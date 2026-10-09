Erre nem számított Vitézy Dávid: azonnal válaszoltak a Tisza-kormánynak a kamionosok a dízeltámogatásra – „Végtelenül csalódottak vagyunk, nem azt kértük”
A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésük szerint csalódottan fogadta a kormány október 9-én bejelentett intézkedéscsomagját. A szervezet szerint a literenkénti 25 forintos jövedékiadó-könnyítés ugyan segítséget jelent, de nem elegendő az ágazatot sújtó költségproblémák kezelésére.
A fuvarozók nem pont így kérték a jövedékiadó-könnyítést
„A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének állásfoglalása a mai Kormányinfón napvilágot látott intézkedéscsomagra:
Végtelenül csalódottak vagyunk.
Üdvözöljük, hogy a Kormány végre érdemben meghallgatja a fuvarozók hangját, az irány jó, de a ma bejelentett intézkedés nem oldja meg az alapproblémát.
Álláspontunk szerint gazdasági válság elején van az országunk. Olyan intézkedésekre van szüksége a gazdaságunknak, mely valóban beindítaná azt, ösztönözné a beruházásokat, élénkítené a keresletet.
Az MFFE azt kérte, hogy 128 Ft/liter jövedéki adó kedvezménnyel, illetve 10%-os útdíj visszatérítéssel segítse a Kormány ideiglenesen, 2026 végéig a magyar fuvarozókat.
Tudjuk, hogy minden segítségnek ára van a költségvetésben, de ha a magas költségszint tartósan beépül a gazdaságba, annak is a költségvetés látja kárát.
A Kormány kommunikációja most 6,3 milliárd forint támogatásról szól.
DE MI NEM AZT KÉRTÜK, HOGY ADJON, HANEM AZT, HOGY MOST NE VEGYEN EL!
A tények makacs dolgok. Tény, hogy a szektor nem tud fuvardíjat emelni, mert a korábbi rossz döntések miatt egyre kevesebb a fizetőképes kereslet.
Tény, hogy a hazai kkv fuvarozók minden tartaléka elfogyott, már a napi működés finanszírozása is gondot jelent sokaknak.
AZ A KOCSI, AMI EL SEM TUD INDULNI, MERT NEM TUD MÁR TANKOLNI, AZ NEM IS FOG VISSZAIGÉNYELNI! De befizetni sem fog tudni útdíjat, áfát, adókat.
Tisztán látszik a helyzet, hogy szükséges további átmeneti jövedéki adócsökkentés.
Energiaválság van, amit azonnal kezelnünk kell!
Már nem pusztán az üzemanyagár kérdés van napirenden, hanem inflációs veszélyhelyzet.
Tudjuk, hogy piacgazdaság van, ahogyan azt is tudjuk, hogy a piacnak van önszabályozó ereje. Bár az elmúlt évek gazdasági döntéseinek a piacra gyakorolt hatása ezt az önszabályozó erőt már rég felülírta, kiiktatta.
A kérdés már nem csupán az, hogy ki marad talpon.
A valódi kérdés az, hogy mekkora járulékos veszteséget bír el majd a gazdaság? Hol van az a határ, ahol még vissza tud térni a munkába az, aki ma tönkremegy?
Ezekkel a jelenlegi intézkedésekkel meddig tartható a víz felett a gazdaság?
Hogyan fog a társadalom biztonságérzetére hatni, ha az látszik, hogy hagynak tönkremenni ágazatokat, szektorokat?
A fuvarozói érdekképviseletnek nem a vészharang kongatása a feladata. De most megtettük, mert úgy látjuk, nagy bajban van a szektor, ám hiába, mert a füleket erős kezek tartják befogva.
Továbbra is felajánljuk szakmai tapasztalatunkat és segítségünket a Kormány részére, hogy segítsük a kilábalást. Ugyanígy vállaljuk, hogy becsülettel befizetjük a közterheket.
Ám most mi is kérünk!
Jogbiztonságot és védelmet a kkv szektornak, valamint valós gazdasági intézkedéseket! Most komoly döntésekre van szükségünk, komoly emberektől!
Az MFFE álláspontja szerint a támogatás 25 Ft/liter mértékéről további tárgyalások szükségesek, melyre mi azonnal nyitottak vagyunk.
Sinka István főtitkár”
További adókönnyítést kérnek a fuvarozók
Mint megírtuk, a kormány október 9-én jelentette be, hogy idén december 31-ig literenként 25 forintos jövedékiadó-kedvezményt biztosít a fuvarozóknak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az érintett magyar vállalkozások a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan igényelhetik vissza az összeget. Az intézkedés a költségvetésnek mintegy 6,3 milliárd forintos kiadást jelent.
A döntést a fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések előzték meg. A vállalkozások
- a megemelkedett üzemanyagköltségek és
- az útdíjak miatt kértek segítséget a kormánytól.
Az MFFE eredetileg két intézkedést szorgalmazott: a gázolaj jövedéki adójának literenként 128 forintos mérséklését, valamint az útdíjak 10 százalékos visszatérítését, ideiglenesen, 2026 végéig.
A mostani döntéssel a két követelés közül a jövedéki adót érintő kedvezmény részben teljesült, az útdíjak mérsékléséről azonban a bejelentés nem rendelkezett. Az egyesület ezért további egyeztetéseket kezdeményezne, és arra figyelmeztetett, hogy a fuvarozó vállalkozások tartalékainak kimerülése nemcsak az ágazatot, hanem a költségvetés bevételeit is veszélyeztetheti.
Az MFFE úgy látja, hogy az ágazat problémái már nem pusztán az üzemanyagárakról szólnak, hanem a gazdaság egészét érintő kockázatokat hordoznak.