Váratlan helyről szembesítették Kapitány Istvánt a valósággal: pár éve még kitüntette, most nyílt levélben írta le neki, mekkora hibára készül a Tisza-kormány – "Érthető a pánik és elkeseredettség"
Birmacher Barnabás, a Bitrise társalapítója nyílt levélben figyelmeztette Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert a tervezett vagyonadó veszélyeire. A startupalapító szerint a vagyonadó olyan cégrészesedések után is fizetési kötelezettséget teremthet, amelyek papíron jelentős értéket képviselnek, de nem jelentenek elkölthető pénzt a tulajdonosuknak.
A magyar startupok versenyképességét és a befektetők bizalmát is veszélyeztetheti a tervezett vagyonadó Birmacher Barnabás, a Bitrise társalapítója szerint. A vállalkozó nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, arra figyelmeztetve, hogy
a cégtulajdonosoknak olyan vagyon után is adózniuk kellhet, amelyből nem tudnak pénzt kivenni.
Birmacher Barnabás 2014-ben indította el társaival a Bitrise-t, amely közel 200 fős vállalattá nőtte ki magát. A cég alkalmazottainak 62 százaléka ma is Magyarországon dolgozik, miközben a vállalat több mint 13 országban van jelen. A startup első magyar vállalkozásként jutott be az amerikai Y Combinator inkubátorprogramba, ahol a világ egyik legismertebb technológiai befektetési közegében építhette tovább üzletét.
A Bitrise eddig 100 millió dollár befektetői tőkét vont be. Ez azonban nem az alapítók magánvagyonát gyarapítja, hanem a vállalat növekedését finanszírozza: a pénzt munkaerőre, termékfejlesztésre, marketingre és értékesítésre fordítják. Birmacher szerint a befektetők jelentős növekedést várnak el a pénzükért, miközben az alapítók jellemzően visszafogott fizetésből dolgoznak, és a részesedésükből sokszor évekig nem jutnak tényleges bevételhez.
A probléma akkor jelentkezik, ha a cég értéke jelentősen emelkedik, de az alapító nem tudja pénzzé tenni a tulajdonrészét. Birmacher példaként a 2021-es, 60 millió dolláros befektetési kört hozta fel. Ha akkor már létezett volna a vagyonadó, a tulajdonosoknak úgy kellett volna adót fizetniük a részesedésük után, hogy a befektetési összeg nem a saját bankszámlájukra került, hanem a vállalkozás működését és fejlődését szolgálta.
A vállalkozó szerint ez a befektetési kedvet is visszafoghatja.
Miért jönne ide így befektető, és rakna magyar startupba pénzt, ha pontosan tudja, hogy a befektetett pénze átvándorol az államkincstárba, hiszen az alapítók innentől – papíron – milliárdosok?
– tette fel a kérdést.
Birmacher arra is felhívta a figyelmet, hogy más országok már szembesültek hasonló problémákkal. Franciaország 2018-ban kivette a cégrészesedéseket a vagyonadó hatálya alól, Norvégiában pedig a vagyonadó emelése után több vagyonos vállalkozó is elhagyta az országot. A Bitrise társalapítója Fredrik Haga, a Dune Analytics társalapítójának szavait idézte: „olyan pénz után adózom, ami nincs”.
A Bitrise alapítója nem a vagyonadó teljes elutasítását szorgalmazza. Azt javasolja, hogy a nem tőzsdén jegyzett, külső befektetővel rendelkező vállalatok részesedése után csak akkor kelljen adózni, amikor a tulajdonos ténylegesen pénzhez jut, például a cég eladásakor.
Ha kimegyünk a piacra és behúzunk egy új befektetést, akkor viszont adóalanyok leszünk, addig amíg megint el nem költjük
– írta Birmacher, aki szerint a szabályozás jelenlegi formája azt is megnehezítheti, hogy a magyar alapítók újabb befektetési köröket vonjanak be. A vállalkozó jelezte: kész együttműködni a kormánnyal a probléma megoldásában.
Vagyonadó: komoly hibát látnak a tervezetben, mely legyalulná a kisvállalkozókat - „bevezetése jelenlegi formájában nem támogatható”
Nem magát a vagyonadó gondolatát utasítják el a hazai cégek, hanem a tervezet jelenlegi formáját tartják problémásnak. Az új szabályozás ugyanis olyan magyar vállalkozásokat is hátrányosan érinthet, amelyek évtizedek alatt építették fel működésüket, és nyereségüket itthon forgatják vissza. A szakmai szervezetek ezért változtatásokat sürgetnek, miközben a társadalmi egyeztetés határideje is lejár.