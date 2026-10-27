Deviza
EUR/HUF366,84 -0,11% USD/HUF329,6 +0,3% GBP/HUF438,6 0% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF83,36 -0,04% RON/HUF68,55 -0,19% CZK/HUF15,08 -0,02% EUR/HUF366,84 -0,11% USD/HUF329,6 +0,3% GBP/HUF438,6 0% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF83,36 -0,04% RON/HUF68,55 -0,19% CZK/HUF15,08 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 629,75 +1,9% MTELEKOM2 730 +2,55% MOL4 980 +0,97% OTP42 290 +3,47% RICHTER13 430 -0,07% OPUS201,5 -3,13% ANY6 100 -0,33% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 120 -0,72% BUMIX8 713,95 -0,44% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 165,85 +1,1% BUX146 629,75 +1,9% MTELEKOM2 730 +2,55% MOL4 980 +0,97% OTP42 290 +3,47% RICHTER13 430 -0,07% OPUS201,5 -3,13% ANY6 100 -0,33% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 120 -0,72% BUMIX8 713,95 -0,44% CETOP4 899,05 +1,1% CETOP NTR3 165,85 +1,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kármán András nagy hírt közölt: még kedd este benyújtja a kormány a jövő évi adótörvényeket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Benyújtja a kormány kedd este a jövő évi adótörvényeket és a nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot. Kármán András pénzügyminiszter szerint arányosabbá válik a teherviselés, mivel a vagyonosok és a jelentősebb gazdasági szereplők nagyobb részben járulnak majd hozzá az állami kiadásokhoz.
VG
2026.10.27, 22:08
Frissítve: 2026.10.27, 22:10
Szóljon hozzá!

Kedd este benyújtja a kormány az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket és nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot. Erről tájékoztatott Kármán András egy Facebook-bejegyzésben. 

Kármán András
Kármán András / Fotó: AFP

A szaktárca vezetője szerint a reformokat követően, januártól több marad a dolgozók fizetéséből, több segítséget kapnak a családok, és biztonságban élhetnek a nyugdíjasok.

Ezekről a változásokról beszélt Kármán András

A Tisza-kormány pénzügyminisztere bejegyzésében felsorolta a törvényjavaslatban foglalt kedvező változásokat. Ebből úgy véli kiderül, hogy kiknek a terhein könnyít a kormány, és kitől kér arányosabb hozzájárulást.

  • Kilenc százalékra csökken a minimálbér szja-ja: havonta 20 ezer forinttal több marad a minimálbéreseknél,
  • az adócsökkentést havi bruttó 680 ezer forintig folytatódik,
  • duplájára emelkedik a családi pótlék,
  • a legkisebb nyugdíj 120 ezer forintra növekszik, valamint
  • marad a kilenc százalékos társasági adó a kisebb vállalkozásoknak, és az új lakások ö százalékos áfája is.

Ugyanakkor a kormány 2027-es költségvetési tervei számos adóemelést is tartalmaznak, amelyekről Kármán András csak részben beszélt a bejegyzésben látható videóban.

Az adóemelési tervekről

A nagyvállalatok társasági adóját 9-ről 15 százalékra emelnék, míg a kiskereskedelmi különadó az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrészre a jelenlegi 0,15 helyett 0,45 százalék lenne. A reklámadó kulcsa 0-ról maximálisan 3,75 százalékra emelkedne, a katások havi adóterhe pedig 2027-ben 50 ezerről 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra nőne.

Új vagyonadót is bevezetnének, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adókulcsot állapítana meg.

Az adóemelések a bankszektort, a biztosítókat és az energiacégeket is érintenék. Utóbbiaktól további 100 milliárd forint befizetését várják, míg a bányajáradék emeléséből 37 milliárd forintos többletbevétellel számolnak. Szigorítanák a cégautóadó szabályait, növelnék a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint magasabb közterhekkel sújtanák a környezetszennyező tevékenységeket. A társasági adó és az innovációs járulék átalakítása együttesen 260 milliárd forintos többletbevételt eredményezhetne. Emellett a fejlesztési adókedvezmények rendszerét is átalakítanák.

A személyi jövedelemadót érintő változások között szerepel az édesanyák szja-mentességének korlátozása is. A 30 év alatti, a 40 év alatti kétgyermekes, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyák esetében havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnének be, amely felett 15 százalékos szja-t kellene fizetni.

Emellett elmaradna a kétgyermekes édesanyák adómentességének korábban törvénybe foglalt, 2027 és 2029 közötti fokozatos kiterjesztése.

A hivatásos sportolók kedvezményes ekhójának éves értékhatárát 500 millióról 60 millió forintra, az edzők és a nemzetközi sportszervezetek alkalmazottainak esetében pedig 250 millióról ugyancsak 60 millió forintra csökkentenék. A tervek szerint a 14. havi nyugdíj korábban előirányzott bővítése is elmaradna, amelyet SZÉP-kártyás juttatással helyettesítenének.

Energiaválság

Energiaválság
1997 cikk
Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu