Kapitány István robbantott, most ígérte meg, hogy 4000 milliárd forintot önt a gazdaságba

„Több mint 4000 milliárd forint. Összesen ennyi forrást mozgósítunk 2027-ben a magyar gazdaság számára” – írta szombati Facebook-bejegyzésében Kapitány István, ismertetve a jövő évi gazdaságfejlesztési terveket. A bejelentés szerint a kormány amellett uniós és nemzetközi pénzeket, pénzintézeti finanszírozást és magántőkét is bevonna a gazdaság élénkítésébe. A teljes keretből a vissza nem térítendő támog költségvetési források atások összege meghaladja a 600 milliárd forintot.

Kapitány István fejlesztési forrásokat jelentett be/Fotó: AFP

Közel 700 milliárd forint jut a vállalkozások fejlesztésére

„A nemzetközi és a nyáron hazahozott uniós forrásokból jövőre 900 milliárd forintnál is több jut el a gazdaságba” – közölte Kapitány István. Ebből közel 700 milliárd forint szolgálja a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését. A Ganz Ábrahám Program keretében a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés válhat elérhetővé a magyar vállalkozások számára. Kapitány külön kiemelte a Ganz Nullás Hitelt, amelynek segítségével a cégek már most kamatmentesen finanszírozhatják gépbeszerzéseiket és termelésük bővítését.

A kormány tervei szerint a különböző finanszírozási konstrukciók egymásra épülnének, így a vállalkozások a beruházásoktól és a technológiai fejlesztésektől egészen a külpiaci megjelenésig támogatáshoz juthatnának.

Az export és a turizmus is külön forrást kap

A magyar vállalkozások exporttevékenységének és külpiacra lépésének támogatására 25 milliárd forintot különítenének el. A cél, hogy minél több hazai vállalat saját termékkel és saját márkával jelenhessen meg a nemzetközi piacokon. A turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot szánnak. Kapitány István a bejegyzésében külön kitért az ágazat korábbi támogatási gyakorlatára is. „A turizmust 89 milliárd forinttal erősítjük, mert óriási benne a potenciál, és az elmúlt években talán itt voltak a legnagyobb igazságtalanságok a források elosztásában” – fogalmazott.

A bejelentésben szereplő 4000 milliárd forint ugyanakkor nem kizárólag közvetlen állami támogatás, az összeg

hiteleket,

tőkebefektetéseket

és bevonni tervezett magánforrásokat is tartalmaz.

A posztból nem derül ki, hogy az egyes programok pontosan milyen arányban járulnak hozzá a teljes kerethez. Kapitány István szerint a többéves gazdasági stagnálás után átlátható feltételekkel kívánnak új lendületet adni a magyar vállalkozásoknak, hogy a fejlesztések eredménye a munkavállalók fizetésében és a családok megélhetésében is érzékelhető legyen. „Mert nem az a lényeg, mennyi pénzt költünk el, hanem az, hogy jól költsük el” – zárta bejegyzését.