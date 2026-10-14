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Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a Kapitány István lemondásáról szóló állításokat – egyértelművé tette, hogy mi lesz most

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Kapitány István megszólalt a személyéről szóló pletykákról: „egyetlen dologról mondtam le”

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Gyorsan rövidre zárta a távozásáról szóló értesüléseket a gazdasági miniszter. Kapitány István nem mondott le, és nem is tervez lemondani.
2026.10.14, 11:11
Frissítve: 2026.10.14, 11:15
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A Gazdasági és Energatikai Minisztérium szerdán hivatalos közleményben cáfolta Kapitány István miniszter lehetséges távozásáról megjelent sajtóétresüléseket.

Kapitány István
Kpitán István cáfolta atávozásáról szóló értesüléseket / Fotó: AFP

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a HVG úgy értesült, hogy Tótth András energatikai államtitkár lemondásával egyidejűleg kedden felmerült a tárcavezető távozásának lehetősége is. A lap saját forrásai alapján arról írt, hogy a gazdasági és energatikai miniszter le akart mondani pozíciójáról.

Ezt a sajtóhírt cáfolta délelőtt 11 órakor kiadott közleményében a tárca, és ezzel egyidőben Kapitány István is a Facebook-bejegyzésében.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

 – hangsúlyozta a miniszter.

Kedden este meglepetésként érkezet a hír az energetikai államtitkár lemondásáról. Tótth személyes okokra hivatkozott, amit a miniszterlnök is tudomásul vett. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését. A távozás hátteréről ugyanakkor további részleteket nem közöltek.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt

  • az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként, 
  • majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 
  • Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte. 

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

 

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