Kapitány István Orbán Anitával közösen ment Horvátországba, rögtön új földgázkitermelést jelentettek be: a Mol, a Janaf és az Adria-kőolajvezeték is napirenden van

Új energetikai együttműködésről állapodott meg Magyarország és Horvátország, miközben a két ország a földgáz- és kőolajellátásban is szorosabbra fűzné kapcsolatait. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a magyar-horvát energetikai együttműködés új fejezetének első sikertörténete lehet a Zaláta-Dravica közös földgázkutatási és -termelési projekt.

Magyarország és Horvátország új közös energetikai projektet indít, amely a két ország energiaügyi együttműködésének egyik fontos mérföldköve lehet / Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Energetikai ügyek kerültek a középpontba Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter zágrábi látogatásán.

A magyar delegáció Gordan Grlić Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszterrel, illetve Ante Šušnjar gazdasági miniszterrel tárgyalt.

Kapitány István közlése szerint a tárgyalások egyik legfontosabb eredménye, hogy a felek megegyeztek a Zaláta-Dravica közös földgázkutatási és -termelési projekt elindításáról. A miniszter úgy fogalmazott: „a magyar-horvát energetikai együttműködés új fejezetének az első sikertörténete lehet”.

Az energetikai együttműködés más területein is előrelépést sürget Magyarország. Kapitány szerint az energiaszektor kihívásai közös fellépést igényelnek, ezért fontos a magyar-horvát földgáz-összeköttetés kapacitásának bővítése. Emellett Magyarország a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolajellátási együttműködés fejlesztését is fontosnak tartja.

Ennek részeként Budapest támogatja, hogy folytatódjon a Mol és a Janaf közötti párbeszéd az Adria-kőolajvezetékről. A tárgyalásoknak külön jelentőséget ad, hogy az energiaellátás mellett a magyar vállalatok horvátországi jelenléte is komoly súlyt képvisel.

Kapitány István szerint Magyarország külföldre irányuló teljes beruházási állományán belül Horvátország a második legfontosabb piaca a magyar tőkének. Magyar cégek összesen 5,4 milliárd eurót fektettek be az országban, ezért a magyar kormány érdeke, hogy Horvátország „kiszámítható befektetési piac maradjon”.

Kapitány István: nem csak az energiában működünk együtt Horvátországgal

A miniszter szerint az energetikai kérdések mellett a kétoldalú kapcsolatok más területeiről, valamint aktuális európai uniós és nemzetközi ügyekről is egyeztettek.