Kapitány István megszólalt a személyéről szóló pletykákról: „egyetlen dologról mondtam le”

A Gazdasági és Energatikai Minisztérium szerdán hivatalos közleményben cáfolta Kapitány István miniszter lehetséges távozásáról megjelent sajtóétresüléseket.

Kpitán István cáfolta atávozásáról szóló értesüléseket / Fotó: AFP

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a HVG úgy értesült, hogy Tótth András energatikai államtitkár lemondásával egyidejűleg kedden felmerült a tárcavezető távozásának lehetősége is. A lap saját forrásai alapján arról írt, hogy a gazdasági és energatikai miniszter le akart mondani pozíciójáról.

Ezt a sajtóhírt cáfolta délelőtt 11 órakor kiadott közleményében a tárca, és ezzel egyidőben Kapitány István is a Facebook-bejegyzésében.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

– hangsúlyozta a miniszter.

Kedden este meglepetésként érkezet a hír az energetikai államtitkár lemondásáról. Tótth személyes okokra hivatkozott, amit a miniszterlnök is tudomásul vett. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését. A távozás hátteréről ugyanakkor további részleteket nem közöltek.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt

az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként,

majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.