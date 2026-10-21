Kapitány István nagyon meglepett 15 ezer családot, még több energiatárolót akar, és azt mondja: lesz pénz

Jelentősen bővül a lakossági energiatároló program, így az eredetileg tervezettnél jóval több háztartás fejlesztheti napelemes rendszerét akkumulátorral. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint 57 ezer otthonban létesülhet energiatároló, a kivitelezői szerződések megkötésére pedig jövő februárig lesz lehetőség.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján összesen 57 ezer háztartás telepíthet akkumulátort vissza nem térítendő támogatással / Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István: 57 ezer család telepíthet energiatárolókat!

Bővítik az idei év elején meghirdetett lakossági energiatároló programot: az eredetileg kiválasztott 42 ezer pályázó helyett összesen 57 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A módosításnak köszönhetően további napelemes családok szerezhetnek be akkumulátort, amellyel a napközben megtermelt villamos energiát később, akár az esti órákban is felhasználhatják.

A program finanszírozását rendezni kellett, mivel a miniszter közlése szerint az előző kormány nem biztosította a szükséges forrásokat. Április elején már 42 ezer jelentkezőt értesítettek arról, hogy nyertek a pályázaton, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet azonban hiányzott. A mostani módosítással nemcsak a finanszírozást oldják meg, hanem a támogatott háztartások számát is mintegy harmadával növelik.

A kivitelezői szerződések megkötésének határidejét jövő februárra tolták ki. A 2027-ben felmerülő kiadásokat a költségvetésből fedezik, a támogatásokat pedig a kvótabevételek terhére fizetik ki.

A közlemény szerint így a korábban meghirdetett program teljesítése mellett több család számára is lehetőség nyílik az energiatárolásra.

A beruházások legalább 285 megawattnyi új tárolókapacitást hozhatnak létre. Ez azzal a feltételezéssel számol, hogy minden nyertes a vissza nem térítendő támogatásból beszerezhető legkisebb kapacitású eszközt választja. Az akkumulátorokkal a háztartások nagyobb arányban használhatják fel saját termelésű villamos energiájukat, így kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük azokban az időszakokban, amikor a napelemek nem termelnek.

Magyarországon már látványosan bővült az energiatárolási kapacitás. Míg 2025 végén mindössze 146 megawattnyi akkumulátoros tárolót tartottak számon, szeptemberre a teljesítmény meghaladta az 1000 megawattot. A közlemény nemzetközi összevetésben ugyanakkor további felzárkózási lehetőségekről ír.