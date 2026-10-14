Sokkal súlyosabb, mint gondoltuk: máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere – ez lehetett az igazi oka Tótth András államtitkár bukásának
Új információk jelentek a médiában szerdán késő délután arról, miért mondott le teljesen váratlanul Kapitány István legfontosabb minisztériumi embere az energetikai államtiktári posztról.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt még kedden este, Tótth András távozását a semmiből jelentette be a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM). A rövid, a történtek súlyát abszolút nem tükröző közleményben mindösszesen az állt, hogy a döntés személyes okokra vezethető vissza. Baka András nem sokkal később szignózta is a vonatkozó rendeletet.
A turbulens helyezetet megelőzően nem sokkal, lényegében percekkel történt egy eset, ami abszolút szokatlan kormányzati szinten: Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, a volt RTL-riporter Tárkányi Zsolt nyilvánosan beleszállt Tótth Andrásba azért, mert energetikai államtitkárként részt kívánt venni egy akkumulátoripari konferencián.
A lemondásáról szóló hír ezt követően jelent meg. Az eset bizonyosan nem segítette a GEM-ben kritikus fontosáágú területet felügyeli államtitkár maradását a Tisza-kormányban, de most olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek alapján a háttérben sokkal súlyosabb konfliktus húzódhatott meg, ami végül a szakításhoz vezetett.
Máris kiderült, miért mondott le Kapitány István legfontosabb embere, Tótth András államtitkár
Nem sokkal ezelőtt a Telex közölt egy cikket, ami megpróbálta feltárni a lemondás igazi okait. Ebben egyebek mellett az olvasható, hogy
- a változás rendkívül gyors volt, és azonnal elterjedt, hogy nem lehetett önkéntes. Tótth azonban mindenkinek azt hangsúlyozta, hogy igenis ő nyújtotta be a lemondását, ez nem kikényszerített lépés volt.
- Tótth András elfáradt és ebben szerepet játszott a sok konfliktus is.
- Az államtitkár azt mondta a környezetének, hogy a megbízatása nem lesz hosszú életű, mert az ő pozíciója a legkonfliktusosabb a kormányban, a tervei nagyon sok ember érdekeit fogják sérteni.
- Nem a GEM-ben volt vitája, hanem azokkal, akik a Tisza legfőbb politikai irányvonalát meghatározzák, és személyi döntéseket is hoznak: elsősorban Magyar Péterrel, Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel.
- A legfelsőbb szintről nyúltak bele az ügyeibe, még azt se engedték meg minden esetben, hogy kiválassza a saját kollégáit.
- Ráadásul közeledett a Tisza-kormány első igazi nagy próbatétele, a 2027-es költségvetés.
Itt érkezett el a történet a legsúlyosabb problémához. Tótth az egész hazai energiarendszert szerette volna átalakítani, aminek erős eleme lett volna
a rezsicsökkentés rendszerének megváltoztatása.
Mindezt nem úgy csomagolták volna, hogy csak elvesznek valamit a lakosságtól, hanem úgy, hogy szociálisan érzékenyen átalakítják. A Tisza energiapolitikai szakosztálya ki is dolgozta a Mentor programot, ami a Méltányos Energiatámogatás Országos Rendszere. A szakpolitikusok azonban csalódottan konstatálták, hogy ez egyelőre a fiókban marad – írta a lap.
Kiemelte, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos konfliktus voltaképpen Kapitány István és Magyar Péter között éleződött, egyes források szerint volt pillanat, amikor – ahogyan arról a HVG is írt – még Kapitány távozása is reálisnak tűnt.
A rezsicsökkentés körüli konfliktus végül a miniszteri szintről eggyel lejjebb került, és ott talált felelőst. Egyes hírek szerint Tótth volt az, aki úgy érezte, hogy amennyiben az alapvető energiaügyi koncepció nem megy át, mert a politikai hangulatfigyelők szerint az vállalhatatlan lett volna, akkor ahhoz ő már nem adja a nevét.
Ha valódi szakmai munkát már nem tud végezni – részben a sok beleszólás, részben az alapvető koncepcionális különbség miatt –, és ha nem indul el a rezsicsökkentés szociális alapúvá tétele, akkor nincs maradása.
Most már biztos: a Tisza-kormány hozzá akar nyúlni a rezsicsökkentéshez
Ami a fenti információk alapján biztosnak látszik, az az, hogy a Tisza-kormány igenis dolgozik vagy legalábbis dolgozott a rezsicsökkentés átalakításán. Tótth vesztét az okozhatta ezek szerint, hogy túl gyorsan haladt volna vele. És bár ebben bírhatta Kapitány István támogatását, Magyar Péterék féltek a politikai következményektől és inkább lassították volna a folyamatot.
A nagy kérdés, hogy ezek után, mi történik a rezsicsökkentéssel: lekerül a napirendről a megváltoztatása vagy csak finoman kezdik el a folyamatot. Ebben eligazodni segíthet majd a 2027-es költségvetés bemutatása, illetve Tótth András utódjának kinevezése.