Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid Karácsony Gergellyel Budapestről: teljesen megváltozik a tömegközlekedés és a parkolás – itt a bejelentés
Vitézy Dávid és Karácsony Gergellyel közösen számol be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros.
Csütörtök délután a terveknek megfelelően megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése a Városházán. Magyar Péter közlése szerint a tárgyaláson szó Budapest fenntartható finanszírozásáról, a fővárosi és agglomerációs közlekedésről, valamint az infrastrukturális és egyéb fejlesztésekről.
Karácsony Gergely korszakváltásról beszélt
A főpolgármester az FKT első ülése után tartott sajtótájokoztatón hangsúlyozta, hogy korszakváltás történt és véleménye szerint megváltozott Budapest és a kormány viszonya.
A politikus hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros az elmúlt években nehéz pénzügyi helyzetbe került, amely mai reálértéken számolva közel 400 milliárd forint kiadást jelentett a településnek. Az ülésén megállapodás született arról, hogy
a kormány 120 milliárd forintos egyszeri támogatást ad a fővárosi önkormányzatnak, a főváros pedig eláll azoktól a perektől, amelyeket még az előző kormány ellen indított.
Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a központi költségvetésből nehéz lesz egy ekkora összeget biztosítani, de a pénz elégséges lesz ahhoz, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljese összegét, valamint rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat és hozzáférjen olyan állami normatívákhoz, amiket eddig nem kapott.
Vérrel és verítékkel, de tudni fogjuk zárni az idei évet
− mondta a főpolgármester, majd hozzátette, hogy a felek hosszú távú partnerséget vállaltak, mivel így lehet biztosítani Budapest fenntartható pénzügyi pályára kerüljön.
A megállapodás több elemből áll. Ennek egyik eleme az szolidaritási hozzájárulás csökkentése, továbbá a főváros vállalta, hogy 20 milliárddal csökkenti kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. Ezt követően Karácsony Gergely bejelentette, hogy átfogó közlekedési reformok jönnek.
Létrejön a regionális BKK
A regionális BKK úgy valósul meg, hogy az állam 50 százalékos tulajdonosként tőkeemeléssel beszáll a vállalatba, ezzel pedig egy olyan infrastruktúra és döntési mechanizmus jön létre, ahol közös a döntéshozatal. A lépést Karácsony Gergely azzal indokolta, hogy a főváros és az agglomeráció tulajdonképpen egy egység, 2019-ben pedig arra kapott felhatalmazást, hogy létrehozzon egy a teljes területet kiszolgáló közösségi közlekedési rendszert.
Ezt követően az elmúlt időszak egyik sokakat foglalkoztató kérdésére tért rá a főpolgármester.
Véleménye szerint a parkolásnak fővárosi önkormányzati feladatnak kell lennie,
mivel a közút kezelői rendszer üzemeltetése Budapest feladata, de a parkolási bevételek szinte mégis teljes mértékben a kerületekhez kerülnek. A befolyó pénzek segítségével nem költségvetési lyukakat kívánnak foltozni, hanem létrehoznak egy budapesti útalapot, amelyből fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utakat újítanak majd fel, mivel
a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van.
A főpolgármester számításai szerint, amennyiben a parkolási rendszer hatékonyabban képes üzemelni, akkor képesek lesznek megtízszerezni az útfelújításokra szánt forrásokat.
Vitézy Dávid is megszólalt
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány elkötelezett abban, hogy a főváros és a kormány kapcsolata rendeződjön, ennek pedig első lépése az FKT újjáalakulása, amely referenciapontként is szolgál.
Az FKT-t Magyar Péter kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester vezeti.
Vitézy Dávid kiemelte, hogy a főváros a megállapodást követően megkaphatja a 12 milliárd forintos közlekedési narratívát, amihez eddig a szolidaritási hozzájárulás befizetése miatt nem férhetett hozzá. A politikus arról is beszélt, hogy a pénzügyminiszter, Kármán András költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz, aki nyomon követi a település gazdálkodását.
A parkolási rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy az esetleges egységesítéssel bizonyos önkormányzatok akár jó is járhatnak.
Nem akarok senkit megbántani , de ma olyan polgármestert is láttam, aki tiltakozik, ahol egyébként a saját bevallásuk szerint veszteséges a parkolás, mert többe kerül a működtetése, mint amennyit beszednek. Ha a főváros egységesen látja el, még egy tehertől meg is szabadítja őket. Meglepett ez a típusú felháborodás
− mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy az FKT döntése alapján a kormány javaslatot fog tenni az Országgyűlésnek arra, hogy módosuljon a magyar önkormányzatokról, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény, ezzel lehetővé téve az egységes parkolási rendszer létrejöttét.
A gyakorlatban a regionális BKK létrehozása azt jelenti, hogy az agglomerációban is a BKK lesz az összes közösségi közszolgáltatás megrendelője. Az új struktúrában a főváros és a kormány 170-170 milliárddal finanszírozza majd a BKK-t − magyarázta Vitézy Dávid, aki szerint az átalakítást követően a főváros környéki közösségi közlekedés minősége nagy mértékben javul majd.
Döntés született Rákosrendező fejlesztéséről is
Vitézy Dávid közölte, hogy az FKT döntés értelmében a rákosrendezői beruházást közös megvalósítási struktúrába rendezik. A miniszter szerint a továbbra is Budapest tulajdonában lévő területen uniós források segítségével a Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében a kormány számos beruházási elemet valósíthat majd meg.
Átalakul a dunai kikötők rendszere is, mivel a mederhasználat jelenleg állami, míg a kikötési jog fővárosi hatáskörben van, ezt pedig könnyű kijátszani. Az FKT a jövőben ezt rendezi, ezzel pedig a hajózásból származó haszon a környékbeli közterületen csapódhat le.
Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a kormány és a főváros a budapesti fürdők fejlesztésén is közösen dolgozik majd, valamint megállapodás született arról, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek ismét köztulajdonba kerül.