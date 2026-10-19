Nem várt helyről támadták be Karácsony Gergelyt: Pintér Bence arra kéri a 2027-es költségvetés kapcsán, hogy az ő nevében ne beszéljen − „Ön kivételezett helyzetben lévő főpolgármester”

Pintér Bence egy Facebook-bejegyzésben „kivételezett helyzetben lévő” főpolgármesternek nevezte Karácsony Gergelyt, és arra kérte a politikust, hogy megszólalásaiban ne általánosságban, az összes önkormányzat nevében nyilatkozzon.

Pintér Bence kritikával illette Karácsony Gergelyt / Fotó: Facebook / Pintér Bence

Ezt annak kapcsán írta, hogy Budapest főpolgármestere korábban elégedettségét fejezte ki a 2027-es költségvetés tervezetét illetően.

Karácsony Gergely többek nevében beszélhetett

A főpolgármester szerint Budapest hét év után végre fellélegezhet, valamint arról is beszélt, hogy az önkormányzatokra az eddigieknél könnyebb időszak várhat. A politikus üdvözölte, hogy míg az előző kormány az inflációnál alacsonyabb mértékben emelte az önkormányzatoknak szánt normatív támogatásokat az elmúlt években, most ez a bejelentett 64 milliárdos emeléssel változik. Pozitívnak nevezete továbbá, hogy szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken 2027-ben. Ezenkívül a jövő évi büdzsé tervezetében szerepel a vidéki nagyvárosok követelése, így a települések visszakapják a helyi közösségi közlekedési támogatást.

„Ez egy nagyon jó költségvetési tervezet” − mondta Karácsony Gergely, aki szerint az önkormányzatok és a kormány partnerségben tudnak majd együtt dolgozni a jövőben, azonban hangsúlyozta, hogy ezzel nem oldódott meg a hazai települések összes problémája.

A politikus szavaival azonban Pintér Bence nem értett egyet, valamint rámutatott arra is, hogy a főpolgármesternek tudnia kellene, hogy a költségvetés részletei még nem ismertek, így egyelőre nem eldönthető, hogy például Győr városa mennyire jár jól. Emléketetett, hogy ez csupán a szolidaritási hozzájárulás és a többi teher változásának ismeretében megállapítható.

Győr egyelőre nem lélegezhet fel

− fogalmazott Pintér Bence, aki szerint csupán Karácsony Gergelyre és választóira tartozik, hogy a főpolgármester mit csinál zárt ajtók mögött.

Mire utalhatott a győri polgármester?

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely korábban közösen számolt be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros. Erre az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése után került sor, amelynek során megállapodás született arról, hogy a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, az önkormányzat pedig eláll az előző kormány ellen indított perektől.