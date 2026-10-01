Deviza
EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF328,19 +1,38% GBP/HUF433,09 +0,87% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,3 +0,3% RON/HUF69,04 -0,7% CZK/HUF15,08 +0,44% EUR/HUF368,87 +0,59% USD/HUF328,19 +1,38% GBP/HUF433,09 +0,87% CHF/HUF395,1 +1,98% PLN/HUF84,3 +0,3% RON/HUF69,04 -0,7% CZK/HUF15,08 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56% BUX139 919,21 -3,62% MTELEKOM2 560 +0,63% MOL4 830 -2,9% OTP39 980 -6,37% RICHTER12 400 +0,24% OPUS257 +10,78% ANY6 230 -1,89% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 280 -2,28% BUMIX9 183,18 +0,07% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 090,45 -2,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kapitány István belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba: a gazdasági miniszter szerint jó irányba haladunk – "A Tisza-kormány pontosan ezen dolgozik nap mint nap"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nőtt az új megrendelések és a termelés, bővült az export, miközben a foglalkoztatási mutató is javult szeptemberben. Kapitány István szerint mindez azt mutatja, hogy a magyar vállalatok bizalma erősödik.
VG
2026.10.01, 21:50

A feldolgozóipari vállalatok többsége kedvezőbb folyamatokról számolt be szeptemberben, mint egy hónappal korábban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a vállalati bizalom visszaépítése már megkezdődött.

Kapitány István
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a vállalati bizalom visszaépítése már megkezdődött / Fotó: Facebook/Kapitány István

Rég voltak ennyire bizakodóak a magyar vállalatok 

– írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon, miután megjelent a szeptemberi beszerzésimenedzser-index. A szezonálisan kiigazított BMI 53,2 pont lett, szemben az augusztusi 51,3 ponttal, és a szeptemberi hosszú távú, 52,6 pontos átlagot is meghaladta.

A felmérésben száz feldolgozóipari vállalat beszerzési vezetőjét kérdezik arról, hogyan látják a következő hónapokat. „Ők azok, akik nap mint nap valódi üzleti döntéseket hoznak, beruházásokról, megrendelésekről és munkahelyekről döntenek" – írta a miniszter.

Kapitány István szerint a mostani adatok alapján „rég nem látott bizakodással” tekintenek előre a vállalatok. A tíz vizsgált mutatóból nyolc javult: több az új megrendelés, nő a termelés, bővül az export, és a foglalkoztatási mutató is emelkedett.

A részletes adatok szerint az új rendelések indexe 4,5 ponttal, a termelési mennyiség indexe 2,4 ponttal nőtt augusztushoz képest. Az exportindex 2,1 ponttal emelkedett, miközben a foglalkoztatottsági index 0,2 ponttal javult, és 50,6 ponton állt. Ez utóbbi már ismét a bővülést jelző 50 pontos határ felett volt.

Számomra ez utóbbi különösen fontos. Mert minden új munkahely mögött ott van egy család, egy biztosabb fizetés, kiszámíthatóbb megélhetés, és annak lehetősége, hogy valaki itthon tervezze a jövőjét

– fogalmazott Kapitány István.

A miniszter szerint ugyanakkor a bizalom nem magától épül fel. „Kiszámítható szabályokra, stabil gazdasági környezetre és arra van szükség, hogy a vállalkozások partnerként számíthassanak az államra” – írta.

Kapitány István szerint ha egy vállalat mer évekre előre tervezni, akkor beruház, fejleszt és munkahelyeket teremt. „A TISZA-kormány pontosan ezen dolgozik nap mint nap” – tette hozzá.

A miniszter elismerte, hogy néhány hónap alatt egy gazdaságot nem lehet teljesen átalakítani, a bizalmat viszont szerinte el lehet kezdeni visszaépíteni. „A mostani számok pedig azt mutatják, hogy ez a folyamat már elindult és jó irányba haladunk.”

Kapitány István szerint jó formában van a gazdaság

A bejegyzés mindössze egy nappal azután érkezett, hogy több kedvezőtlen augusztusi gazdasági adat is napvilágot látott. A KSH adatai között az ipari termelői árak gyorsulása, a turisztikai forgalom visszaesése és a külkereskedelmi mérleg hiánya is szerepelt, így a szeptemberi vállalati felmérés kedvezőbb képet fest a feldolgozóipari várakozásokról.

A szeptemberi BMI alapján ugyanis javult a feldolgozóipari vállalatok megítélése, több fontos részindex is erősödött, és a foglalkoztatási mutató is a bővülési tartományban maradt. Kapitány István ezt a vállalati bizalom visszaépülésének jeleként értékeli.

Kapitány István hallani sem akar a tényekről: hiába jött el a magyar gazdaság fekete napja, továbbra is nagyon optimista – „A bizalom nem tűnt el"

A gazdasági és energetikai miniszter mintha tudomást sem akarna venni arról, ami a magyar gazdaságban történik. Szerdán borzasztó adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal, ehhez képest Kapitány István a bizalom erősödéséről írt egy posztban a Facebookon. Szerinte négy hónap alatt már olyan változások indultak el, amelyek a fogyasztásban is megmutatkoznak.

 

Országszerte

Országszerte
1455 cikk

 

feldolgozóipar
Kapitány István
üzleti bizalom
magyar gazdaság
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu