Sokkal súlyosabb, mint gondoltuk: máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere – ez lehetett az igazi oka Tótth András államtitkár bukásának

Új információk jelentek a médiában szerdán késő délután arról, miért mondott le teljesen váratlanul Kapitány István legfontosabb minisztériumi embere az energetikai államtiktári posztról.

Máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere: ez lehetett az igazi oka Tótth András államtitkár bukásának / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt még kedden este, Tótth András távozását a semmiből jelentette be a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM). A rövid, a történtek súlyát abszolút nem tükröző közleményben mindösszesen az állt, hogy a döntés személyes okokra vezethető vissza. Baka András nem sokkal később szignózta is a vonatkozó rendeletet.

A turbulens helyezetet megelőzően nem sokkal, lényegében percekkel történt egy eset, ami abszolút szokatlan kormányzati szinten: Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, a volt RTL-riporter Tárkányi Zsolt nyilvánosan beleszállt Tótth Andrásba azért, mert energetikai államtitkárként részt kívánt venni egy akkumulátoripari konferencián.

A lemondásáról szóló hír ezt követően jelent meg. Az eset bizonyosan nem segítette a GEM-ben kritikus fontosáágú területet felügyeli államtitkár maradását a Tisza-kormányban, de most olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek alapján a háttérben sokkal súlyosabb konfliktus húzódhatott meg, ami végül a szakításhoz vezetett.

Máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere, Tótth András államtitkár

Nem sokkal ezelőtt a Telex közölt egy cikket, ami megpróbálta feltárni a lemondás igazi okait. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy

a változás rendkívül gyors volt, és azonnal elterjedt, hogy nem lehetett önkéntes. Tótth azonban mindenkinek azt hangsúlyozta, hogy igenis ő nyújtotta be a lemondását, ez nem kikényszerített lépés volt. Tótth András elfáradt és ebben szerepet játszott a sok konfliktus is. Az államtitkár azt mondta a környezetének, hogy a megbízatása nem lesz hosszú életű, mert az ő pozíciója a legkonfliktusosabb a kormányban, a tervei nagyon sok ember érdekeit fogják sérteni. Nem a GEM-ben volt vitája, hanem azokkal, akik a Tisza legfőbb politikai irányvonalát meghatározzák, és személyi döntéseket is hoznak: elsősorban Magyar Péterrel, Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel. A legfelsőbb szintről nyúltak bele az ügyeibe, még azt se engedték meg minden esetben, hogy kiválassza a saját kollégáit. Ráadásul közeledett a Tisza-kormány első igazi nagy próbatétele, a 2027-es költségvetés.

Itt érkezett el a történet a legsúlyosabb problémához. Tótth az egész hazai energiarendszert szerette volna átalakítani, aminek erős eleme lett volna

a rezsicsökkentés rendszerének megváltoztatása.

Mindezt nem úgy csomagolták volna, hogy csak elvesznek valamit a lakosságtól, hanem úgy, hogy szociálisan érzékenyen átalakítják. A Tisza energiapolitikai szakosztálya ki is dolgozta a Mentor programot, ami a Méltányos Energiatámogatás Országos Rendszere. A szakpolitikusok azonban csalódottan konstatálták, hogy ez egyelőre a fiókban marad – írta a lap.