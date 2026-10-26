Deviza
EUR/HUF367,24 +0,26% USD/HUF328,73 +0,69% GBP/HUF438,6 +0,39% CHF/HUF397,14 +0,2% PLN/HUF83,41 +0,23% RON/HUF68,69 +0,61% CZK/HUF15,09 +0,16% EUR/HUF367,24 +0,26% USD/HUF328,73 +0,69% GBP/HUF438,6 +0,39% CHF/HUF397,14 +0,2% PLN/HUF83,41 +0,23% RON/HUF68,69 +0,61% CZK/HUF15,09 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41% BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Óriási pénzosztás Magyarországon: Kapitány István 250 milliárd forint sorsáról beszélt – néhány fontos részlet még hiányzik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős forrásokat biztosítanak a hazai kis- és középvállalkozások számára, hogy új beruházásokat indíthassanak és fejleszthessék működésüket. Kapitány István szerint az intézkedés a magyar gazdaság megerősítését szolgálja, amelyben kulcsszerep jut a hazai vállalkozásoknak.
VG
2026.10.26, 19:46
Szóljon hozzá!

Összesen 250 milliárd forintot fordítanak kedvező, kamattámogatott hitelekre, hogy a magyar kis- és középvállalkozások fejlődhessenek és beruházhassanak – jelentette be hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésében Kapitány István.

Kapitány
Kapitány István: jelentős forrásokat biztosít a kormány a hazai kis- és középvállalkozások számára / Fotó: AFP

„Erős magyar vállalkozások nélkül nincs erős magyar gazdaság!” – hangsúlyozta bejegyzésében. A cél, hogy kedvezőbb finanszírozási lehetőségekkel ösztönözzék a hazai vállalkozások beruházásait. A kamattámogatott hitelek különösen azoknak a cégeknek jelenthetnek segítséget, amelyek fejlesztéseit eddig a magas finanszírozási költségek vagy a forráshiány akadályozták. A mostani bejegyzésből ugyanakkor egyelőre nem derül ki, hogy a 250 milliárd forintos keret pontosan milyen konstrukciókon keresztül lesz elérhető, mekkora kamat mellett igényelhetik a vállalkozások a forrásokat, illetve mikor indulhat a hitelprogram.

Kapitány korábban is jelentős forrásokat jelentett be a magyar vállalkozásoknak

Október közepén már ismertették a Ganz Ábrahám Hitelprogramot, amelynek keretében 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelforrást tettek elérhetővé a magyar kis- és középvállalkozások számára. A konstrukció a forgóeszköz-finanszírozás mellett

  • gépbeszerzésre,
  • kapacitásbővítésre,
  • digitalizációra
  • és energiahatékonysági beruházásokra

is lehetőséget biztosít. A nagyobb beruházásokat tervező beszállítók és exportőrök akár egymilliárd forintos finanszírozási csomaghoz is hozzájuthatnak. A vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének támogatása szintén napirenden van: egy korábbi bejelentés szerint 25 milliárd forintot fordítanak a magyar cégek exporttevékenységének ösztönzésére.

A program célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások nagyobb arányban jelenhessenek meg a nemzetközi piacokon.

A most bejelentett 250 milliárd forintos kamattámogatott hitelkeret és a korábbi programok közötti esetleges átfedésről egyelőre nem áll rendelkezésre részletes tájékoztatás. A pontos feltételek tisztázása azért is fontos, mert a vállalkozások számára a rendelkezésre álló forrás nagysága mellett a kamatszint, a futamidő és az igénylés feltételei is meghatározók.

Szóljon hozzá!
beruházás
ganz ábrahám hitelprogramot
hitel

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu