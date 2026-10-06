Húsz éve nem látott gyárbezárási hullám söpör végig Magyarországon: ha Kapitány István nem figyel, csúnyán ráfázhat a magyar gazdaság

„Németország már benne van a strukturális válságban. Ez nem feltétlenül zár ki bizonyos fokú konjunkturális javulást, de a német ipar működési környezete immár drasztikusan megváltozott, és ez a változás visszafordíthatatlan” – véli a Kopint-Tárki elemzője. A szakértő szerint a német ipar korábbi versenyképességét biztosító feltételek közül több is tartósan megváltozott.

A kínai autóipari kapacitások érdemi csökkenésére nem lehet számítani, miközben az energiaköltségek jelentős mérséklődése sem valószínű a közeljövőben. Az energiaárak már korábban is magasabbak voltak, az orosz–ukrán és az iráni háború következtében kieső energiaimport, illetve annak drágább amerikai LNG-vel történő kiváltása pedig tovább emelte a német ipar költségeit.

Ez utóbbihoz magának az ipari tevékenységnek az előrehaladott elektrifikációjára lenne szükség. Szerinte az autóiparban az E-autó a jövő, ebben pedig az európai gyártók nincsenek technológiai fölényben a kínai gyártókkal szemben, épp ellenkezőleg. Ha sikerül az átállás, és ezen keresztül a piaci pozíció stabilizálása, az elektromos autók rövidebb termelési lánca miatt a beszállítói szektor akkor is szűkebb, a tágan vett autóipar foglalkoztatási kapacitása alacsonyabb lesz, és nem világos, hogy milyen iparág, illetőleg gazdasági ág veszi át az autóipar korábbi meghatározó szerepét a gazdasági növekedésben. De ez a stabilizáció jó esetben is időbe fog telni, addig pedig az ágazat váltakozó stagnálása és zsugorodása valószínűsíthető – fogalmazott.

Az elemző sarkos véleményt fogalmazott meg arról, hogy mire számíthat a magyar gazdaság.

Magyarország nem tudja magát függetleníteni a német ipar válságától, ahogy a szomszédos kelet-közép-európai új tagállamok sem. A hatás mértékét illetően viszont van bizonyos mozgástér

– mondta Matheika Zoltán, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a hazai tulajdonú beszállítók jelentős része aszimmetrikus függésben van a nyugati hagyományos gyártóktól vagy első körös beszállítóktól, az utóbbiak tevékenységének a visszafogása komoly negatív multiplikátorhatással járhat. Másrészt viszont mérsékelheti a negatív hatást, ha az hagyományos gyártók a leépítésekkel egyidőben valóban a tevékenységük egy részét Kelet-Közép-Európába – például a magyarországi telephelyeikre – telepítik át. Másrészt tompító hatású lehet a kínai autóipari cégek fokozódó aktivitása, habár egyelőre kérdéses, hogy ez utóbbiak mennyiben járulnak majd hozzá a magyarországi beszállító hálózat fejlődéséhez.

Végeredményben profitálhat is a magyar gazdaság Németország válságából

Pásztor Szabolcs sem túl optimista a német gazdasággal kapcsolat, ennek ellenére nem gondolja, hogy Németország szükségszerűen egy tartós ipari összeomlás előtt állna. Az előrejelzések 2026-ra ismét növekedést várnak, miközben a megemelt állami beruházások is segíthetnek. Az ifo szeptemberi prognózisa 2026-ra 1,4 százalék, 2027-re 1,2 százalék, 2028-ra viszont már csak 0,8 százaélkos növekedést jelez. Ez jól mutatja a különbséget: a konjunktúra javulhat, a potenciális növekedés problémája azonban ettől még megmarad. Alapvetően Németországban kifullad a korábbi növekedési modell.

Szerinte a Mercedes kecskeméti fejlesztése pontosan ebbe a képbe illik. Az új elektromos C-osztály gyártása, az akkumulátor-összeszerelés, az új prés- és fényezőüzem azt mutatja, hogy a német konszernek nem feltétlenül hagyják el Európát, hanem az európai termelési hálózaton belül helyezik át a kapacitásokat a versenyképesebb üzemek felé.

