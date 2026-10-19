Karácsony Gergely örömtüzet gyújtott Magyar Péter bejelentése után: a főpolgármesternek is tetszik a 2027-es költségvetés − „Ez egy nagyon jó tervezet”

A Tisza-kormány elkészítette, Magyar Péter pedig hétfőn ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét, amivel kapcsolatban Karácsony Gergely elégedettségét fejezte ki.

Karácsony Gergely / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A főpolgármester szerint Budapest hét év után végre fellélegezhet, az önkormányzatokra pedig egy az eddigieknél könnyebb időszak várhat.

Karácsony Gergely elégedett a költségvetés tervezetével

A politikus üdvözölte, hogy míg az előző kormány az inflációnál alacsonyabb mértékben emelte az önkormányzatoknak szánt normatív támogatásokat az elmúlt években, most ez a bejelentett 64 milliárdos emeléssel változik. Pozitívnak nevezete továbbá, hogy szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken 2027-ben. Ezenkívül a jövő évi büdzsé tervezetében szerepel a vidéki nagyvárosok követelése, így a települések visszakapják a helyi közösségi közlekedési támogatást.

Ez egy nagyon jó költségvetési tervezett

− mondta Karácsony Gergely, aki szerint az önkormányzatok és a kormány partnerségben tudnak majd együtt dolgozni a jövőben, azonban hangsúlyozta, hogy ezzel nem oldódott meg a hazai települések összes problémája.

Karácsony Gergely megegyezett kormánnyal

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely korábban közösen számolt be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros. Erre az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése után került sor, amelynek során megállapodás született arról, hogy a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, az önkormányzat pedig eláll az előző kormány ellen indított perektől.

Az egyezség részét képezte a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is, továbbá a főváros vállalta, hogy 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. Nagy port kavart azonban a parkolási rendszer egységesítésének és központosításának ötlete, ami ellen a kerületi polgármesterek erősen tiltakoztak.

Annyira kell ez a tízmilliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket?

− mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Karácsony Gergelynek