Új szerepet kapnak az állami pénzintézetek a kormány gazdaságélénkítési terveiben: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Herczku Györgyöt bízta meg az MFB, az Exim és a tárcához tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolásával. A miniszteri biztos feladata, hogy a bankok stratégiái és fejlesztései egymást erősítsék, miközben a kormány a vállalkozások finanszírozását és a gazdasági növekedést helyezné előtérbe.

Kapitány István összehangolná az állami bankokat: az MFB és az Exim működését is új miniszteri biztos fogja össze / Fotó: Facebook/Kapitány István

Herczku György miniszteri biztosként felel a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami pénzintézetek munkájának összehangolásáért – jelentette be vasárnapi Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint

az új miniszteri biztos elsődleges feladata, hogy az állami bankok stratégiái, üzleti tervei és fejlesztési programjai egységes rendszert alkossanak.

A cél, hogy az MFB, az Exim és a többi érintett pénzintézet összehangolt működéssel támogassa a magyar vállalkozásokat és a hazai gazdasági növekedést. A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Herczku György kinevezése a Hivatalos Értesítő október 15-i számában jelent meg. Megbízatása október 16-án lépett hatályba, és két évre szól.

Egységes irányt szabnának az állami bankok működésének

Herczku György feladatköre a pénzintézetek közötti kapcsolattartás mellett a stratégiai és tulajdonosi döntések előkészítésére is kiterjed. A miniszteri biztos figyelemmel kíséri az érintett intézmények üzleti terveit, fejlesztéseit és működését, valamint segíti a minisztérium különböző szervezeti egységeinek együttműködését.

Kapitány István bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a tárca portfóliójában kiemelt szerepet töltenek be a hazai fejlesztések finanszírozásáért és az exportösztönzésért felelős szervezetek.

A miniszter szerint az állami pénzintézeteknek a közpénzek felelős kezelése mellett ügyfélbarát, európai színvonalú banki szolgáltatásokat kell nyújtaniuk.

Kapitány István úgy értékelte, hogy az elmúlt hónapokban kinevezett bankvezetők megfelelően látják el feladataikat, Herczku György érkezésével pedig tovább javulhat az intézmények közötti együttműködés. A kinevezés révén a kormány egységesebbé tenné az állami pénzügyi intézmények működését, hogy azok finanszírozási és fejlesztési programjai hatékonyabban támogassák a vállalkozások beruházásait és a gazdaság élénkítését.