert a korábbi rossz döntések miatt egyre kevesebb a fizetőképes kereslet.

Tény, hogy a hazai kkv fuvarozók minden tartaléka elfogyott, már a napi működés finanszírozása is gondot jelent sokaknak.

AZ A KOCSI, AMI EL SEM TUD INDULNI, MERT NEM TUD MÁR TANKOLNI, AZ NEM IS FOG VISSZAIGÉNYELNI! De befizetni sem fog tudni útdíjat, áfát, adókat.

Tisztán látszik a helyzet, hogy szükséges további átmeneti jövedéki adócsökkentés.

Energiaválság van, amit azonnal kezelnünk kell!

Már nem pusztán az üzemanyagár kérdés van napirenden, hanem inflációs veszélyhelyzet.

Tudjuk, hogy piacgazdaság van, ahogyan azt is tudjuk, hogy a piacnak van önszabályozó ereje. Bár az elmúlt évek gazdasági döntéseinek a piacra gyakorolt hatása ezt az önszabályozó erőt már rég felülírta, kiiktatta.