Váratlan témában szólalt meg Kármán András: egy magyar gimnázium miatt ragadott billentyűzetet – de van egy csavar a történetben

„Gratulálok Lovassy!” – kezdte Facebook-bejegyzését Kármán András, aki nemcsak az iskola mostani teljesítményét méltatta, hanem azt is elárulta, milyen útravalót kapott egykori tanáraitól. A veszprémi Lovassy László Gimnázium az ötödik helyről a harmadikra lépett előre a HVG középiskolai rangsorában. A lista történetében először került vidéki gimnázium a dobogóra.

Kármán András színt vallott az oktatási rangsor láttán, kiváló gimnáziumban tanult a pénzügyminiszter/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kármán András számára azonban az eredmény személyes jelentőséggel is bír. Mint írta, nemrég tartották a 35 éves érettségi találkozójukat, ahol ismét szembesült azzal, milyen sokféle sikeres életpályát jártak be egykori osztálytársai. Akadtak közöttük elismert tanárok, kutatók, egyetemi oktatók, nagyvállalati vezetők és sikeres vállalkozók is.

Kármán szerint a Lovassy titka már akkor sem pusztán a jó tanulmányi eredményekben rejlett. A diákokat arra ösztönözték, hogy versenyeken induljanak, többletmunkát vállaljanak, és akár két-három nyelvvizsgával a zsebükben érettségizzenek. „Annak idején középiskolásként még nem tudtuk, hogy miért olyan fontos a tanulásba annyi extra erőfeszítést tenni” – idézte fel.

A tanárok azonban nemcsak a teljesítményre helyeztek hangsúlyt, hanem arra is, hogy empatikus, együttműködő embereket neveljenek. És persze a biciklitúrák, a focizások és a bulik sem maradtak el. Kármán úgy fogalmazott, hogy az ott szerzett élmények és az iskola értékrendje egész életére meghatározta a gondolkodását.

De valóban a rangsorok mutatják meg, melyik a legjobb iskola?

A gimnáziumi rangsorok megítélése korántsem egyértelmű. A HVG listájának módszertanát több oktatási szakember is bírálta már korábban. Varga Péter, a Lauder Javne Iskola oktatási főigazgató-helyettese a Válasz Online-on 2025-ben megjelent írásában arra figyelmeztetett, hogy a rangsor nem tartott lépést az oktatási rendszer változásaival. Arra utalt, hogy például a külföldi egyetemi felvételiket és az előrehozott érettségiket sem veszi megfelelően figyelembe. Radó Péter oktatáskutató pedig korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen listák az objektivitás látszatát kelthetik, miközben az iskolák minőségének számos fontos szempontját nem képesek mérni.