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Nem várt helyről támadták be Karácsony Gergelyt: Pintér Bence arra kéri a 2027-es költségvetés kapcsán, hogy az ő nevében ne beszéljen − „Ön kivételezett helyzetben lévő főpolgármester”

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Nagy visszhangja lett a főpolgármester megnyilvánulásának. Karácsony Gergely a 2027-es költségvetés tervezetének bemutatása kapcsán fogalmazott meg pozitív gondolatokat a magyar önkormányzatok nevében, ám Győr polgármestere ezért éles kritikával illette. Pintér Bence szerint egyelőre nem ismert minden konkrétum, ezért nem volna szabad általánosságban nyilatkozni.
VG
2026.10.19, 21:46
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Pintér Bence egy Facebook-bejegyzésben „kivételezett helyzetben lévő” főpolgármesternek nevezte Karácsony Gergelyt, és arra kérte a politikust, hogy megszólalásaiban ne általánosságban, az összes önkormányzat nevében nyilatkozzon.

Pintér Bence kritikával illette Karácsony Gergelyt
Pintér Bence kritikával illette Karácsony Gergelyt / Fotó: Facebook / Pintér Bence

Ezt annak kapcsán írta, hogy Budapest főpolgármestere korábban elégedettségét fejezte ki a 2027-es költségvetés tervezetét illetően.

Karácsony Gergely többek nevében beszélhetett

A főpolgármester szerint Budapest hét év után végre fellélegezhet, valamint arról is beszélt, hogy az önkormányzatokra az eddigieknél könnyebb időszak várhat. A politikus üdvözölte, hogy míg az előző kormány az inflációnál alacsonyabb mértékben emelte az önkormányzatoknak szánt normatív támogatásokat az elmúlt években, most ez a bejelentett 64 milliárdos emeléssel változik. Pozitívnak nevezete továbbá, hogy szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken 2027-ben. Ezenkívül a jövő évi büdzsé tervezetében szerepel a vidéki nagyvárosok követelése, így a települések visszakapják a helyi közösségi közlekedési támogatást.

„Ez egy nagyon jó költségvetési tervezet” − mondta Karácsony Gergely, aki szerint az önkormányzatok és a kormány partnerségben tudnak majd együtt dolgozni a jövőben, azonban hangsúlyozta, hogy ezzel nem oldódott meg a hazai települések összes problémája.

A politikus szavaival azonban Pintér Bence nem értett egyet, valamint rámutatott arra is, hogy a főpolgármesternek tudnia kellene, hogy a költségvetés részletei még nem ismertek, így egyelőre nem eldönthető, hogy például Győr városa mennyire jár jól. Emléketetett, hogy ez csupán a szolidaritási hozzájárulás és a többi teher változásának ismeretében megállapítható.

Győr egyelőre nem lélegezhet fel

− fogalmazott Pintér Bence, aki szerint csupán Karácsony Gergelyre és választóira tartozik, hogy a főpolgármester mit csinál zárt ajtók mögött.

Mire utalhatott a győri polgármester?

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely korábban közösen számolt be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros. Erre az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése után került sor, amelynek során megállapodás született arról, hogy a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, az önkormányzat pedig eláll az előző kormány ellen indított perektől.

Az egyezség részét képezte a szolidaritási hozzájárulás csökkentése is, továbbá  a főváros vállalta, hogy 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. Nagy port kavart azonban a parkolási rendszer egységesítésének és központosításának ötlete, ami ellen a kerületi polgármesterek erősen tiltakoztak.

Annyira kell ez a tízmilliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket?

− mondta Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Karácsony Gergelynek.

Pintér Bence szerint szűk esztendő jön

Nemrégiben 25 megyei jogú város polgármestere egyeztetett több témában dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, többek között az önkormányzatok finanszírozásáról is. A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról tájékoztatotta a városvezetőket, hogy az idei évben Budapesten túl más önkormányzatok megsegítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az adott települést a csőd fenyegeti. Kiderült továbbá az is, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke a jövő évben csak jelképes mértékben csökkenne.

A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak

− hangsúlyozta Pintér Bence, majd hozzátette, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során ennél jobb pozíciókat szeretne kiharcolni az önkormányzatoknak.

A politikus azonban figyelmeztetett, hogy a városvezetők nem tartják elégségesnek a Pénzügyminisztérium által ismertetett javaslatokat, az önkormányzati rendszer pedig az összeomlás szélén áll.

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