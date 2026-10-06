Kapitány István Orbán Anitával közösen ment Horvátországba, rögtön új földgázkitermelést jelentettek be: a Mol, a Janaf és az Adria-kőolajvezeték is napirenden van
Új energetikai együttműködésről állapodott meg Magyarország és Horvátország, miközben a két ország a földgáz- és kőolajellátásban is szorosabbra fűzné kapcsolatait. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a magyar-horvát energetikai együttműködés új fejezetének első sikertörténete lehet a Zaláta-Dravica közös földgázkutatási és -termelési projekt.
Energetikai ügyek kerültek a középpontba Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter zágrábi látogatásán.
A magyar delegáció Gordan Grlić Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszterrel, illetve Ante Šušnjar gazdasági miniszterrel tárgyalt.
Kapitány István közlése szerint a tárgyalások egyik legfontosabb eredménye, hogy a felek megegyeztek a Zaláta-Dravica közös földgázkutatási és -termelési projekt elindításáról. A miniszter úgy fogalmazott: „a magyar-horvát energetikai együttműködés új fejezetének az első sikertörténete lehet”.
Az energetikai együttműködés más területein is előrelépést sürget Magyarország. Kapitány szerint az energiaszektor kihívásai közös fellépést igényelnek, ezért fontos a magyar-horvát földgáz-összeköttetés kapacitásának bővítése. Emellett Magyarország a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolajellátási együttműködés fejlesztését is fontosnak tartja.
Ennek részeként Budapest támogatja, hogy folytatódjon a Mol és a Janaf közötti párbeszéd az Adria-kőolajvezetékről. A tárgyalásoknak külön jelentőséget ad, hogy az energiaellátás mellett a magyar vállalatok horvátországi jelenléte is komoly súlyt képvisel.
Kapitány István szerint Magyarország külföldre irányuló teljes beruházási állományán belül Horvátország a második legfontosabb piaca a magyar tőkének. Magyar cégek összesen 5,4 milliárd eurót fektettek be az országban, ezért a magyar kormány érdeke, hogy Horvátország „kiszámítható befektetési piac maradjon”.
Kapitány István: nem csak az energiában működünk együtt Horvátországgal
A miniszter szerint az energetikai kérdések mellett a kétoldalú kapcsolatok más területeiről, valamint aktuális európai uniós és nemzetközi ügyekről is egyeztettek.
Kiemelték a magyar-horvát kapcsolatok erősítésének szükségességét, miközben Kapitány szerint az üzleti és az emberek közötti kapcsolatok a politikai viszonyokra is pozitív hatással lehetnek.
A következő uniós költségvetési időszak is szóba került.
Közös érdekünk, hogy az Európai Unió tagállamaként nyertesei legyünk a 2028-34 közötti új pénzügyi keretnek
– írta a miniszter.
A zágrábi egyeztetés így egyszerre szólt a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséről és az energiaellátás biztonságáról. A most bejelentett Zaláta-Dravica projekt pedig konkrét közös beruházásként adhat új lendületet a magyar-horvát energetikai együttműködésnek.
Nagyon határozott üzenetet kapott a Mol Horvátországból: már októbertől leválhatna Magyarország az orosz olajról – új szerződést akar a Janaf
Kész biztosítani Magyarország kőolajellátását a Janaf, ezért már októbertől új szerződésről tárgyalna Mollal – erről beszélt a horvát nyersolaj-szállító vállalat igazgatótanácsának elnöke egy interjúban a hétvégén. Stjepan Adanić hangsúlyozta, hogy a teljes kapacitásukat és infrastruktúrájukat a Mol rendelkezésére bocsátanák.