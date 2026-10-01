Nagy pénzmozgás indulhat Magyarországon: lejárnak a magas kamatú állampapírok – ezek a befektetések jöhetnek helyettük

Nem indult meg tömegesen más befektetések felé a lejáró lakossági állampapírokban tartott pénz: az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a magyarok megtakarításai ezen a piacon meglehetősen „ragadósnak” bizonyultak – mondta a Világgazdaságnak Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Ez azért különösen érdekes, mert a következő hónapokban több, korábban magas kamatot kínáló állampapír is lejár, miközben az új konstrukciók már alacsonyabb hozam mellett versenyeznek a megtakarítók pénzéért.

Az elmúlt évek egyik legvonzóbb lakossági befektetésének számítottak a magas kamatot fizető állampapírok / Fotó: Kallus György

Adódna tehát a feltételezés, hogy a felszabaduló összegek egy része más befektetések felé indul. Az eddigi tapasztalat azonban nem ezt mutatja:

a lejáró állampapírokban lévő összegeknek csak kis része áramlott át más megtakarítási formákba

– emelte ki Kiss Péter. Ami viszont mégis új helyet keresett magának, az jellemzően már kockázatosabb eszközök felé indult. Elsősorban a hazai

vegyes

és abszolút

hozamú befektetési alapok profitáltak ebből, míg a kötvényalapokba kisebb mértékben áramlott pénz.

Nem ugranak rögtön részvénybe a magyarok, figyelnek a kamatra

A következő időszakban ugyanakkor tovább változhat a befektetők előtt álló képlet. Az 5–6 százalék körüli állampapírhozamok mellett egyre fontosabb kérdés, hogy mekkora többletkockázatot hajlandók vállalni a magyar megtakarítók a magasabb hozam reményében.

Az Amundi befektetési igazgatója szerint ahogy csökken a kockázatmentesen elérhető hozam, természetes módon egyre vonzóbbá válnak a kockázatosabb alternatívák. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lakossági befektetők az állampapírokból egyből a részvénypiacra vinnék át a pénzüket. A hazai befektetőkre ugyanis Kiss Péter tapasztalatai szerint nem jellemző, hogy nagyot ugorjanak a kockázati spektrumon. Sokan inkább egy köztes megoldást választanak, amit például a vegyes befektetési alapok jelenthetnek.

Vagyis a magas állampapírkamatok kifutása önmagában nem feltétlenül hoz radikális átrendeződést a magyar megtakarítási piacon

– tette hozzá. Fokozatos elmozdulás azonban már látható lehet azoknál, akik a korábbinál valamivel nagyobb kockázat vállalásával keresnek magasabb hozamot.