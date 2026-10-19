Sokáig hallgatott, most végre megszólalt Kapitány István: nagy ígéretet tett a 2027-es költségvetésről – „A családok már jövőre több pénzből gazdálkodhatnak”

Több fontos változást is bejelentett Magyar Péter miniszterelnök a mai parlamentben tartott, napirend előtti felszólalásában, amelyben bemutatta a 2027-es költségvetés tervezetét. Bár a konkrét törvényjavaslat csak a hónap végén kerülhet az Országgyűlés elé, az a kormányfő beszédéből kiderült, jövőre jelentősen átalakul az szja-rendszer, valamint a családi pótlékhoz és a nyugdíjakhoz is hozzányúl a kormány.

Kapitány István / Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István szerint sokan jól járnak majd

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki a parlament plenáris ülésén nem vett részt, a hétfő este megjelent Facebook posztjában Magyar Péterhez hasonlóan az „igazságosság és fejlődés” költségvetésének nevezte a 2027-es büdzsét.

A politikus szerint a családi pótlék megduplázásának, az adócsökkentéseknek és a béremeléseknek köszönhetően a családok több pénzből gazdálkodhatnak.

A minimálbér személyi jövedelemadója (szja) 9 százalékra csökken, valamint a havi bruttó 680 ezer forint alatt keresők is kevesebb járulékot fizetnek majd. Egy minimálbért kereső munkavállalónak ez havi 20 ezer forint plusz bevételt jelent.

Fontos változás várható azonban az édesanyák adómentességét illetően. A 30 év alattiak, a 40 év alatti kétgyerekesek, és a 3, 4 vagy több gyerekesek adókedvezménye marad ugyan, de csak havi 1 millió forintos keresetig.

Ilyen szabály korábban nem volt, sőt, az is kiderült, hogy nem terjeszti ki az szja-mentességet a 40 és 50 közötti kétgyermekes anyákra a kormány, annak ellenére, hogy erre korábban kötelezettséget vállalt az Orbán-kormány . Magyar Péter szerint erre a változtatásra azért volt szükség, mert igazságtalan és fenntarthatatlan volt a rendszer, valamint soha nem volt fedezet a kétgyerekes anyák adómentességére. Pozitív hír azonban, hogy a 25 év alattiak szja-kedvezménye marad, valamint a családi pótlék a duplájára emelkedik. A kormányfő azt is közölte, hogy jövőre a 14. havi nyugdíj egyheti részét fizeti ki az állam, tehát a korábbi ígértektől eltérően a második hétre eső összeg a kasszában marad.