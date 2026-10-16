Keményen visszaszólt Kapitány Istvánnak Tiborcz István érdekeltsége: „nem felel meg a valóságnak”

Nem felel meg a valóságnak, hogy a hévízi Le Primore szálloda Tiborcz István érdekeltsége lenne – reflektált a BDPST Group a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében pénteken azzal kapcsolatban, hogy feljelentést tett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az előző kormány szálláshelyfejlesztési programja miatt.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter / Fotó: AFP

„Nem felel meg a valóságnak, hogy a hévízi Le Primore szálloda Tiborcz István érdekeltsége lenne, sem a BDPST Group, sem Tiborcz István nem tulajdonosa a hotelnek, és sosem volt az” – írják.

Kapitány István azt közölte a Facebook-oldalán közzétett videójában pénteken, hogy súlyos visszaéléseket tártak fel a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program átvilágítása során, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és versenykorlátozó megállapodások gyanúja miatt feljelentést tett.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a feljelentéssel kapcsolatban azt közölte pénteken, hogy 22 609 támogatási szerződést vizsgáltak 2018-ig visszamenőleg, azokra 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg. A kiemelt ügyek között sorolták fel hévízi Le Primore szálloda csaknem 8 milliárdos támogatását, amelyről azt írták, hogy „Tiborcz István érdekeltségébe tartozó”.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének honlapja szerint a hévízi Le Primore szálloda tulajdonosa és üzemeltetője az Event Horizon Capital Zrt.

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A Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatásai miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és közbeszerzési kartell gyanújával – áll a GEM közleményében. A vizsgálat szerint 2018 és 2026 között 475,3 milliárd forint támogatást ítéltek meg, ennek több mint felét pályázaton kívüli, egyedi döntésekkel. A feljelentés rengeteg szerződést érint.

A minisztériumi jelentés 22 609 támogatási szerződést vizsgált. Ezek közül mindössze 108, egyenként egymilliárd forint feletti szerződésre jutott a teljes összeg 60,6 százaléka, 288,2 milliárd forint. Az 1040 egyedi döntéssel megítélt támogatás összesen 259,7 milliárd forintot tett ki. A jelentés 72, a korábbi kormányhoz kötődő kedvezményezetthez 127,3 milliárd forintot kapcsol.