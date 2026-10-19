Sokáig hallgatott, most végre megszólalt Kapitány István: nagy ígéretet tett a 2027-es költségvetésről – „A családok már jövőre több pénzből gazdálkodhatnak”
Több fontos változást is bejelentett Magyar Péter miniszterelnök a mai parlamentben tartott, napirend előtti felszólalásában, amelyben bemutatta a 2027-es költségvetés tervezetét. Bár a konkrét törvényjavaslat csak a hónap végén kerülhet az Országgyűlés elé, az a kormányfő beszédéből kiderült, jövőre jelentősen átalakul az szja-rendszer, valamint a családi pótlékhoz és a nyugdíjakhoz is hozzányúl a kormány.
Kapitány István szerint sokan jól járnak majd
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki a parlament plenáris ülésén nem vett részt, a hétfő este megjelent Facebook posztjában Magyar Péterhez hasonlóan az „igazságosság és fejlődés” költségvetésének nevezte a 2027-es büdzsét.
A politikus szerint a családi pótlék megduplázásának, az adócsökkentéseknek és a béremeléseknek köszönhetően a családok több pénzből gazdálkodhatnak.
A minimálbér személyi jövedelemadója (szja) 9 százalékra csökken, valamint a havi bruttó 680 ezer forint alatt keresők is kevesebb járulékot fizetnek majd. Egy minimálbért kereső munkavállalónak ez havi 20 ezer forint plusz bevételt jelent.
Fontos változás várható azonban az édesanyák adómentességét illetően. A 30 év alattiak, a 40 év alatti kétgyerekesek, és a 3, 4 vagy több gyerekesek adókedvezménye marad ugyan, de csak havi 1 millió forintos keresetig.
Ilyen szabály korábban nem volt, sőt, az is kiderült, hogy nem terjeszti ki az szja-mentességet a 40 és 50 közötti kétgyermekes anyákra a kormány, annak ellenére, hogy erre korábban kötelezettséget vállalt az Orbán-kormány . Magyar Péter szerint erre a változtatásra azért volt szükség, mert igazságtalan és fenntarthatatlan volt a rendszer, valamint soha nem volt fedezet a kétgyerekes anyák adómentességére. Pozitív hír azonban, hogy a 25 év alattiak szja-kedvezménye marad, valamint a családi pótlék a duplájára emelkedik. A kormányfő azt is közölte, hogy jövőre a 14. havi nyugdíj egyheti részét fizeti ki az állam, tehát a korábbi ígértektől eltérően a második hétre eső összeg a kasszában marad.
Így fejlesztené a gazdaságot Kapitány István
A miniszter költségvetési tervezetről szóló bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a gazdaság fejlesztésében a magyar kis- és középvállalkozásokra építene a kormány.
Elindulnak a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program új támogatásai a kis- és középvállalkozásoknak
− írta, valamint közölte azt is, hogy így 116 milliárd forinttal több jut a hazai cégeknek.
A külgazdaság fejlesztésére 75 milliárd forintot fordít a tárca, amelyből 3 milliárd forint kifejezetten a kereskedelem támogatását célozza majd, illetve kiderült az is, hogy a turizmusban várhatóan átalakul a támogatási rendszer.
Az árrésstopok azonban kivezetésre kerülnek, amit Kapitány István az alacsony inflációval magyarázott.
Mindeközben változik majd a sávos kiskereskedelmi különadó. Az egymilliárd forintig terjedő árbevétel továbbra is adómentes marad, az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrész adója viszont 0,15-ről 0,45 százalékra nő, vagyis megháromszorozódik. Ez a kormány számításai szerint mintegy 3500 vállalkozást érint. Az 50 milliárd forint feletti sávokra vonatkozó 1 és 4,5 százalékos kulcs ugyanakkor nem változik. A boltok tehát több mozgásteret kapnak, azonban az árrésstopok kivezetésének pozitív hatását részben ellensúlyozza majd a a középső kiskereskedelmi adósáv megemelése.
A társasági adó és az innovációs járulék mértéke szintén változik, mivel a kormány ezekből összesen 260 milliárd forinttal több bevételt tervez 2027-re. A részletes szabályok egyelőre nem ismertek, ezért azt még nem lehet pontosan megmondani, mely vállalatokra mekkora többletteher jut majd.
Energetikai ígéretek
„A hazai adottságokra építve energiaforradalmat indítunk, hogy elérhessük a valódi energiaszuverenitást, és csökkenthessük az energiaköltségeket” − közölte Kapitány István, valamint arról is írt, hogy lehetőség nyílt az irányváltásra.
A miniszter ígéretet tett az áramhálózat korszerűsítésre, szélerőművek építésére és az energiatárolók kapacitásának bővítésre, valamint okosmérők telepítésére is. Említést tett arról is, hogy jelenleg egy többéves energetikai otthonkorszerűsítési program előkészületei zajlanak, amely a panellakások energiahatékonyságának javítására is lehetőséget kínál majd. További részleteket nem árult el, azonban közölte, hogy a következő hetekben számos bejelentés várható.