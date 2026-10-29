Csütörtökön tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Shell, amely minden várakozást felülmúlt. Az európai olajipari óriás az idei harmadik negyedévben 10,81 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, meghaladva ezzel a 10,33 milliárd dolláros elemzői várakozást. A profit ezzel csaknem megduplázódott, ráadásul 2022 óta a mostani volt a legnagyobb negyedéves növekedése. A kiugró teljesítményben fontos szerepet játszottak a magasabb finomítói árrések, a cseppfolyósított földgáz kedvezőbb értékesítési árai és az energiapiaci ellátási zavarok. A vállalat ráadásul újabb 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, ami tovább erősítette a befektetői optimizmust.

Nagyon jó napja van Kapitány Istvánnak: több mint 150 millió forinttal nőhetett a miniszter részvényvagyonának értéke a Shell gyorsjelentése után Fotó: AFP

Nagyon jó napja van Kapitány Istvánnak: több mint 150 millió forinttal nőhetett a miniszter részvényvagyonának értéke a Shell gyorsjelentése után

A jó hírekre a Shell részvényeinek árfolyama azonnal emelkedni kezdett. Október 29-én délelőtt 10 óra 15 perckor a Lang & Schwarz kereskedési rendszerében 49,06 eurón jegyezték a részvényeket, szemben az előző napi 47,39 eurós Xetra-záróárral. Ez 3,53 százalékos emelkedésnek felel meg.

Magyar szempontból is különös jelentősége van a Shell kiugró eredményének. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter évtizedeken keresztül dolgozott a Shellnél, karrierje csúcsán a vállalat globális alelnöki pozícióját töltötte be, ami nem kevés anyagi haszonnal járt a topmenedszer számára. A nemzetközi nagyvállalat vezetői javadalmazási rendszerében ugyanis a részvényalapú ösztönzők is jelentős szerepet játszanak.

Júniusban tette közzé Kapitány a vagyonnyilatkozatát, amiből kiderült, hogy a miniszter 8,74 millió euró értékű részvénnyel rendelkezett. Ezenfelül további 8,4 millió euró és 58,7 millió forint értékű értékpapír-megtakarítást is feltüntetett. Bár nem részletezte, hogy ebből mennyi volt a Shell-részvény, mindenesetre a júniusi részvényvagyon nagysága alapján kiszámolható, hogy mekkora árfolyamnyereséget realizált a miniszter az elmúlt hónapokban.

A Shell június végi részvényárfolyamával és az akkori hivatalos euróárfolyammal számolva Kapitány István feltételezett Shell-részvénycsomagjának értéke mintegy 3,09 milliárd forint volt, ami 255 ezer darab Shell részvényt takart. Az október 29-i délelőtti tőzsdei árfolyam alapján ugyanez az állomány már megközelítőleg 4,6 milliárd forintot érhetett,

vagyis értéke négy hónap alatt mintegy 1,51 milliárd forinttal emelkedhetett. Ebből csak a Shell harmadik negyedéves gyorsjelentését követő részvényárfolyam-emelkedés mintegy 156 millió forintot tehetett ki.

Fontos azonban hozzátenni, az árfolyamnyereség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektető tulajdonában lévő részvények piaci értéke emelkedik, vagyis a részvénycsomagja többet ér, mint korábban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tulajdonos számláján ténylegesen megjelent a nyereségnek megfelelő pénzösszeg. Amíg ugyanis nem adja el a részvényeket, addig csak úgynevezett nem realizált, vagyis papíron létező nyereségről beszélhetünk. Ha viszont a részvényeket a vételárnál magasabb áron értékesíti, az árkülönbözetből – a költségek levonása után – tényleges, realizált nyeresége keletkezhe