Rendkívüli sajtóhír: Kapitány István le akart mondani a gazdasági minisztérium éléről, végül az első embere mondott fel - óriási a káosz a Tisza-kormányban

Úgy látszik, az eddig megismertnél is mélyebb konfliktusok feszítik a Tisza-kormányt. Tegnap este váratlanul távozott Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, ezzel egyidőben viszont felmerült Kapitány István lemondása is a gazdasági és energetikai tárca éléről – írta meg szerda délelőtt a HVG saját értesülései alapján.

Sajtóhírek szerint felmerült Kapitány István Fotó: Anadolu via AFP

A gazdasági és energetikai miniszter távozásáról szóló értesülést a tárca ugyan hivatalosan cáfolta, a lap azonban több forrásból úgy tudja, tegnap felmerült Kapitány István távozásának lehetősége. Állítólag ő maga akart lemondani.

Ez egyelőre nem történt meg, a tárcavezető helyett államtitkára, Tótth András mondott le minisztériumi pozíciójáról.

Kapitány István röviddel a lap cikkének megjelenése után Facebook-psztjában cáfolta a lemondásáról szóló értesülést.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

– zárta rövidre a témát a miniszter.

Kedden este meglepetésként érkezet a hír az energetikai államtitkár lemondásáról. Tótth személyes okokra hivatkozott, amit a miniszterlnök is tudomásul vett. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését. A távozás hátteréről ugyanakkor további részleteket nem közöltek.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt

az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként,

majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.