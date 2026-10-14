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Először szólaltak meg Kármán Andrásék az "IMF-hitelről": egyértelmű választ adott a Pénzügyminisztérium, visszahívja-e a Nemzetközi Valutalapot – "Ezúttal kivételt tettünk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint egy hét eltelte után rövid, de egyértelmű választ érkezett. Az IMF-hitelről szóló híreket eddig nem kommentálta se Kármán András, se a Pénzügyminisztérium, de most megtörték a csendet.
Hecker Flórián
2026.10.14, 15:27
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Több mint egy hetes hallgatást követően rövid, de világos nyilatkozatot küldött a Világgazdaságnak a Kármán András által vezetett Pénzügyminisztérium, az állítólagos IMF-hitel témájában.

Kármán András
Először szólaltak meg Kármán Andrásék az "IMF-hitelről": egyértelmű választ adott a Pénzügyminisztérium, visszahívja-e a Nemzetközi Valutalapot / Fotó: AFP

Ezt az ügyet a Magyar Nemzet dobta be a nyilvánosságba, amikor arról írt október elején, hogy a 2027-es költségvetés mellett egy esetleges IMF-hitelfelvételről is tárgyalhatott a Tisza-kormány az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülésen. A lap azt is állította, hogy a finanszírozásért cserébe felmerülhetett

Sőt, a Magyar Nemzet közlése szerint Kármán András pénzügyminiszter több lehetséges finanszírozási szereplővel is egyeztetett. A tárgyalások között nemzetközi intézményekkel, köztük "a Nemzetközi Valutaalappal, valamint az Európai Unióval való kapcsolatfelvétel" is szerepelt.

Ezt azzal indokolta a lap – saját információikra hivatkozva –, hogy az uniós források lehívása jelentős előfinanszírozási igényt teremt, hiszen az uniós pénzek számos esetben csak a projektek előrehaladása után érkeznek meg. A beruházásokat pedig addig más forrásból kell finanszírozni, ezért a kabinet külső hitel bevonásával is számolhat.

Ugyanakkor a teljes képhez hozzátrtozik, hogy az uniós pénzek előfinanszírozása már idén is komoly összegeket emésztett fel. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a közelmúltban módosította a finanszírozási tervét: az idei tervezett nettó kibocsátási terv 5445 milliárd forintról 8717 milliárd forintra emelkedett. Ennek egyik oka éppen az uniós források, köztük az RRF-pénzek hazahozatalához szükséges előfinanszírozás.

Először szólaltak meg Kármán Andrásék az "IMF-hitelről"

A Magyar Nemzet cikkéről a Világgazdaság is beszámolt. Lapunk jelezte, hogy a lap által leírtak nem tekinthetők meghozott kormányzati döntéseknek, és nem ismert, hogy hivatalosan megállapított hitelfeltételekről lenne szó. Már akkor megkerestük a Pézügyminisztériumot, de nem érkezett válasz. Egészen eddig.

Szerdán a Pénzügyminisztérium rövid, viszont egyértelmű választ adott az "IMF-hitel" ügyére, és ebben arra is kitért, miért hallgatott eddig. "Az orgánumok egy jól meghatározható körétől érkezett kérdésre a válaszunk egyértelmű és világos:

sem az erdőbényei kormányülésnek nem volt a napirendjén állami hitelfelvétel, sem nem tárgyalt ennek kapcsán Kármán András a Nemzetközi Valutaalappal

– fogalmaztak. 

Azt, hogy egy bő hét eltetével, miért válaszoltak most mégis, azzal indokolták, hogy "tendenciózus kérdések megválaszolásának, szándékosan félrevezető híresztelésekre adott reakciónak nincsen értelme. Ezúttal kivételt tettünk."

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N agyon várják a kiigazítási csomagot. Az IMF adóreformokat akar látni, átalakítaná az szja rendszerét és a társasági adóét is. A Nemzetközi Valutaalap szerint a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kell kötni, fokozatosan meg kell szüntetni a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőségeket és újra kell kalibrálni a nyugdíjellátásokat. Varga Mihályt nagyon megdicsérték, az Otthon Start Programot pedig külön nevesítették.

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finanszírozás
IMF-hitel
Tisza-kormány
Kármán András
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