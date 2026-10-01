Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid Karácsony Gergellyel Budapestről: teljesen megváltozik a tömegközlekedés és a parkolás – itt a bejelentés

Vitézy Dávid és Karácsony Gergellyel közösen számol be arról, hogyan dolgozik együtt a továbbiakban a kormány és a főváros.

Vitézy Dávid, Magyar Péter és Karácsony Gergely / Fotó: Facebook / Magyar Péter

Csütörtök délután a terveknek megfelelően megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése a Városházán. Magyar Péter közlése szerint a tárgyaláson szó Budapest fenntartható finanszírozásáról, a fővárosi és agglomerációs közlekedésről, valamint az infrastrukturális és egyéb fejlesztésekről.

Karácsony Gergely korszakváltásról beszélt

A főpolgármester az FKT első ülése után tartott sajtótájokoztatón hangsúlyozta, hogy korszakváltás történt és véleménye szerint megváltozott Budapest és a kormány viszonya.

A politikus hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros az elmúlt években nehéz pénzügyi helyzetbe került, amely mai reálértéken számolva közel 400 milliárd forint kiadást jelentett a településnek. Az ülésén megállapodás született arról, hogy

a kormány 120 milliárd forintos egyszeri támogatást ad a fővárosi önkormányzatnak, a főváros pedig eláll azoktól a perektől, amelyeket még az előző kormány ellen indított.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a központi költségvetésből nehéz lesz egy ekkora összeget biztosítani, de a pénz elégséges lesz ahhoz, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljese összegét, valamint rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat és hozzáférjen olyan állami normatívákhoz, amiket eddig nem kapott.

Vérrel és verítékkel, de tudni fogjuk zárni az idei évet

− mondta a főpolgármester, majd hozzátette, hogy a felek hosszú távú partnerséget vállaltak, mivel így lehet biztosítani Budapest fenntartható pénzügyi pályára kerüljön.

A megállapodás több elemből áll. Ennek egyik eleme az szolidaritási hozzájárulás csökkentése, továbbá a főváros vállalta, hogy 20 milliárddal csökkenti kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. Ezt követően Karácsony Gergely bejelentette, hogy átfogó közlekedési reformok jönnek.

Létrejön a regionális BKK

A regionális BKK úgy valósul meg, hogy az állam 50 százalékos tulajdonosként tőkeemeléssel beszáll a vállalatba, ezzel pedig egy olyan infrastruktúra és döntési mechanizmus jön létre, ahol közös a döntéshozatal. A lépést Karácsony Gergely azzal indokolta, hogy a főváros és az agglomeráció tulajdonképpen egy egység, 2019-ben pedig arra kapott felhatalmazást, hogy létrehozzon egy a teljes területet kiszolgáló közösségi közlekedési rendszert.