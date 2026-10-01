Kapitány István belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba: a gazdasági miniszter szerint jó irányba haladunk – "A Tisza-kormány pontosan ezen dolgozik nap mint nap"

A feldolgozóipari vállalatok többsége kedvezőbb folyamatokról számolt be szeptemberben, mint egy hónappal korábban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a vállalati bizalom visszaépítése már megkezdődött.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a vállalati bizalom visszaépítése már megkezdődött / Fotó: Facebook/Kapitány István

Rég voltak ennyire bizakodóak a magyar vállalatok

– írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon, miután megjelent a szeptemberi beszerzésimenedzser-index. A szezonálisan kiigazított BMI 53,2 pont lett, szemben az augusztusi 51,3 ponttal, és a szeptemberi hosszú távú, 52,6 pontos átlagot is meghaladta.

A felmérésben száz feldolgozóipari vállalat beszerzési vezetőjét kérdezik arról, hogyan látják a következő hónapokat. „Ők azok, akik nap mint nap valódi üzleti döntéseket hoznak, beruházásokról, megrendelésekről és munkahelyekről döntenek" – írta a miniszter.

Kapitány István szerint a mostani adatok alapján „rég nem látott bizakodással” tekintenek előre a vállalatok. A tíz vizsgált mutatóból nyolc javult: több az új megrendelés, nő a termelés, bővül az export, és a foglalkoztatási mutató is emelkedett.

A részletes adatok szerint az új rendelések indexe 4,5 ponttal, a termelési mennyiség indexe 2,4 ponttal nőtt augusztushoz képest. Az exportindex 2,1 ponttal emelkedett, miközben a foglalkoztatottsági index 0,2 ponttal javult, és 50,6 ponton állt. Ez utóbbi már ismét a bővülést jelző 50 pontos határ felett volt.

Számomra ez utóbbi különösen fontos. Mert minden új munkahely mögött ott van egy család, egy biztosabb fizetés, kiszámíthatóbb megélhetés, és annak lehetősége, hogy valaki itthon tervezze a jövőjét

– fogalmazott Kapitány István.

A miniszter szerint ugyanakkor a bizalom nem magától épül fel. „Kiszámítható szabályokra, stabil gazdasági környezetre és arra van szükség, hogy a vállalkozások partnerként számíthassanak az államra” – írta.

Kapitány István szerint ha egy vállalat mer évekre előre tervezni, akkor beruház, fejleszt és munkahelyeket teremt. „A TISZA-kormány pontosan ezen dolgozik nap mint nap” – tette hozzá.

A miniszter elismerte, hogy néhány hónap alatt egy gazdaságot nem lehet teljesen átalakítani, a bizalmat viszont szerinte el lehet kezdeni visszaépíteni. „A mostani számok pedig azt mutatják, hogy ez a folyamat már elindult és jó irányba haladunk.”