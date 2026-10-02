Kapitány István Kecskeméten kipróbálta az új luxusautót, közben a város megszorításokra kényszerül

Magyarországon beruházni és munkahelyeket teremteni újra jó üzlet – ezzel kezdte pénteki posztját Kapitány István miniszter. A kecskeméti Mercedes gyárban járt, ahol a gazdasági növekedésről beszélt, miközben – ahogy korábban beszámoltunk róla –, a város önkormányzata súlyos megszorításokra készül, miként a polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia bejelentette reggeli videójában.

Kapitány István tesztkörre vitte a Mercedes AMG GT-t Kecskeméten/Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Kapitány István arról tudósította a követőit a közösségi oldalán, hogy pár hét után ismét ellátogatott a kecskeméti Mercedes-gyárba, ahol a Mercedes-Benz Csoport felügyelőbizottsági ülésén beszélte a gazdaság növekedési lehetőségeiről és az európai ipar jövőjéről. A miniszter azt írta: „Magyarország növekedéséhez erős és versenyképes iparra van szükség. Az európai iparpolitikában nem szabad egyik szélsőség irányába sem elmozdulnunk: egyszerre kell megvédenünk gazdaságunk versenyképességét, a munkahelyeinket és a környezetünket. Ezért ma arról egyeztettünk, hogyan tudjuk az Európai Uniót egy olyan iparstratégia mellé állítani, amelyből hazánk hosszú távon is profitálhat".

Növekedésre számít a miniszter az év hátralevő részében

Kiemelte Kapitány István azt is, hogy a kormány számára fontosak számunkra azok a külföldi beruházók, amelyek nemcsak munkahelyeket, hanem tudást és technológiát is hoznak az országba. „A Mercedes jó példa arra az irányra, amerre haladni szeretnénk: magas hozzáadott értékű munkahelyek, erős magyar beszállítók és nemzetközileg versenyképes termékek. A német cég nyáron új gyáregységet adott át Kecskeméten. Az itt folyó termelés pedig hozzájárul gazdaságunk teljesítményéhez, amely többévnyi stagnálás után az idei második negyedévben ismét növekedésnek indult" – írta.

Jutott idő autókázásra is

A poszt végén hozzátette, „ha már Kecskeméten jártam, a munka mellé egy kis élmény is jutott: egy tesztvezetés erejéig kipróbálhattam az új AMG GT-t!" Mindeközben Kecskemét városa - Eger után - financiális nehézségekkel küzd, így az önkormányzat jelentős átszervezésbe kezdett, a jelenlegi öt alpolgármesterből egy marad csak Szemereyné Pataki Klaudia polgármester mellett. Emellett csökkenteni tervezik a bizottságok számát is, és a város által működtetetett cégek tevékenységét is átvizsgáljék a takarékosség jegyében – közölte a polgármester. A takarékoskodást magunkon kezdjük” – így fogalmazott a videójában, mindezt a változó gazdasági, politikai és társadalmi környezettel indokolta.