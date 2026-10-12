Karácsony Gergely bejelentette: hosszú időre lezárnak egy budapesti hidat az autósok előtt – régóta várt felújítás kezdődhet el végre
„Ma végre elkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely egészen 2027 év végéig több ütemben zajlik majd” – írta Karácsony Gergely a Facebookon.
A főpolgármester azt írta, hogy az első szakaszban, 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel. Ezalatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva.
A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek, ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva közlekedhetnek.
2027-ben a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat
– írta.
Hozzátette, hogy 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózióvédelmét végzik el a szakemberek.
„A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok: ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem. Ugyanis a kormánnyal kötött megállapodásnak és az EU-s pénzek hazahozatalának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten!” – fogalmazott Karácsony Gergely.
A beruházás komoly versenyben dőlt el . A Strabag nettó 1 milliárd 276 millió 101 ezer 109 forintos ajánlattal nyert, míg a második helyezett Duna Aszfalt nettó 1 milliárd 371 millió 987 ezer 802 forintért vállalta volna a munkát. A két ajánlat között közel 96 millió forint volt a különbség a Strabag javára. Mindkét ajánlat érvényes volt, és mindkettő belefért a beruházásra rendelkezésre álló keretbe.
A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték. A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.
A Strabag végül a maximális 1000 ponttal került az első helyre, a Duna Aszfalt 951 ponttal lett második.
Szinte teljesen kicserélik a híd pályáját
Az 1957-ben épült K-hidat eredetileg ideiglenesnek szánták, és hadihídelemekből állították össze. A hetvenes évek első felében kétoldali járdát építettek hozzá, és alkalmassá tették a közúti közlekedésre, miközben a korábbi vasúti pálya egyes elemei is a szerkezetben maradtak.
A híd különlegessége a ferde tengelyű elhelyezkedése a Dunán, valamint a jellegzetes, „K” betűket formázó rácsos acélszerkezete, amely egyedülálló látványt nyújt Budapesten.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már korábban jelezte, hogy felújításra szorul a K-híd. A BKK szerint az üzemeltető Budapest Közút a Sziget ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi a híd állapotát, az egy időben rajta tartózkodók létszámára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.
A hídon annak megépítése óta nem volt nagyobb beavatkozás, így a műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt,
de alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására.
A meglévő útpályát új acélszerkezet váltja fel, miközben a pálya alatti elemeket is kijavítják. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet kap új korrózióvédelmet, és szükség esetén a jellegzetes K alakú rácsozatot, valamint a korlátokat is javítják. A járdák átépítése a közbeszerzésben opcionális munkaként szerepel, erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.
A felújítás egyik leglátványosabb eredménye, hogy a jelenleg mindössze 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méteresre bővül.
A járdák szélessége nem változik. Megújulnak a hídhoz csatlakozó utak és járdák, a déli oldalon akadálymentes rámpákat építenek, kijavítják a hídfők és a környező rézsűk hibáit, valamint a hídon futó közművekhez is hozzányúlnak.
A Sziget Fesztivál idején előfordult, hogy a híd az egyszerre áthaladó tömeg ütemes lépéseitől érezhetően kilengett. Ez több látogatót megijesztett. A szakértők szerint azonban az acél rácsos hidak bizonyos mértékű kilengése a szerkezet rugalmasságából adódó természetes jelenség, és önmagában nem jelenti azt, hogy a híd összeomolhat.