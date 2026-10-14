Kapitány István bejelentette: több száz milliárd forint kamatmentes hitel vár a magyar vállalkozásokra – azt is elárulta, mire lehet felhasználni

Mintegy 270 milliárd forintnyi uniós hitelforrást nyitnak meg a magyar kis- és középvállalkozások előtt a Ganz Ábrahám program keretében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a kamatmentes finanszírozás forgóeszközök beszerzésére, gépvásárlásra, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra is felhasználható.

Kapitány István szerint akár egymilliárd forintnyi finanszírozás is elérhető a nagyobb fejlesztéseket tervező vállalkozások számára / Fotó: AFP

Több száz milliárd forintnyi uniós hitelforrás állhat a magyar kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy a forrásokat a működési kiadások finanszírozására és a fejlesztések megvalósítására is felhasználhatják a cégek.

270 milliárd forint. Ennyi uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen. Mi a Ganz Ábrahám Program keretében ezt eljuttatjuk hozzájuk

– fogalmazott a miniszter.

Kapitány István szerint a cél az, hogy azok a vállalkozások is fejleszthessenek, amelyeket eddig a forgótőke hiánya vagy a hitelek kamatterhei tartottak vissza. A finanszírozás két fő irányra összpontosít:

a vállalkozások napi működéséhez szükséges forrásokra;

és a hosszabb távú beruházásokra.

Első lépésként 30 milliárd forinttal bővítik a forgóeszközhitelek keretét. Ez azoknak a cégeknek jelenthet segítséget, amelyek már benyújtották hitelkérelmüket. A pénzből alapanyagokat és árukészletet vásárolhatnak, illetve a beszállítóik számláit is rendezhetik.

A második terület a beruházások finanszírozása. A gépbeszerzést, a kapacitásbővítést, a digitalizációt vagy az energiafelhasználás csökkentését tervező vállalkozások nulla százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe. A konstrukciók az Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által működtetett Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok keretében érhetők el.

A kisebb fejlesztésekhez 5 millió és 150 millió forint közötti finanszírozás kérhető a Technológia Plusz konstrukciókban. Ezeket a budapesti és a vidéki vállalkozások számára külön programokban kínálják, és a feltételek teljesítése esetén a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik, legfeljebb 25 millió forintos hitelösszegig.