Nagyon jó napja van Kapitány Istvánnak: több mint 150 millió forinttal nőhetett a miniszter részvényvagyonának értéke a Shell gyorsjelentése után
Csütörtökön tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Shell, amely minden várakozást felülmúlt. Az európai olajipari óriás az idei harmadik negyedévben 10,81 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, meghaladva ezzel a 10,33 milliárd dolláros elemzői várakozást. A profit ezzel csaknem megduplázódott, ráadásul 2022 óta a mostani volt a legnagyobb negyedéves növekedése. A kiugró teljesítményben fontos szerepet játszottak a magasabb finomítói árrések, a cseppfolyósított földgáz kedvezőbb értékesítési árai és az energiapiaci ellátási zavarok. A vállalat ráadásul újabb 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, ami tovább erősítette a befektetői optimizmust.
Nagyon jó napja van Kapitány Istvánnak: több mint 150 millió forinttal nőhetett a miniszter részvényvagyonának értéke a Shell gyorsjelentése után
A jó hírekre a Shell részvényeinek árfolyama azonnal emelkedni kezdett. Október 29-én délelőtt 10 óra 15 perckor a Lang & Schwarz kereskedési rendszerében 49,06 eurón jegyezték a részvényeket, szemben az előző napi 47,39 eurós Xetra-záróárral. Ez 3,53 százalékos emelkedésnek felel meg.
Magyar szempontból is különös jelentősége van a Shell kiugró eredményének. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter évtizedeken keresztül dolgozott a Shellnél, karrierje csúcsán a vállalat globális alelnöki pozícióját töltötte be, ami nem kevés anyagi haszonnal járt a topmenedszer számára. A nemzetközi nagyvállalat vezetői javadalmazási rendszerében ugyanis a részvényalapú ösztönzők is jelentős szerepet játszanak.
Júniusban tette közzé Kapitány a vagyonnyilatkozatát, amiből kiderült, hogy a miniszter 8,74 millió euró értékű részvénnyel rendelkezett. Ezenfelül további 8,4 millió euró és 58,7 millió forint értékű értékpapír-megtakarítást is feltüntetett. Bár nem részletezte, hogy ebből mennyi volt a Shell-részvény, mindenesetre a júniusi részvényvagyon nagysága alapján kiszámolható, hogy mekkora árfolyamnyereséget realizált a miniszter az elmúlt hónapokban.
A Shell június végi részvényárfolyamával és az akkori hivatalos euróárfolyammal számolva Kapitány István feltételezett Shell-részvénycsomagjának értéke mintegy 3,09 milliárd forint volt, ami 255 ezer darab Shell részvényt takart. Az október 29-i délelőtti tőzsdei árfolyam alapján ugyanez az állomány már megközelítőleg 4,6 milliárd forintot érhetett,
vagyis értéke négy hónap alatt mintegy 1,51 milliárd forinttal emelkedhetett. Ebből csak a Shell harmadik negyedéves gyorsjelentését követő részvényárfolyam-emelkedés mintegy 156 millió forintot tehetett ki.
Fontos azonban hozzátenni, az árfolyamnyereség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektető tulajdonában lévő részvények piaci értéke emelkedik, vagyis a részvénycsomagja többet ér, mint korábban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tulajdonos számláján ténylegesen megjelent a nyereségnek megfelelő pénzösszeg. Amíg ugyanis nem adja el a részvényeket, addig csak úgynevezett nem realizált, vagyis papíron létező nyereségről beszélhetünk. Ha viszont a részvényeket a vételárnál magasabb áron értékesíti, az árkülönbözetből – a költségek levonása után – tényleges, realizált nyeresége keletkezhe
Az iráni háború után ugrott meg látványosan a Shell részvényárfolyama
Nem először kerül reflektorfénybe a gazdasági miniszter feltételezett Shell-részvényvagyona. Az Origo már márciusban arról írt, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli ellátási problémák és az iráni háború nyomán megugró részvényárfolyam következtében a feltételezett részvénycsomag értéke több százmillió forinttal emelkedhetett. Emiatt a Fidesz frakció júliusban felszólítította a minisztert, hogy váljon meg a részvényeitől . Ennek azonban azóta sem tett eleget, így közvetlen haszonélvezője az ingatag geopolitikai nemzetközi környezetnek, ami folyamatosan felfelé hajta az energiaárakat. A Brent kőolaj ára jelenleg is 110 dollár fölött tartózkodik, júniusban még 70 dollár volt.
Kellemetlen lehet Kapitánynak a gigantikus részvénycsomag
Az, hogy Kapitány tetemes részvénypakettel rendelkezik, önmagában nem jelent szabálytalanságot vagy összeférhetetlenséget. Gazdasági és energetikai miniszterként azonban olyan területért is felel, amely szorosan kapcsolódik korábbi munkaadója, a Shell üzleti tevékenységéhez.
Ugyanakkor kérdéses, hogy a miniszter miként tudja összeegyeztetni közfeladatait a nemzetközi energiaszektorban fennálló esetleges tulajdonosi érdekeltségeivel, és milyen biztosítékok garantálják, hogy magánbefektetései nem befolyásolják a kormányzati döntéseit.
Nem példa nélküli a nemzetközi politikában, hogy egy kormánytag olajipari részvényérdekeltsége összeférhetetlenségi vitát vált ki. Nagy-Britanniában 1997-ben a BP korábbi elnökéből lett kereskedelmi miniszter, Lord Simon került hasonló helyzetbe, miután kiderült, hogy több mint kétmillió font értékű BP-részvényt tartott meg egykori munkaadójában. Az ellenzék a lemondását követelte, a politikus végül azonban a részvénycsomag eladása mellett döntött.
Később, 2023-ban Theresa Villiers korábbi brit környezetvédelmi miniszterről derült ki, hogy hivatali ideje alatt több mint 70 ezer font értékű Shell-részvénnyel rendelkezett, amelyet nem jelentett be időben a parlamenti nyilvántartásban. Villiers ekkor már nem volt miniszter, így az ügy nem vezetett a lemondásához, de ismét ráirányította a figyelmet az energiapolitikai döntéshozók magánbefektetéseire. Mindkét eset jól mutatja, hogy az energetikai vállalatokban fennálló tulajdonosi érdekeltségek akkor is komoly politikai kérdéseket vethetnek fel, ha önmagukban nem bizonyítanak szabálytalanságot.