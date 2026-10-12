„Ma végre elkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely egészen 2027 év végéig több ütemben zajlik majd” – írta Karácsony Gergely a Facebookon.

Karácsony Gergely bejelentette: hosszú időre lezárnak egy budapesti hidat az autósok előtt – régóta várt felújítás kezdődhet el végre / Fotó: Karácsony Gergely /Facebook

A főpolgármester azt írta, hogy az első szakaszban, 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel. Ezalatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva.

A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek, ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva közlekedhetnek.

2027-ben a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat

– írta.

Hozzátette, hogy 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózióvédelmét végzik el a szakemberek.

„A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok: ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem. Ugyanis a kormánnyal kötött megállapodásnak és az EU-s pénzek hazahozatalának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten!” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A beruházás komoly versenyben dőlt el . A Strabag nettó 1 milliárd 276 millió 101 ezer 109 forintos ajánlattal nyert, míg a második helyezett Duna Aszfalt nettó 1 milliárd 371 millió 987 ezer 802 forintért vállalta volna a munkát. A két ajánlat között közel 96 millió forint volt a különbség a Strabag javára. Mindkét ajánlat érvényes volt, és mindkettő belefért a beruházásra rendelkezésre álló keretbe.

A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték. A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.

A Strabag végül a maximális 1000 ponttal került az első helyre, a Duna Aszfalt 951 ponttal lett második.