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Kapitány István és Magyar Péter döntött: külföldi szakértőket hívnak be Magyarországra, hogy átalakítsák az energiarendszert – „Napenergia, szélenergia, energiatárolók”

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Grandiózus tervekről beszélt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a kormányfő társaságában tárgyalt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetőjével, Fatih Birollal. A politikus kijelentette, hogy a kormány a jövőben több területen is együttműködik majd a szervezettel és a magyar energiastratégiáról is beszélt.
VG
2026.10.22, 17:46
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Fatih Birol a nemzetközi energetika meghatározó alakja és már tíz éve vezeti az IEA-t. Így kezdte beszámolóját Kapitány István a csütörtöki találkozóról, amelyen Magyar Péter is jelen volt.

Kapitány István és Magyar Péter
Kapitány István és Magyar Péter / Fotó: Facebook/ Kapitány István / Sztaniszlav Horvath

Kiderült, hogy a magyar kormány képviselői megosztották a szervezet vezetőjével a magyar energetikai terveket, valamint azokról a diverzifikációs programokról is szó esett, amelyek részben európai uniós források segítségével valósulnak meg. 

Kapitány István Paksról is említést tett

A miniszter hangsúlyozta, hogy az IEA támogatja a szélenergia, napenergia és energiatárolók fejlesztését, továbbá emlékeztetett, hogy az elektromos hálózat korszerűsítésére másfél milliárd euró uniós forrás érkezik, a program pedig már el is indult. Fatih Birolt beavatta a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítással kapcsolatos munkálataiba, valamint beszámolt a rendkívüli aszály okozta nehézségekről és a fenékküszöb megépítéséről is.

Minden tekintetben támogatja az energiapolitikánkat, az energiastratégiánkat, és szorosabb együttműködést fogunk kialakítani, hiszen ennél a szervezetnél dolgoznak a világon a legjobb energiaszakértők

− fogalmazott Kapitány István, aki szerint a magyar energiastratégiát finomítani és fejleszteni kell.

A megbeszélés során az IEA vezetője és a kormány tagjai egyetértettek abban, hogy mindennél fontosabb az energiaellátás biztonsága, ezért  a stratégiai készleteket az ország üzemanyag- és gázellátásának biztosítására kell használni.

Nem derültek ki az együttműködés konkrétumai

Kapitány István nem árulta el, hogy a gyakorlatban milyen formában valósul meg majd az együttműködés, azonban beszámolt a magyar energiaellátás aktualitásairól. A miniszter adatai szerint a gáztárolók töltöttségi szintje az európai átlag fölött van, az ország ellátása pedig biztosított a téli szezonra. Hozzátette, hogy ez a kőolaj és üzemanyag esetében is így van, mivel hamarosan elérjük a 90 napos szintet, amit hosszú távon tartani kell.

Mindeközben az európai földgáz-rendszerirányítókat tömörítő szervezet (ENTSOG) előrejelzése szerint a vezetéken érkező orosz gázszállítások leállítása miatt hiány alakulhat ki a téli hónapokban. A tanulmány szerint,

ha a gáztárolók töltöttségi szintje 35 százalékra csökken a fogyasztási csúcsok idejére és leáll az import, akkor a kereslet 6 százalékkal haladhatja meg a kínálatot Európa nagy részében.

Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) tanulmánya pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a gáztárolókból november és március között kevesebb földgáz kerülhet az uniós piacra, mint az előző téli szezonban. Ennek következtében akár a kereslet 14 milliárd köbméteres csökkentésére is szükség lehet éves alapon. A szakértők szerint erre a gáztárolók alacsony töltöttsége és az orosz LNG kiesése miatt kerülhet sor. Ellenkező esetben mintegy 3 milliárd eurós többletköltséget jelenthet a kieső mennyiség importja. Habár Kapitány István szerint Magyarország felkészült a téli szezonra, a Gas Infrastructure Europe legutóbbi adatai szerint az uniós gáztárolók töltöttsége alig haladta meg a 73 százalékot, ami az évnek ebben az időszakában a legalacsonyabb szint a feljegyzések 2011-es kezdete óta.

Energiaválság

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