Kármán András nagy hírt közölt: még kedd este benyújtja a kormány a jövő évi adótörvényeket

Kedd este benyújtja a kormány az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket és nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot. Erről tájékoztatott Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.

Kármán András / Fotó: AFP

A szaktárca vezetője szerint a reformokat követően, januártól több marad a dolgozók fizetéséből, több segítséget kapnak a családok, és biztonságban élhetnek a nyugdíjasok.

Ezekről a változásokról beszélt Kármán András

A Tisza-kormány pénzügyminisztere bejegyzésében felsorolta a törvényjavaslatban foglalt kedvező változásokat. Ebből úgy véli kiderül, hogy kiknek a terhein könnyít a kormány, és kitől kér arányosabb hozzájárulást.

Kilenc százalékra csökken a minimálbér szja-ja: havonta 20 ezer forinttal több marad a minimálbéreseknél,

az adócsökkentést havi bruttó 680 ezer forintig folytatódik,

duplájára emelkedik a családi pótlék,

a legkisebb nyugdíj 120 ezer forintra növekszik, valamint

marad a kilenc százalékos társasági adó a kisebb vállalkozásoknak, és az új lakások ö százalékos áfája is.

Ugyanakkor a kormány 2027-es költségvetési tervei számos adóemelést is tartalmaznak, amelyekről Kármán András csak részben beszélt a bejegyzésben látható videóban.

Az adóemelési tervekről

A nagyvállalatok társasági adóját 9-ről 15 százalékra emelnék, míg a kiskereskedelmi különadó az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrészre a jelenlegi 0,15 helyett 0,45 százalék lenne. A reklámadó kulcsa 0-ról maximálisan 3,75 százalékra emelkedne, a katások havi adóterhe pedig 2027-ben 50 ezerről 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra nőne.

Új vagyonadót is bevezetnének, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adókulcsot állapítana meg.

Az adóemelések a bankszektort, a biztosítókat és az energiacégeket is érintenék. Utóbbiaktól további 100 milliárd forint befizetését várják, míg a bányajáradék emeléséből 37 milliárd forintos többletbevétellel számolnak. Szigorítanák a cégautóadó szabályait, növelnék a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint magasabb közterhekkel sújtanák a környezetszennyező tevékenységeket. A társasági adó és az innovációs járulék átalakítása együttesen 260 milliárd forintos többletbevételt eredményezhetne. Emellett a fejlesztési adókedvezmények rendszerét is átalakítanák.