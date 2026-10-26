Óriási pénzosztás Magyarországon: Kapitány István 250 milliárd forint sorsáról beszélt – néhány fontos részlet még hiányzik

Összesen 250 milliárd forintot fordítanak kedvező, kamattámogatott hitelekre, hogy a magyar kis- és középvállalkozások fejlődhessenek és beruházhassanak – jelentette be hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésében Kapitány István.

Kapitány István: jelentős forrásokat biztosít a kormány a hazai kis- és középvállalkozások számára / Fotó: AFP

„Erős magyar vállalkozások nélkül nincs erős magyar gazdaság!” – hangsúlyozta bejegyzésében. A cél, hogy kedvezőbb finanszírozási lehetőségekkel ösztönözzék a hazai vállalkozások beruházásait. A kamattámogatott hitelek különösen azoknak a cégeknek jelenthetnek segítséget, amelyek fejlesztéseit eddig a magas finanszírozási költségek vagy a forráshiány akadályozták. A mostani bejegyzésből ugyanakkor egyelőre nem derül ki, hogy a 250 milliárd forintos keret pontosan milyen konstrukciókon keresztül lesz elérhető, mekkora kamat mellett igényelhetik a vállalkozások a forrásokat, illetve mikor indulhat a hitelprogram.

Kapitány korábban is jelentős forrásokat jelentett be a magyar vállalkozásoknak

Október közepén már ismertették a Ganz Ábrahám Hitelprogramot, amelynek keretében 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelforrást tettek elérhetővé a magyar kis- és középvállalkozások számára. A konstrukció a forgóeszköz-finanszírozás mellett

gépbeszerzésre,

kapacitásbővítésre,

digitalizációra

és energiahatékonysági beruházásokra

is lehetőséget biztosít. A nagyobb beruházásokat tervező beszállítók és exportőrök akár egymilliárd forintos finanszírozási csomaghoz is hozzájuthatnak. A vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének támogatása szintén napirenden van: egy korábbi bejelentés szerint 25 milliárd forintot fordítanak a magyar cégek exporttevékenységének ösztönzésére.

A program célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások nagyobb arányban jelenhessenek meg a nemzetközi piacokon.

A most bejelentett 250 milliárd forintos kamattámogatott hitelkeret és a korábbi programok közötti esetleges átfedésről egyelőre nem áll rendelkezésre részletes tájékoztatás. A pontos feltételek tisztázása azért is fontos, mert a vállalkozások számára a rendelkezésre álló forrás nagysága mellett a kamatszint, a futamidő és az igénylés feltételei is meghatározók.