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Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid Karácsony Gergellyel Budapestről: teljesen megváltozik a tömegközlekedés és a parkolás – itt a bejelentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A főpolgármester közös sajtótájékoztatót tart a közlekedési és beruházási miniszterrel. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid felvázolja a Budapesttel kapcsolatos távlati terveket, korábban pedig kiderült az is, hogy újjáalakul a Közfejlesztések Tanácsa.
VG
2026.10.01, 15:47
Frissítve: 2026.10.01, 17:07

Vitézy Dávid és Karácsony Gergellyel közösen számol be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros.

Vitézy Dávid, Magyar Péter és Karácsony Gergely
Vitézy Dávid, Magyar Péter és Karácsony Gergely /  Fotó: Facebook / Magyar Péter

Csütörtök délután a terveknek megfelelően megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése a Városházán. Magyar Péter közlése szerint a tárgyaláson szó Budapest fenntartható finanszírozásáról, a fővárosi és agglomerációs közlekedésről, valamint az infrastrukturális és egyéb fejlesztésekről.

Karácsony Gergely korszakváltásról beszélt

A főpolgármester az FKT első ülése után tartott sajtótájokoztatón hangsúlyozta, hogy korszakváltás történt és véleménye szerint megváltozott Budapest és a kormány viszonya.

A politikus hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros az elmúlt években nehéz pénzügyi helyzetbe került, amely mai reálértéken számolva közel 400 milliárd forint kiadást jelentett a településnek. Az ülésén megállapodás született arról, hogy

a kormány 120 milliárd forintos egyszeri támogatást ad a fővárosi önkormányzatnak, a főváros pedig eláll azoktól a perektől, amelyeket még az előző kormány ellen indított.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a központi költségvetésből nehéz lesz egy ekkora összeget biztosítani, de a pénz elégséges lesz ahhoz, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljese összegét, valamint rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat és hozzáférjen olyan állami normatívákhoz, amiket eddig nem kapott.

Vérrel és verítékkel, de tudni fogjuk zárni az idei évet

− mondta a főpolgármester, majd hozzátette, hogy a felek hosszú távú partnerséget vállaltak, mivel így lehet biztosítani Budapest fenntartható pénzügyi pályára kerüljön.

A megállapodás több elemből áll. Ennek egyik eleme az szolidaritási hozzájárulás csökkentése, továbbá  a főváros vállalta, hogy 20 milliárddal csökkenti kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. Ezt követően Karácsony Gergely bejelentette, hogy átfogó közlekedési reformok jönnek.

Létrejön a regionális BKK

A regionális BKK úgy valósul meg, hogy az állam 50 százalékos tulajdonosként tőkeemeléssel beszáll a vállalatba, ezzel pedig egy olyan infrastruktúra és döntési mechanizmus jön létre, ahol  közös a döntéshozatal. A lépést Karácsony Gergely azzal indokolta, hogy a főváros és az agglomeráció tulajdonképpen egy egység, 2019-ben pedig arra kapott felhatalmazást, hogy létrehozzon egy a teljes területet kiszolgáló közösségi közlekedési rendszert.

Ezt követően az elmúlt időszak egyik sokakat foglalkoztató kérdésére tért rá a főpolgármester.

Véleménye szerint a parkolásnak fővárosi önkormányzati feladatnak kell lennie,

mivel a közút kezelői rendszer üzemeltetése Budapest feladata, de a parkolási bevételek szinte mégis teljes mértékben a kerületekhez kerülnek. A befolyó pénzek segítségével nem költségvetési lyukakat kívánnak foltozni, hanem létrehoznak egy budapesti útalapot, amelyből fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utakat újítanak majd fel, mivel

a budapesti úthálózat katasztrofálisan rossz állapotban van.

A főpolgármester számításai szerint, amennyiben a parkolási rendszer hatékonyabban képes üzemelni, akkor képesek lesznek megtízszerezni az útfelújításokra szánt forrásokat.

Vitézy Dávid is megszólalt

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány elkötelezett abban, hogy a főváros és a kormány kapcsolata rendeződjön, ennek pedig első lépése az FKT újjáalakulása, amely referenciapontként is szolgál.

Az FKT-t Magyar Péter kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester vezeti.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a főváros a megállapodást követően megkaphatja a 12 milliárd forintos közlekedési narratívát, amihez eddig a szolidaritási hozzájárulás befizetése miatt nem férhetett hozzá. A politikus arról is beszélt, hogy a pénzügyminiszter, Kármán András költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz, aki nyomon követi a település gazdálkodását.

A parkolási rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy az esetleges egységesítéssel bizonyos önkormányzatok akár jó is járhatnak.

Nem akarok senkit megbántani , de ma olyan polgármestert is láttam, aki tiltakozik, ahol egyébként a saját bevallásuk szerint veszteséges a parkolás, mert többe kerül a működtetése, mint amennyit beszednek.  Ha a főváros egységesen látja el, még egy tehertől meg is szabadítja őket. Meglepett ez a típusú felháborodás

− mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy az FKT döntése alapján a kormány javaslatot fog tenni az Országgyűlésnek arra, hogy módosuljon a magyar önkormányzatokról, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény, ezzel lehetővé téve az egységes parkolási rendszer létrejöttét.

A gyakorlatban a regionális BKK létrehozása azt jelenti, hogy az agglomerációban is a BKK lesz az összes közösségi közszolgáltatás megrendelője. Az új struktúrában a főváros és a kormány 170-170 milliárddal finanszírozza majd a BKK-t − magyarázta Vitézy Dávid, aki szerint az átalakítást követően a főváros környéki közösségi közlekedés minősége nagy mértékben javul majd.

Döntés született Rákosrendező fejlesztéséről is

Vitézy Dávid közölte, hogy az FKT döntés értelmében a rákosrendezői beruházást közös megvalósítási struktúrába rendezik. A miniszter szerint a továbbra is Budapest tulajdonában lévő területen uniós források segítségével a Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében a kormány számos beruházási elemet valósíthat majd meg.

Átalakul a dunai kikötők rendszere is, mivel a mederhasználat jelenleg állami, míg a kikötési jog fővárosi hatáskörben van, ezt pedig könnyű kijátszani. Az FKT a jövőben ezt rendezi, ezzel pedig a hajózásból származó haszon a környékbeli közterületen csapódhat le.

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a kormány és a főváros a budapesti fürdők fejlesztésén is közösen dolgozik majd, valamint megállapodás született arról, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek ismét köztulajdonba kerül.

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