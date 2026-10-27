Kármán András nagy hírt közölt: még kedd este benyújtja a kormány a jövő évi adótörvényeket
Kedd este benyújtja a kormány az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket és nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot. Erről tájékoztatott Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.
A szaktárca vezetője szerint a reformokat követően, januártól több marad a dolgozók fizetéséből, több segítséget kapnak a családok, és biztonságban élhetnek a nyugdíjasok.
Ezekről a változásokról beszélt Kármán András
A Tisza-kormány pénzügyminisztere bejegyzésében felsorolta a törvényjavaslatban foglalt kedvező változásokat. Ebből úgy véli kiderül, hogy kiknek a terhein könnyít a kormány, és kitől kér arányosabb hozzájárulást.
- Kilenc százalékra csökken a minimálbér szja-ja: havonta 20 ezer forinttal több marad a minimálbéreseknél,
- az adócsökkentést havi bruttó 680 ezer forintig folytatódik,
- duplájára emelkedik a családi pótlék,
- a legkisebb nyugdíj 120 ezer forintra növekszik, valamint
- marad a kilenc százalékos társasági adó a kisebb vállalkozásoknak, és az új lakások ö százalékos áfája is.
Ugyanakkor a kormány 2027-es költségvetési tervei számos adóemelést is tartalmaznak, amelyekről Kármán András csak részben beszélt a bejegyzésben látható videóban.
Az adóemelési tervekről
A nagyvállalatok társasági adóját 9-ről 15 százalékra emelnék, míg a kiskereskedelmi különadó az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrészre a jelenlegi 0,15 helyett 0,45 százalék lenne. A reklámadó kulcsa 0-ról maximálisan 3,75 százalékra emelkedne, a katások havi adóterhe pedig 2027-ben 50 ezerről 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra nőne.
Új vagyonadót is bevezetnének, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adókulcsot állapítana meg.
Az adóemelések a bankszektort, a biztosítókat és az energiacégeket is érintenék. Utóbbiaktól további 100 milliárd forint befizetését várják, míg a bányajáradék emeléséből 37 milliárd forintos többletbevétellel számolnak. Szigorítanák a cégautóadó szabályait, növelnék a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint magasabb közterhekkel sújtanák a környezetszennyező tevékenységeket. A társasági adó és az innovációs járulék átalakítása együttesen 260 milliárd forintos többletbevételt eredményezhetne. Emellett a fejlesztési adókedvezmények rendszerét is átalakítanák.
A személyi jövedelemadót érintő változások között szerepel az édesanyák szja-mentességének korlátozása is. A 30 év alatti, a 40 év alatti kétgyermekes, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyák esetében havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnének be, amely felett 15 százalékos szja-t kellene fizetni.
Emellett elmaradna a kétgyermekes édesanyák adómentességének korábban törvénybe foglalt, 2027 és 2029 közötti fokozatos kiterjesztése.
A hivatásos sportolók kedvezményes ekhójának éves értékhatárát 500 millióról 60 millió forintra, az edzők és a nemzetközi sportszervezetek alkalmazottainak esetében pedig 250 millióról ugyancsak 60 millió forintra csökkentenék. A tervek szerint a 14. havi nyugdíj korábban előirányzott bővítése is elmaradna, amelyet SZÉP-kártyás juttatással helyettesítenének.