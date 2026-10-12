Deviza
EUR/HUF365,1 0% USD/HUF326,37 +0,16% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,19 -0,07% RON/HUF68,43 +0,05% CZK/HUF14,97 +0,01% EUR/HUF365,1 0% USD/HUF326,37 +0,16% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,19 -0,07% RON/HUF68,43 +0,05% CZK/HUF14,97 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 592,44 +0,65% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 940 -2,33% OTP41 530 +2,96% RICHTER12 350 0% OPUS252,5 +0,2% ANY6 150 -1,46% AUTOWALLIS120,5 -1,66% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 984,55 -0,9% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 138,66 +0,43% BUX142 592,44 +0,65% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 940 -2,33% OTP41 530 +2,96% RICHTER12 350 0% OPUS252,5 +0,2% ANY6 150 -1,46% AUTOWALLIS120,5 -1,66% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 984,55 -0,9% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 138,66 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Karácsony Gergely bejelentette: hosszú időre lezárnak egy budapesti hidat az autósok előtt – régóta várt felújítás kezdődhet el végre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkezdődik egy budapesti híd felújítása, ezért az autósok 2027 júniusáig nem hajthatnak át rajta. Karácsony Gergely közlése szerint a munkálatok több ütemben, 2027 végéig tartanak, és a gyalogosok, valamint a kerékpárosok közlekedését is érintik.
VG
2026.10.12, 09:46
Szóljon hozzá!

„Ma végre elkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely egészen 2027 év végéig több ütemben zajlik majd” – írta Karácsony Gergely a Facebookon.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely bejelentette: hosszú időre lezárnak egy budapesti hidat az autósok előtt – régóta várt felújítás kezdődhet el végre / Fotó: Karácsony Gergely /Facebook

A főpolgármester azt írta, hogy az első szakaszban, 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel. Ezalatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva. 

A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek, ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva közlekedhetnek.

2027-ben a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat 

– írta. 

Hozzátette, hogy 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózióvédelmét végzik el a szakemberek. 

„A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok: ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem. Ugyanis a kormánnyal kötött megállapodásnak és az EU-s pénzek hazahozatalának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten!” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A beruházás komoly versenyben dőlt el . A Strabag nettó 1 milliárd 276 millió 101 ezer 109 forintos ajánlattal nyert, míg a második helyezett Duna Aszfalt nettó 1 milliárd 371 millió 987 ezer 802 forintért vállalta volna a munkát. A két ajánlat között közel 96 millió forint volt a különbség a Strabag javára. Mindkét ajánlat érvényes volt, és mindkettő belefért a beruházásra rendelkezésre álló keretbe. 

A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték. A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.

A Strabag végül a maximális 1000 ponttal került az első helyre, a Duna Aszfalt 951 ponttal lett második.

Szinte teljesen kicserélik a híd pályáját

Az 1957-ben épült K-hidat eredetileg ideiglenesnek szánták, és hadihídelemekből állították össze. A hetvenes évek első felében kétoldali járdát építettek hozzá, és alkalmassá tették a közúti közlekedésre, miközben a korábbi vasúti pálya egyes elemei is a szerkezetben maradtak.

A híd különlegessége a ferde tengelyű elhelyezkedése a Dunán, valamint a jellegzetes, „K” betűket formázó rácsos acélszerkezete, amely egyedülálló látványt nyújt Budapesten.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már korábban jelezte, hogy felújításra szorul a K-híd. A BKK szerint az üzemeltető Budapest Közút a Sziget ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi a híd állapotát, az egy időben rajta tartózkodók létszámára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.

A hídon annak megépítése óta nem volt nagyobb beavatkozás, így a műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt, 

de alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására. 

A meglévő útpályát új acélszerkezet váltja fel, miközben a pálya alatti elemeket is kijavítják. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet kap új korrózióvédelmet, és szükség esetén a jellegzetes K alakú rácsozatot, valamint a korlátokat is javítják. A járdák átépítése a közbeszerzésben opcionális munkaként szerepel, erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.

A felújítás egyik leglátványosabb eredménye, hogy a jelenleg mindössze 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méteresre bővül. 

A járdák szélessége nem változik. Megújulnak a hídhoz csatlakozó utak és járdák, a déli oldalon akadálymentes rámpákat építenek, kijavítják a hídfők és a környező rézsűk hibáit, valamint a hídon futó közművekhez is hozzányúlnak.

A Sziget Fesztivál idején előfordult, hogy a híd az egyszerre áthaladó tömeg ütemes lépéseitől érezhetően kilengett. Ez több látogatót megijesztett. A szakértők szerint azonban az acél rácsos hidak bizonyos mértékű kilengése a szerkezet rugalmasságából adódó természetes jelenség, és önmagában nem jelenti azt, hogy a híd összeomolhat. 

Szóljon hozzá!
felújítás
Karácsony Gergely
híd
K-híd
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu