Kapitány István bejelentette: több száz milliárd forint kamatmentes hitel vár a magyar vállalkozásokra – azt is elárulta, mire lehet felhasználni
Mintegy 270 milliárd forintnyi uniós hitelforrást nyitnak meg a magyar kis- és középvállalkozások előtt a Ganz Ábrahám program keretében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a kamatmentes finanszírozás forgóeszközök beszerzésére, gépvásárlásra, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra is felhasználható.
Több száz milliárd forintnyi uniós hitelforrás állhat a magyar kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy a forrásokat a működési kiadások finanszírozására és a fejlesztések megvalósítására is felhasználhatják a cégek.
270 milliárd forint. Ennyi uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen. Mi a Ganz Ábrahám Program keretében ezt eljuttatjuk hozzájuk
– fogalmazott a miniszter.
Kapitány István szerint a cél az, hogy azok a vállalkozások is fejleszthessenek, amelyeket eddig a forgótőke hiánya vagy a hitelek kamatterhei tartottak vissza. A finanszírozás két fő irányra összpontosít:
- a vállalkozások napi működéséhez szükséges forrásokra;
- és a hosszabb távú beruházásokra.
Első lépésként 30 milliárd forinttal bővítik a forgóeszközhitelek keretét. Ez azoknak a cégeknek jelenthet segítséget, amelyek már benyújtották hitelkérelmüket. A pénzből alapanyagokat és árukészletet vásárolhatnak, illetve a beszállítóik számláit is rendezhetik.
A második terület a beruházások finanszírozása. A gépbeszerzést, a kapacitásbővítést, a digitalizációt vagy az energiafelhasználás csökkentését tervező vállalkozások nulla százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe. A konstrukciók az Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által működtetett Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok keretében érhetők el.
A kisebb fejlesztésekhez 5 millió és 150 millió forint közötti finanszírozás kérhető a Technológia Plusz konstrukciókban. Ezeket a budapesti és a vidéki vállalkozások számára külön programokban kínálják, és a feltételek teljesítése esetén a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik, legfeljebb 25 millió forintos hitelösszegig.
A nagyobb fejlesztésekre külön lehetőség a Nemzeti Bajnokok program: ebben 150 millió és egymilliárd forint közötti finanszírozás érhető el, akár 45 százalékos vissza nem térítendő támogatással kombinálva. A konstrukció a zöld és digitális átállást, valamint a kísérleti fejlesztéseket is támogathatja.
A konstrukció előnye, hogy amit a fejlesztés megtermel, az a vállalkozásnál marad. Nem viszi el a hasznot a kamatkifizetés
– mondta Kapitány István.
Az igényléseket az MFB Pont Plusz hálózat kereskedelmi banki fiókjaiban lehet benyújtani. A részletes feltételekről a Magyar Fejlesztési Bank is tájékoztatást adott ki a weboldalán.
Kapitány István: akár egymilliárd forint is elérhető
A program egyik fontos eleme, hogy a nagyobb fejlesztésekhez nemcsak hitel, hanem vissza nem térítendő támogatás is társulhat. A Nemzeti Bajnokok konstrukcióban a finanszírozás összege 150 millió és egymilliárd forint között lehet, a támogatás pedig akár a projekt 45 százalékát is elérheti. A cél a zöld és digitális átállás előmozdítása, valamint a vállalkozások versenyképességének javítása.
A Ganz Ábrahám program korábban a vendéglátóiparban is megjelent. Szeptemberben mintegy 800 vállalkozás számára jelentettek be egyenként 10 millió forintos támogatást a vendéglátóhelyek fejlesztésére. Az összesen 8 milliárd forintos csomag az úgynevezett 5+5 konstrukcióban valósult meg:
- 5 millió forint kedvezményes hitel;
- és 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás jutott a nyerteseknek.
A kedvezményezettek mintegy négyötöde vidéki vállalkozás volt, 95 százalékuk pedig mikro- vagy kisvállalkozás. A most bejelentett hitellehetőség már a teljes hazai kis- és középvállalkozói kört célozza.
Kapitány István bejelentette: hitelt és vissza nem térítendő támogatást kap több száz magyar vállalkozás – ezeket a cégeket támogatják
Mintegy 800 magyar vendéglátóipari vállalkozás részesül egyenként 10 millió forintos támogatásban – ezt jelentette be szombat délelőtt közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertetése szerint a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a vidéki vendéglátóhelyek kapják a támogatás 80 százalékát.