Váratlan helyről szembesítették Kapitány Istvánt a valósággal: pár éve még kitüntette, most nyílt levélben írta le neki, mekkora hibára készül a Tisza-kormány – "Érthető a pánik és elkeseredettség"

Birmacher Barnabás, a Bitrise társalapítója nyílt levélben figyelmeztette Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert a tervezett vagyonadó veszélyeire. A startupalapító szerint a vagyonadó olyan cégrészesedések után is fizetési kötelezettséget teremthet, amelyek papíron jelentős értéket képviselnek, de nem jelentenek elkölthető pénzt a tulajdonosuknak.

Kapitány Istvánt nyílt levélben figyelmeztették, hogy a magyar startupok már most is hátrányból indulnak európai versenytársaikhoz képest, a tervezett vagyonadó pedig tovább ronthatja a helyzetüket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar startupok versenyképességét és a befektetők bizalmát is veszélyeztetheti a tervezett vagyonadó Birmacher Barnabás, a Bitrise társalapítója szerint. A vállalkozó nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, arra figyelmeztetve, hogy

a cégtulajdonosoknak olyan vagyon után is adózniuk kellhet, amelyből nem tudnak pénzt kivenni.

Birmacher Barnabás 2014-ben indította el társaival a Bitrise-t, amely közel 200 fős vállalattá nőtte ki magát. A cég alkalmazottainak 62 százaléka ma is Magyarországon dolgozik, miközben a vállalat több mint 13 országban van jelen. A startup első magyar vállalkozásként jutott be az amerikai Y Combinator inkubátorprogramba, ahol a világ egyik legismertebb technológiai befektetési közegében építhette tovább üzletét.

A Bitrise eddig 100 millió dollár befektetői tőkét vont be. Ez azonban nem az alapítók magánvagyonát gyarapítja, hanem a vállalat növekedését finanszírozza: a pénzt munkaerőre, termékfejlesztésre, marketingre és értékesítésre fordítják. Birmacher szerint a befektetők jelentős növekedést várnak el a pénzükért, miközben az alapítók jellemzően visszafogott fizetésből dolgoznak, és a részesedésükből sokszor évekig nem jutnak tényleges bevételhez.

A probléma akkor jelentkezik, ha a cég értéke jelentősen emelkedik, de az alapító nem tudja pénzzé tenni a tulajdonrészét. Birmacher példaként a 2021-es, 60 millió dolláros befektetési kört hozta fel. Ha akkor már létezett volna a vagyonadó, a tulajdonosoknak úgy kellett volna adót fizetniük a részesedésük után, hogy a befektetési összeg nem a saját bankszámlájukra került, hanem a vállalkozás működését és fejlődését szolgálta.