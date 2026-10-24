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Váratlan témában szólalt meg Kármán András: egy magyar gimnázium miatt ragadott billentyűzetet – de van egy csavar a történetben

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Úgy tűnik, Kármán András figyelmét szombaton nem kizárólag a gazdasági kérdések kötik le, ezúttal az oktatás került a közösségi oldalán a középpontba. Igaz, nem szakpolitikai elképzelésekkel jelentkezett, hanem személyes emlékeit idézte fel, miután egykori iskolája, a veszprémi Lovassy László Gimnázium dobogós helyezést ért el egy friss középiskolai rangsorban. Hogy mennyit érnek ezek a rangsorok, arról már régóta folyik a szakmai vita, Lannert Judit is tudna erről mesélni, ugyanis oktatáskutatóként értelmetlennek nevezte a rangsorképzést.
Lengyel Gabriella
2026.10.24, 17:22
Frissítve: 2026.10.24, 18:04
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„Gratulálok Lovassy!” – kezdte Facebook-bejegyzését Kármán András, aki nemcsak az iskola mostani teljesítményét méltatta, hanem azt is elárulta, milyen útravalót kapott egykori tanáraitól. A veszprémi Lovassy László Gimnázium az ötödik helyről a harmadikra lépett előre a HVG középiskolai rangsorában. A lista történetében először került vidéki gimnázium a dobogóra.

Kármán András
Kármán András színt vallott az oktatási rangsor láttán, kiváló gimnáziumban tanult a pénzügyminiszter/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kármán András számára azonban az eredmény személyes jelentőséggel is bír. Mint írta, nemrég tartották a 35 éves érettségi találkozójukat, ahol ismét szembesült azzal, milyen sokféle sikeres életpályát jártak be egykori osztálytársai. Akadtak közöttük elismert tanárok, kutatók, egyetemi oktatók, nagyvállalati vezetők és sikeres vállalkozók is.

Kármán szerint a Lovassy titka már akkor sem pusztán a jó tanulmányi eredményekben rejlett. A diákokat arra ösztönözték, hogy versenyeken induljanak, többletmunkát vállaljanak, és akár két-három nyelvvizsgával a zsebükben érettségizzenek. „Annak idején középiskolásként még nem tudtuk, hogy miért olyan fontos a tanulásba annyi extra erőfeszítést tenni” – idézte fel.

A tanárok azonban nemcsak a teljesítményre helyeztek hangsúlyt, hanem arra is, hogy empatikus, együttműködő embereket neveljenek. És persze a biciklitúrák, a focizások és a bulik sem maradtak el. Kármán úgy fogalmazott, hogy az ott szerzett élmények és az iskola értékrendje egész életére meghatározta a gondolkodását.

De valóban a rangsorok mutatják meg, melyik a legjobb iskola?

A gimnáziumi rangsorok megítélése korántsem egyértelmű. A HVG listájának módszertanát több oktatási szakember is bírálta már korábban. Varga Péter, a Lauder Javne Iskola oktatási főigazgató-helyettese a Válasz Online-on 2025-ben megjelent írásában arra figyelmeztetett, hogy a rangsor nem tartott lépést az oktatási rendszer változásaival. Arra utalt, hogy például a külföldi egyetemi felvételiket és az előrehozott érettségiket sem veszi megfelelően figyelembe. Radó Péter oktatáskutató pedig korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen listák az objektivitás látszatát kelthetik, miközben az iskolák minőségének számos fontos szempontját nem képesek mérni.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban szintén többször is bírálta a gimnáziumi rangsorokat, köztük a HVG listáját. A Lakmusznak 2025 februárjában úgy nyilatkozott, hogy értelmetlen az iskolák rangsorolása, mert néhány mérhető mutató alapján nem lehet megítélni egy intézmény valódi értékét. Szerinte a szülőknek elsősorban gyermekük érdeklődését és szükségleteit kellene figyelembe venniük, a ranglisták helyett pedig átfogó intézményi értékelésekre lenne szükség.

A kritikusok szerint az eredményes pedagógiai munka és a jó képességű, kedvező családi hátterű diákok kiválasztásából fakadó előny sem feltétlenül különíthető el a rangsorokban. Vagyis a dobogós helyezés komoly elismerés, de önmagában nem mond el mindent egy iskola valódi értékéről.

Egyébként Kármán András bejegyzése is rávilágít erre a különbségre. Tudniillik nem elsősorban az érettségi eredményeket vagy a felvételi pontszámokat emelte ki, hanem azokat a közösségi élményeket, emberi kapcsolatokat és értékeket, amelyek évtizedekkel később is meghatározzák az egykori tanulók életét. A pénzügyminiszter mindenesetre  gratulált a mai diákoknak és tanároknak, hangsúlyozva, hogy a Lovassy továbbra is képes megőrizni kiemelkedő színvonalát. A gimnázium igazgatója kommentben köszönte meg az elismerést. 

Nem sokkal később posztolt a költségvetésről is a miniszter, azt írta: a 2027-es költségvetés egyszerre igazságos, szolgálja a fejlődést, és megőrzi a stabilitást.
Nagyon nehéz költségvetési és gazdasági helyzetben vettük át a kormányzást. Azonban jövőre 4,9 százalékra csökkentjük az államháztartás hiányát úgy, hogy közben beavatkozunk azokon a területeken, ahol komoly finanszírozási problémák vannak: 

  • a szociális szférában,
  • az egészségügyben 
  • és az infrastruktúra területén.
  •  
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gimnázium
Kármán András
Lovassy László Gimnázium
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