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Sokkal súlyosabb, mint gondoltuk: máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere – ez lehetett az igazi oka Tótth András államtitkár bukásának

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erről eddig senki nem beszélt. Kapitány István jobbkeze kidolgozhatta a Tisza-kormányban a Méltányos Energiatámogatás Országos Rendszerét, aminek egyetlen célja volt. Tótth András tervétől Magyar Péterék megijedhettek.
Hecker Flórián
2026.10.14, 18:18
Frissítve: 2026.10.14, 18:58
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Új információk jelentek a médiában szerdán késő délután arról, miért mondott le teljesen váratlanul Kapitány István legfontosabb minisztériumi embere az energetikai államtiktári posztról.

Kapitány István, Tótth András
Máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere: ez lehetett az igazi oka Tótth András államtitkár bukásának / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt még kedden este, Tótth András távozását a semmiből jelentette be a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM). A rövid, a történtek súlyát abszolút nem tükröző közleményben mindösszesen az állt, hogy a döntés személyes okokra vezethető vissza. Baka András nem sokkal később szignózta is a vonatkozó rendeletet.

A turbulens helyezetet megelőzően nem sokkal, lényegében percekkel történt egy eset, ami abszolút szokatlan kormányzati szinten: Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, a volt RTL-riporter Tárkányi Zsolt nyilvánosan beleszállt Tótth Andrásba azért, mert energetikai államtitkárként részt kívánt venni egy akkumulátoripari konferencián.

A lemondásáról szóló hír ezt követően jelent meg. Az eset bizonyosan nem segítette a GEM-ben kritikus fontosáágú területet felügyeli államtitkár maradását a Tisza-kormányban, de most olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek alapján a háttérben sokkal súlyosabb konfliktus húzódhatott meg, ami végül a szakításhoz vezetett.

Máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere, Tótth András államtitkár

Nem sokkal ezelőtt a Telex közölt egy cikket, ami megpróbálta feltárni a lemondás igazi okait. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy

  1. a változás rendkívül gyors volt, és azonnal elterjedt, hogy nem lehetett önkéntes. Tótth azonban mindenkinek azt hangsúlyozta, hogy igenis ő nyújtotta be a lemondását, ez nem kikényszerített lépés volt.
  2. Tótth András elfáradt és ebben szerepet játszott a sok konfliktus is.
  3. Az államtitkár azt mondta a környezetének, hogy a megbízatása nem lesz hosszú életű, mert az ő pozíciója a legkonfliktusosabb a kormányban, a tervei nagyon sok ember érdekeit fogják sérteni.
  4. Nem a GEM-ben volt vitája, hanem azokkal, akik a Tisza legfőbb politikai irányvonalát meghatározzák, és személyi döntéseket is hoznak: elsősorban Magyar Péterrel, Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel.
  5. A legfelsőbb szintről nyúltak bele az ügyeibe, még azt se engedték meg minden esetben, hogy kiválassza a saját kollégáit.
  6. Ráadásul közeledett a Tisza-kormány első igazi nagy próbatétele, a 2027-es költségvetés.

Itt érkezett el a történet a legsúlyosabb problémához. Tótth az egész hazai energiarendszert szerette volna átalakítani, aminek erős eleme lett volna

a rezsicsökkentés rendszerének megváltoztatása.

Mindezt nem úgy csomagolták volna, hogy csak elvesznek valamit a lakosságtól, hanem úgy, hogy szociálisan érzékenyen átalakítják. A Tisza energiapolitikai szakosztálya ki is dolgozta a Mentor programot, ami a Méltányos Energiatámogatás Országos Rendszere. A szakpolitikusok azonban csalódottan konstatálták, hogy ez egyelőre a fiókban marad – írta a lap.

Kiemelte, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos konfliktus voltaképpen Kapitány István és Magyar Péter között éleződött, egyes források szerint volt pillanat, amikor – ahogyan arról a HVG is írt – még Kapitány távozása is reálisnak tűnt.

A rezsicsökkentés körüli konfliktus végül a miniszteri szintről eggyel lejjebb került, és ott talált felelőst. Egyes hírek szerint Tótth volt az, aki úgy érezte, hogy amennyiben az alapvető energiaügyi koncepció nem megy át, mert a politikai hangulatfigyelők szerint az vállalhatatlan lett volna, akkor ahhoz ő már nem adja a nevét.

Ha valódi szakmai munkát már nem tud végezni – részben a sok beleszólás, részben az alapvető koncepcionális különbség miatt –, és ha nem indul el a rezsicsökkentés szociális alapúvá tétele, akkor nincs maradása.

Most már biztos: a Tisza-kormány hozzá akar nyúlni a rezsicsökkentéshez

Ami a fenti információk alapján biztosnak látszik, az az, hogy a Tisza-kormány igenis dolgozik vagy legalábbis dolgozott a rezsicsökkentés átalakításán. Tótth vesztét az okozhatta ezek szerint, hogy túl gyorsan haladt volna vele. És bár ebben bírhatta Kapitány István támogatását, Magyar Péterék féltek a politikai következményektől és inkább lassították volna a folyamatot.

A nagy kérdés, hogy ezek után, mi történik a rezsicsökkentéssel: lekerül a napirendről a megváltoztatása vagy csak finoman kezdik el a folyamatot. Ebben eligazodni segíthet majd a 2027-es költségvetés bemutatása, illetve Tótth András utódjának kinevezése.

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Tisza-kormány
államtitkár
lemondás
Kapitány István
rezsicsökkentés
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