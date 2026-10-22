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Hivatalos: eladták Magyarország egyik legnagyobb vidéki repülőterét, megnevezték az új tulajdonost – a polgármester jelentette be, mi lesz a sorsa

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A város önkormányzata lezárhatja a repülőtér tulajdonrészének értékesítését, miután vevőként jelentkezett a térségben működő Qualitrans Cargo Kft. A kalocsai polgármester tájékoztatása szerint a szerződést 499 millió forintos vételárral, az értékbecslésben meghatározott összeg felett kötik meg.
Nemes Tamás
2026.10.22, 17:35
Frissítve: 2026.10.22, 18:04
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Kalocsa eladja a repülőtérhez tartozó tulajdonrészét a helyi kötődésű Qualitrans Cargo Kft.-nek, amely 499 millió forintot fizet az ingatlanért. A vállalat a területen elsősorban járműlogisztikai és raktározási fejlesztéseket tervez, a beruházás részleteiről Dr. Bagó Zoltán polgármester számolt be.

repülőtér, Kalocsa
Helyi vállalkozás vásárolja meg a kalocsai repülőtér önkormányzati tulajdonrészét, miután több körös pályáztatást követően megszületett a megállapodás a vételárról / Fotó: Kalohirek.hu

499 millió forintért értékesíti a kalocsai repülőtérben meglévő tulajdonrészét a város a Qualitrans Cargo Fuvarozó és Szolgáltató Kft.-nek. Dr. Bagó Zoltán polgármester közleménye szerint a dunaszentbenedeki székhelyű vállalat több körös pályáztatás után, az értékbecslésben meghatározott összeghatár feletti ajánlattal szerezheti meg az ingatlant. A polgármester szerint ezzel egy hosszú tárgyalási és előkészítési folyamat zárult le.

A megállapodás nyomán a repülőtér területét elsősorban logisztikai célokra hasznosítanák, a fejlesztés pedig a vállalat meglévő fuvarozási és járműlogisztikai tevékenységére épülne. A Qualitrans Cargo a jelenlegi szolgáltatásait magasabb hozzáadott értékű, összetettebb logisztikai feladatokkal egészítené ki.

Nagy átalakulás előtt áll a kalocsai repülőtér

A tervek között szerepel a kész személyautók, haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek és más járművek tárolására alkalmas területek kialakítása. Emellett fejlesztenék a járművek fogadásához, mozgatásához, előkészítéséhez és továbbításához szükséges infrastruktúrát, valamint raktározási és logisztikai kiszolgáló kapacitásokat is létrehoznának. A meglévő épületeket műszaki állapotuk és alkalmasságuk függvényében hasznosítanák újra.

A beruházás a fuvarozáshoz kapcsolódó üzemeltetési és műszaki szolgáltatások bővítését is lehetővé tenné. A polgármester tájékoztatása szerint a későbbi fejlesztések a piaci igényekhez igazodhatnak, így további logisztikai és járműipari szolgáltatások is megjelenhetnek a területen. A közlemény azonban nem tartalmaz konkrét beruházási összeget, ütemtervet vagy munkahelyteremtési vállalást.

Bagó Zoltán a vállalat helyi kötődését is kiemelte. Közlése szerint a Qualitrans már beágyazódott a térség gazdaságába, és nemzetközi terjeszkedését a kalocsai fejlesztéssel kapcsolná össze. 

A polgármester a város gazdasági lehetőségeinek bővítését, a helyi vállalkozások támogatását és új munkahelyek létrehozását nevezte meg a beruházás mögötti célok között.

A terület közlekedési kapcsolatai szintén szerepet kaphatnak a hasznosításban. A polgármester a Tomori Pál hídon keresztül elérhető M6-os autópályát, valamint a MÁV 153-as számú vasútvonalát emelte ki, utóbbit a Budapest–Belgrád vasúti összeköttetés szempontjából tartva fontosnak. A térség elhelyezkedése a kecskeméti és a szegedi járműipari központok közelsége miatt is kedvező lehet a tervezett logisztikai tevékenységhez.

Megszólalt Magyarország egyik legismertebb pilótája a kalocsai géprablásról: pontosan elmagyarázta, hogyan történhetett meg a példátlan eset – azonnali változásokra van szükség

A kalocsai repülőgép-incidens nem azt bizonyítja, hogy bárki bármikor ellophat egy repülőgépet – azt viszont igen, hogy a repülésbiztonság leggyengébb láncszeme egyetlen figyelmen kívül hagyott szabály is lehet. Szüle Zsolt pilóta szerint az esetnek ezért nem a riogatásról, hanem a biztonsági kultúra hiányosságainak feltárásáról kell szólnia: miért lehetett illetéktelenül hozzáférni a géphez, és mit tehetnek a pilóták, a repülőterek és a hatóságok azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg.

 

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