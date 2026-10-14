Rendkívüli sajtóhír: Kapitány István le akart mondani a gazdasági minisztérium éléről, végül az első embere mondott fel - óriási a káosz a Tisza-kormányban
Úgy látszik, az eddig megismertnél is mélyebb konfliktusok feszítik a Tisza-kormányt. Tegnap este váratlanul távozott Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, ezzel egyidőben viszont felmerült Kapitány István lemondása is a gazdasági és energetikai tárca éléről – írta meg szerda délelőtt a HVG saját értesülései alapján.
A gazdasági és energetikai miniszter távozásáról szóló értesülést a tárca ugyan hivatalosan cáfolta, a lap azonban több forrásból úgy tudja, tegnap felmerült Kapitány István távozásának lehetősége. Állítólag ő maga akart lemondani.
Ez egyelőre nem történt meg, a tárcavezető helyett államtitkára, Tótth András mondott le minisztériumi pozíciójáról.
Kapitány István röviddel a lap cikkének megjelenése után Facebook-psztjában cáfolta a lemondásáról szóló értesülést.
Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről
– zárta rövidre a témát a miniszter.
Kedden este meglepetésként érkezet a hír az energetikai államtitkár lemondásáról. Tótth személyes okokra hivatkozott, amit a miniszterlnök is tudomásul vett. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését. A távozás hátteréről ugyanakkor további részleteket nem közöltek.
Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt
- az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként,
- majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.
- Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.
A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.
Ezért bukott meg Kapitány István államtikára, Tótth András?
A kormányon belüli káoszt növelte, hogy percekkel Tótth András energetikai államtitkár váratlan lemondása előtt Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt élesen bírálta a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot egy debreceni akkumulátoripari konferencia miatt. Tárkányi azt kifogásolta, hogy a tárca egyik államtitkára felszólalna a rendezvényen, miközben a debreceni lakosság körében komoly aggályok vannak az akkumulátorgyárak működésével kapcsolatban.
Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak
– hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.
A szakmai szervezet november 4-én és 5-én a debreceni Kölcsey Központban tartaná meg rendezvényét, amelyre több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL felsővezetését is meghívták. Ami különösen érdekessé teszi a két tárca összefeszülését, hogy a konferencia programjából kiderült: a rendezvényen éppen a percekkel később távozását bejelentő Tótth András energetikai államtitkár szerepelt volna az egyik főelőadóként.
Innentől kezdve pedig nem nehéz összefüggésbe hozni Kapitány István kulcsfontosságú államtitkárának bukását azzal, hogy megpróbált volna szóba állni a magyarországi akkumulátoripar legnagyobb cégeivel.
A két csúcsminisztérium ilyen nyilvánvaló, ráadásul a közösségi médiában zajló csörtéje egészen példátlan. Ha valóban ez vezetett Tótth András távozásához, az pedig kiváltképp érthetetlen.
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