Ráadásul Németországban egyre többször kerül elő Magyarország és az itteni alacsonyabb gyártási költség, olyannyira, hogy a Mercedesnél még az alkudozási folyamat során a kecskeméti gyárral fenyegették meg a munkavállalókat, hogy ide helyezik át a termelést, ha nem mennek bele a munkaidő meghosszabbításába.

Ugyanakkor ezt nem jelenti azt, hogy Magyarország tudná magát függetleníteni Németországtól messze a legfontosabb magyar külkereskedelmi partner.

A BYD, a CATL és más ázsiai beruházások ezen tudnak enyhíteni, mert diverzifikálják a tulajdonosi, technológiai és piaci kapcsolatokat. De van itt egy lényeges különbség: a földrajzi diverzifikáció nem feltétlenül jelent szerkezeti diverzifikációt. Ha a német autógyárak mellé kínai autó- és akkumulátorgyárakat telepítünk, kevésbé függünk Németországtól, de továbbra is nagymértékben függünk az autóipartól, a külső kereslettől és a nemzetközi nagyvállalatok beruházási döntéseitől.

Ezért szerinte a cél nem a német gazdaságtól való „leválás”, hanem a német konjunktúrának való kitettség mérséklése. Ehhez több hazai hozzáadott érték, erősebb magyar beszállítói kör, K+F és mérnöki tevékenység, üzleti szolgáltatások, szoftverfejlesztés, valamint ágazati és exportpiaci diverzifikáció kellene.

További gyárbezárások jöhetnek

Az elemzők nem zárják ki, hogy látunk még gyárbezárásokat Magyarországon vagy Németországban. Az Oeconomus kutatási igazgatója azonban hangsúlyozta, fontos különbséget tenni: jelenleg sok nagy autógyártó van erős nyomás alatt, és ez nem jelenti azt, hogy pénzügyi értelemben a túlélésük lenne veszélyben.

A legfrissebb fejlemény különösen beszédes: a Volkswagen 2026. szeptember 18-án drasztikusan, a korábbi 4–5,5 százalékról legfeljebb 1 százalékra csökkentette 2026-os működési árbevétel-arányos eredményvárakozását. A vállalat külön kiemelte a kínai piac romlását, az elektromos autók felé történő gyorsabb keresleteltolódást, valamint azt, hogy jelenleg lényegesen alacsonyabb profitot termel egy EV-en, mint egy belső égésű modellen. 2026. szeptember 30-án már további költségcsökkentési tárgyalásokat és létszámcsökkentési lehetőségeket jelentett be.

A Mercedes-Benznél szintén jelentős a kínai értékesítés visszaesése és a személyautó-üzletág profitjára nehezedő nyomás, miközben az elektromos eladások gyorsan nőnek. A BMW szeptember végén új hatékonysági programot mutatott be, amely többek között 20 százalékkal karcsúbb menedzsmentstruktúrát és erősebb regionalizációt irányoz elő. A Stellantis európai üzletága ugyancsak nagyon alacsony jövedelmezőséggel működik.

Még nagyobb lehet azonban a veszély a beszállítóknál. A Bosch Mobility körülbelül 13 ezer további munkahely megszüntetését tervezi 2030-ig, többek között a gyenge kereslet, az árverseny és az autóipari technológiaváltás miatt. A ZF elektromos hajtáslánc-üzletágának átalakítása pedig mintegy 7600 munkahelyet érint 2030-ig.

Itt látom a legnagyobb strukturális veszélyt. Egy hagyományos hajtáslánc több ezer mechanikus alkatrészből áll, míg az elektromos hajtás sokkal egyszerűbb. Emiatt motor-, sebességváltó-, kipufogó-, üzemanyag-ellátó és kapcsolódó alkatrészekre szakosodott Tier-1 és Tier-2 beszállítók egész üzleti modellje kerül nyomás alá

– figyelmeztetett az NKE oktatója, aki szerint a WKW esete ennek magyarországi előjele lehet: néhány nagy autógyártói megrendelés elvesztése egy közepes beszállítónál nagyon gyorsan gazdaságtalanná teheti az egész üzemet.